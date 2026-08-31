¡75 millones de euros por Oyarzabal!

El delantero, que brilló este verano en el Mundial, tuvo propuestas del PSG para salir del club donostiarra, incluso con el pago de su cláusula de 75 millones de euros, pero declinó los ofrecimientos

Mikel Oyarzabal ha demostrado su fidelidad con la Real Sociedad este verano cuando, con un Mundial extraordinario en el que se proclamó campeón con la selección española, despertó el interés de varios equipos europeos de postín por hacerse con sus servicios. Sin embargo, el delantero declinó todas esas opciones para mantener en el cuadro realista que le dio la oportunidad de llegar a la élite en el panorama profesional y donde sigue demostrando sus grandes cualidades. El último ejemplo fue este sábado con las dos asistencias de los goles del triunfo de los suyos ante el Espanyol.

Con dos años más de contrato con la Real Sociedad, la cláusula de rescisión de Oyarzabal es de 75 millones de euros. Una cantidad que, según la Cadena Cope, estuvo dispuesto a pagar algún equipo para firmar al delantero de 29 años. Fueron varios los clubes de máximo nivel europeo que sondearon al capitán realista para saber de su predisposición a salir. Uno de ellos fue el PSG, actual campeón de la Champions League y dirigido por Luis Enrique, aunque se encontró con la negativa del jugador.

El nombre de Oyarzabal fue relacionado con el Barcelona hace algunos meses

Ya también el nombre de Oyarzabal fue relacionado durante el Mundial con el interés del Barcelona. El club catalán cuenta con numerosos internacionales en la selección española y pensó en el donostiarra y la conexión que tiene con muchos de ellos en el combinado de Luis de la Fuente para que fuera trasladado al Camp Nou.

El caso es que Oyarzabal, máximo goleador de la selección española en el Mundial que conquistó con cinco tantos, no se ha querido mover de San Sebastián. Allí es capitán y pieza fundamental en el equipo que dirige Pellegrino Matarazzo con el que el pasado mes de abril se alzó con la Copa del Rey en La Cartuja. La fidelidad del delantero está a prueba de tentaciones.

Los registros de Oyarzabal con la Real Sociedad

Los registros que viene marcando Oyarzabal desde que irrumpió en el primer equipo de la Real Sociedad, en la temporada 15/16, son más que llamativos. El eibarrés ha alcanzado los 440 partidos oficiales con la elástica blanquiazul entre las distintas competiciones. Han sido 133 goles y 67 asistencias, las dos últimas este sábado, las que acumula en su cuenta.

Dentro de la historia de la Real Sociedad, Oyarzabal ya es el décimo jugador que más partidos ha sumado con el club a lo largo de la historia. En breve se colocará noveno si no hay contratiempo, ya que está a tres encuentros de Ignacio Kortabarría, que alcanza los 443 por los 440 señalados de Oyarzabal. En cuanto al capítulo goleador, el actual capitán de la Real Sociedad es el segundo máximo artillero de la historia de la entidad. Sus 133 dianas únicamente son superadas por las 163 de un ilustre como José María Satrústegui.

Cifras que señalan lo que viene consiguiendo Oyarzabal con la Real Sociedad que ha preferido este verano mantenerse como realista, pese a las suculentas proposiciones que ha tenido sobre la mesa.