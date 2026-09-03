Raúl Asencio queda absuelto en el juicio por la filtración de imágenes de contenido sexual después de que las dos víctimas perdonaran a los cuatro acusados. La Fiscalía retiró los cargos contra el madridista, mientras sus tres excompañeros sí fueron castigados

Las Palmas de Gran Canaria acogió este jueves la primera de las tres sesiones orales previstas por el juicio relacionado con la filtración de imágenes de contenido sexual en el que estaban implicados cuatro futbolistas, aunque únicamente Raúl Asencio continúa actualmente en la plantilla del Real Madrid.

Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos comparecieron por videoconferencia ante la jueza. Una de ellas era menor de edad en el momento de los hechos, que se produjeron en 2023. Durante sus declaraciones, ambas ratificaron de manera individualizada que perdonaban a los cuatro acusados. En el caso de Asencio, el perdón estaba relacionado con la grabación de las imágenes, mientras que Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García estaban acusados por el posterior envío y difusión del contenido.

Ante las preguntas de la Fiscalía, las dos jóvenes aseguraron que concedían el perdón por voluntad propia y que no habían recibido ningún tipo de presión o condición para hacerlo. Precisamente esta cuestión había provocado que el comienzo de la vista oral se retrasara. El Ministerio Público quería comprobar que el perdón era realmente espontáneo y que no estaba condicionado por la indemnización que se había acordado previamente con las víctimas. Una vez confirmado ante la jueza, el escenario judicial cambió de manera determinante.

El perdón formalizado durante la vista permitió a la Fiscalía retirar la acusación que mantenía contra los cuatro futbolistas por el delito de revelación de secretos. La consecuencia para Asencio es la absolución. El futbolista del Real Madrid se enfrentaba inicialmente a una petición de dos años y medio de prisión por parte del Ministerio Fiscal. Sin embargo, tras la declaración de las jóvenes y la retirada de la acusación por revelación de secretos, queda fuera de este procedimiento penal por ese delito.

Ruiz, Rodríguez y García sí son condenados

El perdón de las víctimas no tiene el mismo efecto sobre los delitos relacionados con pornografía infantil que pesaban sobre Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. Los tres alcanzaron un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y fueron condenados a un año de prisión cada uno por un delito de distribución de pornografía infantil. Se trata de un tipo penal en el que el perdón de la víctima no extingue la responsabilidad penal.

No obstante, ninguno de los tres tendrá que ingresar en prisión de manera inmediata. La ejecución de las penas ha quedado suspendida durante un periodo de dos años, siempre que durante ese tiempo no cometan nuevos delitos. Además, los tres deberán realizar un curso de educación y sensibilización sexual como parte de las condiciones establecidas tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal.