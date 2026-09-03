Asencio, acorralado por la Justicia solo 24 horas después

Raúl Asencio afronta horas especialmente delicadas fuera de los terrenos de juego. El madridista fue condenado por conducir bajo los efectos del alcohol y, apenas un día después, se sienta ante el juez por el caso del vídeo sexual

La situación judicial de Asencio ha adquirido todavía más repercusión porque llega apenas un día después de conocerse otra resolución que afecta al futbolista. El canterano del Real Madrid fue condenado por un delito contra la seguridad vial después de conducir bajo los efectos del alcohol. La resolución se conoció este miércoles, justo 24 horas antes de que comenzara la vista por el caso de las imágenes.

El jugador del Real Madrid se sienta hoy jueves ante la Justicia por su presunta implicación en la difusión de un vídeo de contenido sexual grabado en junio de 2023. Está previsto que se prolongue durante tres jornadas, hasta el próximo lunes 7 de septiembre. El procedimiento no juzga la existencia de la relación sexual que aparece en las imágenes, que fue consentida, sino la presunta grabación y posterior difusión de ese contenido sin autorización de las afectadas. Asencio no estará físicamente en la Ciudad de la Justicia. Al igual que los otros tres acusados, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, tiene permitido declarar mediante videoconferencia durante el juicio.

El perdón de las denunciantes, clave para Asencio

Uno de los elementos que puede marcar el desarrollo de la vista será precisamente la decisión de las dos jóvenes denunciantes. Ambas retiraron en su momento las acusaciones particulares contra Asencio después de que el futbolista les ofreciera una disculpa formal y recibieran una indemnización cuya cantidad no ha trascendido. Sin embargo, la Fiscalía considera necesario que ese perdón se produzca de manera expresa durante el juicio. El objetivo es que el tribunal pueda comprobar directamente que ambas mujeres lo conceden de forma consciente y libre.

La circunstancia es especialmente relevante porque el delito contra la intimidad que se atribuye al jugador tiene carácter semipúblico. Por ello, el perdón de las personas afectadas puede provocar que desaparezca la responsabilidad penal por ese delito. La Fiscalía solicita actualmente para Asencio una pena de dos años y medio de prisión por dos delitos contra la intimidad, aunque ya ha dejado abierta la posibilidad de retirar la acusación si las denunciantes ratifican el perdón ante el tribunal.

Qué ocurrió en Gran Canaria

Los hechos investigados se remontan al 15 de junio de 2023, cuando tres futbolistas que entonces pertenecían a la cantera del Real Madrid mantuvieron una relación sexual consentida con dos jóvenes en un club de playa de Amadores, en el municipio de Mogán.

Durante el encuentro se realizaron fotografías y vídeos. Según sostiene la acusación, algunas de esas imágenes fueron tomadas sin autorización y posteriormente compartidas a través de WhatsApp con otras personas, pese a que las jóvenes habrían pedido que fueran eliminadas. Uno de esos vídeos terminó llegando al teléfono de Raúl Asencio. El jugador está acusado de haberlo mostrado posteriormente a una tercera persona, sabiendo supuestamente que las imágenes habían sido obtenidas sin consentimiento y que las afectadas habían pedido que se borraran. La defensa del futbolista ha negado las acusaciones y durante la instrucción trató de conseguir la nulidad de las actuaciones. El pasado 30 de julio, sin embargo, la jueza desestimó esa petición al considerar que no había quedado acreditada la vulneración de derechos fundamentales alegada por las defensas.

Los otros tres acusados afrontan una situación diferente

El escenario judicial de Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García es más complicado. Los tres están acusados también de delitos relacionados con la grabación y difusión de las imágenes y, además, se enfrentan a una acusación por pornografía infantil debido a que una de las jóvenes era menor de edad en el momento de los hechos. En este último caso, el perdón de la víctima no elimina la responsabilidad penal, por lo que una eventual retirada de la acusación por parte de las afectadas no tendría el mismo efecto que en el procedimiento contra Asencio.

La Fiscalía solicita para ellos penas que pueden alcanzar los cuatro años y siete meses de prisión. No obstante, todavía existe la posibilidad de que el juicio termine sin necesidad de celebrar todas las sesiones si las defensas alcanzan un acuerdo de conformidad con el Ministerio Fiscal y las acusaciones.