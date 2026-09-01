Arbeloa se lleva a un tercer madridista al Fulham

La Premier League vuelve a nutrirse de 'La Fábrica' en su apuesta por jóvenes talentos que buscan dar el siguiente paso lejos del Santiago Bernabéu; Manuel Ángel inicia una nueva etapa en Londres después de cerrar su salida de la entidad blanca; Chema Andrés es vendido por el Stuttgart al Brighton dejando una cifra importante en las arcas merengues

No hay dos sin tres. Manuel Ángel ya es nuevo futbolista del Fulham después de que la operación quedara definitivamente cerrada este martes, coincidiendo con el último día del mercado. El centrocampista abandona el Real Madrid para continuar su carrera en la Premier League, donde volverá a coincidir con Álvaro Arbeloa, entrenador que tuvo un papel decisivo en su trayectoria en Valdebebas.

El técnico salmantino fue quien le concedió la oportunidad de debutar con el primer equipo blanco la pasada temporada. Además, durante los años que ambos compartieron en las categorías inferiores, el míster salmantino convirtió al sevillano en uno de sus hombres de confianza. Su carácter y liderazgo hicieron que ejerciera habitualmente como capitán en los diferentes equipos por los que pasó.

Manuel Ángel compartirá vestuario con Gonzalo García y César Palacios, otros dos canteranos madridistas que han puesto rumbo al conjunto londinense este mismo verano y que ya han tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo.

Una operación cercana a los cuatro millones

El futbolista viajó hasta Londres para someterse al reconocimiento médico antes de formalizar su incorporación al conjunto inglés. La fórmula utilizada es similar a la empleada por el Real Madrid en las operaciones de Gonzalo y Palacios: un traspaso que permite al club blanco conservar un porcentaje de los derechos del jugador.

La operación se sitúa en torno a los cuatro millones de euros, aunque existe cierta discrepancia respecto al porcentaje exacto que cambia de manos. Algunas fuentes apuntan a que el Fulham adquiere el 50% de los derechos, mientras que otras elevan esa cifra hasta el 70%.

En cualquier caso, el Real Madrid mantiene una participación en una hipotética venta futura. Con Gonzalo García y César Palacios, el club blanco también apostó por esta fórmula y conservó el 30% de sus derechos.

La salida supone un paso importante para Manuel Ángel, que a sus 22 años necesita encontrar un escenario donde pueda tener continuidad en el fútbol profesional y competir por hacerse un hueco en un primer equipo.

Arbeloa vuelve a apostar por un canterano blanco

La llegada del centrocampista sevillano refuerza la conexión entre Valdebebas y Craven Cottage. De hecho, Manuel Ángel no era inicialmente la primera opción de Arbeloa. El técnico había puesto sus ojos en Thiago Pitarch, pero una conversación con José Mourinho terminó haciendo cambiar de opinión al jugador.

El entrenador portugués habría recomendado al joven futbolista que permaneciera en el Real Madrid, descartando así esa posibilidad. La alternativa fue Manuel Ángel, un jugador que conocía perfectamente Arbeloa y que encajaba en su idea de reforzar el proyecto londinense con talento formado en la cantera madridista.

El técnico ya le había dado protagonismo en el conjunto blanco. Manuel Ángel debutó en la Copa del Rey frente al Albacete y posteriormente también tuvo minutos en la eliminatoria ante el Manchester City. En total, llegó a disputar siete partidos con el primer equipo.

Una generación que vuelve a encontrarse

Manuel Ángel llegó a 'La Fábrica' en 2018, cuando apenas tenía 14 años y abandonó Sevilla para incorporarse a la cantera madridista. Desde entonces fue avanzando por las diferentes categorías hasta convertirse en uno de los futbolistas más destacados de su generación.

En su etapa juvenil coincidió con nombres como Jacobo Ramón, Nico Paz, Chema Andrés, César Palacios y Gonzalo García. Aquella generación conquistó en 2023 el triplete formado por Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones.

Ahora, varios de ellos han tomado caminos diferentes. Jacobo Ramón y Nico Paz continúan su carrera en Italia, Chema Andrés acaba de protagonizar otro importante movimiento en el mercado y Gonzalo y Palacios se han instalado en Londres. Manuel Ángel se suma ahora a estos últimos para reencontrarse con dos antiguos compañeros y, sobre todo, con el entrenador que más ha confiado en él.

Chema Andrés deja 11,5 millones en las arcas

Otro de los movimientos protagonizados por un canterano madridista en este cierre de mercado ha sido el de Chema Andrés. El centrocampista, que el pasado verano fue traspasado al Stuttgart por seis millones de euros, acaba de ser vendido al Brighton por 23 millones.

El Real Madrid se había reservado el 50% de sus derechos en aquella operación, por lo que percibirá ahora 11,5 millones de euros. El conjunto alemán, por su parte, mantiene un porcentaje sobre una futura venta, mientras que la entidad blanca pierde definitivamente el control sobre el futbolista.

Chema Andrés, internacional Sub-21 de 21 años, viene de completar una notable temporada en Alemania. Disputó 39 partidos y acumuló 1.939 minutos entre todas las competiciones, además de marcar cuatro goles y repartir dos asistencias.