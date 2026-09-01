Lucas, el hijo de Santiago Cañizares, sobre la muerte de su hermano y su infancia en el Real Madrid: "Si volviera atrás, elegiría otra cosa"

El salto a La Fábrica con 12 años y el falllecimiento de su hermano Santi a los 5 años por un cáncer cerebral acabaron marcando la evolución de Lucas Cañizares como portero; ahora sobrevive en el Tondela de la Segunda división de Portugal

Ser hijo de Santiago Cañizares y terminar siendo portero profesional parecía desde fuera un destino escrito para Lucas Cañizares. Sin embargo, la historia de este joven guardameta va mucho más allá y es bastante más compleja. Su llegada a la portería comenzó casi por casualidad, continuó con su entrada en la cantera del Real Madrid con apenas 12 años y estuvo acompañada de una decisión que cambió por completo su infancia.

A sus 24 años, el joven cancerbero Lucas Cañizares ha repasado sus primeros pasos en el fútbol en una entrevista en la que explica lo que supuso para él abandonar su entorno familiar siendo todavía un niño. Una experiencia que le ha dejado una reflexión muy personal sobre todo aquello que tuvo que sacrificar para perseguir su sueño.

"Nadie más quería hacerlo y se me daba muy bien", recuerda Lucas Cañizares, quien no empezó su carrera, precisamente, queriendo seguir los pasos de su padre. Su primer contacto con la portería, de hecho, fue una mera casualidad. En el colegio hacía falta alguien que se colocara bajo palos y él descubrió que tenía condiciones para hacerlo: “En mi colegio, el Liceo Francés, era muy bueno. No sé si lo habría sido en otro, pero me tocó ese", ha contado en una entrevista con ‘El Mundo’.

El paso de Lucas Cañizares por la cantera del Real Madrid y la muerte de su hermano

Que su padre fuera portero profesional y hubiera defendido la elástica de clubes como el Real Madrid o el Valencia, amén de la Selección Española, no fue clave para que Lucas Cañizares se decantara por el arco. Todo lo contrario: "Nadie quería hacerlo". Empezó a los ocho años, y no está seguro del todo de que fuera la mejor elección posible: "Si volviera atrás, le pediría a mi padre que me recomendase ser otra cosa". Y así, del Liceo Francés pasó a la cantera del Real Madrid, La Fábrica. Una decisión que acabaría cambiando su vida a los 12 años.

La decisión que cambió la infancia del hijo de Santiago Cañizares

El gran punto de inflexión del hijo de Santiago Cañizares llegó cuando el Real Madrid apareció en su camino. Lucas tenía solo 12 años cuando tuvo que enfrentarse a una decisión que iba mucho más allá del fútbol: dejar su vida en Valencia para trasladarse a Madrid y comenzar a formarse en La Fábrica. La oportunidad era extraordinaria, pero también suponía despedirse demasiado pronto de una infancia convencional, la cual disfrutaba cualquier niño de su edad.

Así lo resume el propio Lucas ahora, con el doble de edad que en aquel momento: “Mi vida familiar se acabó a los 12. Me habría gustado vivir más tiempo despreocupado”. Con esa edad, otros niños seguían viviendo pendientes del colegio, los amigos y los planes familiares. Para Lucas Cañizares, sin embargo, comenzaba una etapa marcada por los entrenamientos, la residencia, los desplazamientos y la exigencia de una de las canteras más importantes del mundo, como es la del Real Madrid.

Cristiano Ronaldo tuvo un papel inesperado en su carrera como profesional

Lucas tuvo que aprender a convivir con una exigencia que llegó mucho antes de lo habitual, y no siempre fue fácil. Antes de dar el paso definitivo, Lucas visitó las instalaciones del Real Madrid y conoció de primera mano cómo sería su nueva vida. Durante aquella visita ocurrió algo que terminaría teniendo una importancia inesperada en su decisión. Se cruzó con Cristiano Ronaldo y eso, para un niño de 12 años que meditaba la opción de dar el salto lejos de su familia y su hogar, resultó clave. Cruzarse con el luso le marcó y decidió quedarse.

“Obviamente decidí quedarme; pensé que ese sería mi día a día. Me llamó mi madre, que estaba deseando que volviera, y cuando le dije lo de Cristiano pensó 'ya la hemos cagado' ¿y sabes qué es lo peor? No volví a encontrarme a Cristiano nunca más", recuerda entre risas Lucas Cañizares, quien nunca más volvería a Cruzarse con Valdebebas durante los años que permaneciera en la cantera del Real Madrid.

Diez años en La Fábrica

Aproximadamente fueron diez los años que Lucas Cañizares pasó vinculado al Real Madrid. Toda una década en la que fue creciendo por las categorías inferiores del club blanco hasta alcanzar el Castilla y convertirse en uno de los guardametas formados en La Fábrica.

El último salto hasta el primer equipo no llegó, pero la experiencia le permitió prepararse para dar el paso al fútbol profesional. Después de cerrar su etapa en el conjunto madridista, comenzó una nueva aventura lejos de España. Portugal se convirtió en el escenario en el que continuó desarrollando su carrera bajo palos. “Mi vida familiar se acabó a los 12. Me habría gustado vivir más tiempo despreocupado”, se lamenta ahora el hijo de Cañizares, quien con el tiempo pone en valor todo lo sacrificado para conseguir un sueño.

La muerte de su hermano Santi a los cinco años lo marcó de por vida

Si su decisión de enrolarse a la cantera del Real Madrid con 12 años decantó su camino como profesional, también lo hizo con su vida el prematuro fallecimiento de su hermano Santi, quien tan sólo tenía cuatro añitos cuando le diagnosticaron un cáncer cerebral que acabó con su vida meses después. Un año de un duro proceso en el que su madre, padre y hermanos se volcaron con el pequeño Santi mientras que Lucas, en Madrid, no podía pasar con él todo el tiempo que le habría gustado. Eso lo hizo todo aún más doloroso.

Santi falleció en 2018, a los cinco años, y su muerte fue una absoluta tragedia para toda la familia. El duelo fue extremadamente doloroso y la familia se acabó desquebrajando hasta el punto de que el matrimonio entre Santiago, su padre, y Mayte García, su madre, se acabó rompiendo tres años después. Para Lucas tampoco fue una época sencilla, puesto que hubo más de un rival que le recordaba la triste pérdida en los partidos: "Lo hacían para desconcentrarme". Eso le sirvió para ponerse una coraza y seguir haciendo carrera en el fútbol luso, donde milita en el Tondela de la Segunda división desde que firmara en 2023.