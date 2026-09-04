Desconfianza en el Real Madrid con el Caso Negreira: "En el club creen que no se va a llegar hasta el final"

El periodista Joaquín Maroto desconfía de la justicia en el Caso Negreira, apuntando, además, que "si se sigue investigando medio año más pueden salir cosas ahora no sabíamos"

El Caso Negreira sigue estando presente en el fútbol, con el Barcelona como principal protagonista, pero también un Real Madrid que no ha dejado de mostrar sus quejas públicamente, con Florentino Pérez a la cabeza. Pese a ello, diferentes opiniones apuntan a la negatividad acerca de que la entidad azulgrana pueda ser sancionado tras la acusación de haber pagado durante 20 años al vicepresidente de los árbitros.

Una de las opiniones sobre el Caso Negreira las ha dado el periodista Joaquín Maroto. El comunicador fue tajante afirmando que "el Madrid no espera que se haga justicia con el Caso Negreira", apuntando al pesimismo en la entidad merengue. En este sentido, destaca que "invita a pensar porque es que no tienen interés en profundizar", aunque deja en el aire que "igual nos llevamos una sorpresa".

Las dudas del Real Madrid en el Caso Negreira: "Pueden salir cosas"

De esta manera, Joaquín Maroto explica sus sensaciones con el Caso Negreira: "Lo que ha hecho la jueza no le viene bien al Madrid. Esa es la verdad. Ha sido, digamos, postergar las dos declaraciones que quedaban, las dos testificales que quedaban de dos testigos que son importantes, que son Gerard, el entrenador, y el delegado de las categorías inferiores del Barça".

Además, el periodista recuerda que "iban a aportar su declaración sobre lo que sucedió, que tampoco es que fuera especialmente relevante, pero sí es un dato que la jueza no quiera ampliar el plazo de investigación, no quiera ampliar 6 meses la investigación del Caso Negreira, porque si se sigue investigando medio año más pueden salir cosas que ahora no sabíamos".

La sensación del Real Madrid con el Caso Negreira: "La instrucción no está siendo exhaustiva"

Joaquín Maroto apunta que "el resumen es que el Madrid no espera que se haga justicia con el caso Negreira, no es optimista con este asunto porque todas las cosas que van sucediendo no invitan a pensar que se vaya a ir hasta el final y que haya una voluntad seria de llegar hasta el final, de buscar responsables. La instrucción no está siendo, digámoslo, bastante exhaustiva, diligente, como que no se lo están tomando con mucho interés".

El comunicador señala el cambio de juez durante la instrucción: "Invita a pensar porque es que no tienen interés en profundizar, pero bueno, igual nos llevamos una sorpresa y la jueza, creo que se llama Alejandra Lima, que no es la que empezó la instrucción, porque aquí uno de los problemas que hubo es que el juez, que fue un señor que empezó la instrucción y se jubiló en mitad de la instrucción".

Joaquín Maroto reconoce el buen trabajo de la jueza que empezó la instrucción del Caso Negreira, del que el Real Madrid pidió una prórroga: "Sí que la estaba llevando con severidad y con rigurosidad. Cuando se jubiló se cambió a la jueza, que no digo que sea mala ni mucho menos, pero hace las cosas de otra manera", apuntó el periodista sobre un caso que sigue abierto y sobre el que se pronuncian portavoces como Florentino Pérez.

Joaquín Maroto: "En España no podemos esperar grandes cosas del Caso Negreira"

Joaquín Maroto apuntó del Caso Negreria, del que 'metió prisa' Louzán, que "en España no podemos esperar grandes cosas del Caso Negreira. Si es verdad que en la FIFA y en la UEFA está abierta otra investigación paralela, pero yo tengo que ser sincero en esto. Yo creo que la FIFA y la UEFA se van a lavar las manos si no hay una sentencia condenatoria firme y muy clara de las instituciones judiciales en España".

De esta manera, el Real Madrid no parece tenerlas todas consigo en el Caso Negreira, con una justicia debe dictar sentencia o aunque todo parece indicar que el ruido mediático seguirá estando presente. De hecho, Florentino Pérez aseguró lo siguiente el pasado mes de diciembre: "¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca".