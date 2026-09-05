El Barcelona resuelve las dudas en la convocatoria para visitar al Valencia

Hansi Flick confirma las sospechas e incluye a Lamine Yamal para enfrentarse al conjunto de Carlos Corberán en Mestalla, además de recibir buenas noticias como el regreso de Gavi tras dos partidos de baja

El Barcelona visita al Valencia en Mestalla, en el que será el segundo desplazamiento de los de Hansi Flick este curso. Tras hacer pleno de victorias en las tres primeras jornadas de LaLiga, el conjunto azulgrana espera prolongar la racha ante el equipo dirigido por Carlos Corberán. Para ello, el técnico alemán ha sumado buenas noticias con el regreso de Gavi, que no ha podido participar en los dos últimos partidos del campeonato.

Por otro lado, Lamine Yamal se suma a la convocatoria para enfrentarse al Valencia. El internacional con España dio el susto en el entrenamiento de hoy, al no participar con el resto del grupo, pero ha entrado en la lista del Barcelona. Pese a ello, su titularidad en Mestalla podría ser una incógnita, a falta de la decisión que tome Hansi Flick. Además, Livakovic y Gabriel Jesús se han estrendo en una lista del conjunto azulgrana.

Hansi Flick despeja las dudas con Lamine Yamal

Por su parte, Hansi Flick fue claro, en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia, hablando del estado de Lamine Yamal. "No, recibió un golpe y tenía algo de dolor, así que dijimos: "vale, es mejor que entrene por separado", y lo hicimos de esta manera. Después del entrenamiento dijo que todo estaba bien, así que esperamos que viaje y también que pueda jugar mañana".

Lamine Yamal volverá a estar disponible para Hansi Flick, en un partido al que llega tras el doblete que firmó ante el Rayo Vallecano. El extremo firmó su mejor encuentro en este arranque de temporada, en el que el Barcelona marcó un total de cinco goles al conjunto de Beñat San José. Por ello, la fiabilidad que tiende a presentar el futbolista podría hacer que el técnico alemán le incluya en el once titular de Mestalla.

Buenas noticias con Gavi en el Barcelona

Gavi ha regresado a la lista del Barcelona dos semanas después. El centrocampista se lesionó en el partido contra el Elche, del pasado 45 minutos, lo que le ha dejado fuera de la convocatoria para medirse al Athletic Club y Rayo Vallecano. Hansi Flick pudo sustituirle con efectivos de sobra, pero la opción del internacional con España siempre es una seguridad para el alemán, como ha demostrado durante su estancia en el club.

Por ello, Gavi podría empezar de inicio ante el Valencia, al igual que un Rodri Hernández que lleva dos partidos consecutivos siendo suplente, ante el Athletic Club y Rayo Vallecano. Opciones no le faltarán a Hansi Flick para elegir el once titular en Mestalla, sabiendo que cuenta, además, con Pedri, Fermín, Dani Olmo, Marc Bernal e incluso el canterano Brian Fariñas.

Livakovic y Gabriel Jesús se estrenan en el Barcelona

Por otra parte, Livakovic se estrena en una convocatoria del Barcelona. El internacional con Croacia, pese a que tiene complicado tener minutos por la situación con Joan García, es una variante más para Hansi Flick por si el internacional con España sufre algún problema físico. Tras la salida de Ter Stegen al Ajax, el ex del Girona afronta una nueva etapa como el segundo portero para el conjunto azulgrana esta temporada.

Junto a Livakovic, se estrena en una lista Gabriel Jesús, que podría debutar mañana, como ha afirmado Hansi Flick: "Creo que tiene muchas opciones para mañana, especialmente en la segunda parte. Veremos cómo funciona, cómo va el partido. Pero creo que está preparado. Disfruto mucho viendo cómo juega al fútbol. Con el balón está muy tranquilo y también delante de la portería. Es bueno ver esto".

La convocatoria del Barcelona para visitar al Valencia

De esta manera, la convocatoria del Barcelona, que viene de ganar al Rayo, es la siguiente:

Porteros: Joan García, Szczesny y Livakovic.

Defensas: Cancelo, Cubarsí, Christensen, Balde, Gerard Martín, Koundé, Eric García y Xavi Espart.

Centrocampistas: Gavi, Rodri, Fermín, Pedri, Olmo, Bernal y Fariñas.

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Adeyemi, Gordon, Hamza