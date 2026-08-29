Real Sociedad 2-1 Espanyol: Óskarsson devuelve la sonrisa a Anoeta

La tercera jornada de LaLiga enfrentó a los equipos de Pellegrino Matarazzo y Manolo González en Anoeta, donde Oyarzabal repartió asistencias a Barrenetxea y Óskarsson para superar el empate de Roberto Fernández

La tercera jornada de LaLiga EA SPORTS llevó la tarde del sábado hasta el Estadio de Anoeta, parece que la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo y el RCD Espanyol de Manolo González se enfrentaran en un duelo que trajo sorpresas desde el inicio.

Con un tempranero gol de Barrenetxea, el conjunto perico logró empatar justo antes del descanso gracias a Roberto Fernández, para acabar sucumbiendo ante el tanto de Óskarsson en la segunda parte. Un partido que se fue calentando en sus minutos finales, donde Mikel Oyarzabal repartió dos asistencias, Pellegrino Matarazzo se marchó expulsado y Álex Remiro acabó siendo atendido por molestias en el hombro.

La Real Sociedad deja escapar su ventaja

No les había dado tiempo a sentarse a muchos aficionados txuri-urdines, que la Real Sociedad, tras un gran inicio, se puso por delante en el marcador ante la atónita mirada del Espanyol.

Gran jugada colectiva en la presión diseñada por Matarazzo que acabó con un robo en el mediocampo. El balón lo recogía Mikel Oyarzabal para conducir por dentro en busca de un compañero, donde Barrenetxea aparecía. Balón al extremo txuri-urdin y este lo colaba de primeras por la escuadra de Dmitrovic en el minuto cuatro.

Se adelantaban los locales en un encuentro que empezó muy tenso y competido, con amarillas para ambos equipos y numerosas faltas en sus primeros 20 minutos.

Roberto Fernández iguala sobre la bocina

Casi no había pisado área rival el Espanyol, con algún tímido disparo lejano, cuando nos acercamos al descanso. Por su parte, la Real Sociedad si había tenido ocasiones para ampliar su ventaja, donde el larguero y Dmitrovic evitaron el segundo.

Así, como se suele decir, quién perdona la acaba pagando, el conjunto perico igualó en su primer ataque de peligro, con un tanto de Roberto en el minuto 45. Centró Javi Hernández al segundo palo, donde el delantero español esperaba tras un buen desmarque, para acabar rematando de primeras con disparo cruzado.

Con algo más de añadido sobre el minuto de descuento y una afición txuri-urdin descolocada, el encuentro se marchaba al descanso con empate en el luminoso. Mucho mejor el equipo de Matarazzo que, incapaz de aprovechar sus ocasiones, acabó concediendo el empate en el último minuto.

Óskarsson da la primera victoria a la Real Sociedad

Manolo González, que quiso transformar la reacción de su equipo al final de la primera parte en una remontada, buscó un reajuste en el mediocampo, dando entrada a Moscardo por Urko, que había visto la tarjeta amarilla.

Así, en los primeros minutos de la reanudación, el equipo perico presentó una imagen mejorada en comparación con la primera mitad, cambiando por completo la dinámica del partido. Cerca de cumplir la hora de partido, Javi Hernández, que realizó una actuación sobresaliente, se quedó cerca de firmar un golazo de falta que se marchó rozando el palo.

Óskarsson devuelve la ventaja a la Real

Cuando parecía que la remontada era inminente, en un calco del primer tanto, llegaba el segundo gol de la Real Sociedad, esta vez obra de Óskarsson, también a pase de Oyarzabal.

El capitán txuri-urdin encaró por el carril central a la espera del desmarque de su compañero, pase entre líneas y definición ajustada abajo del delantero islandés para superar a Dmitrovic. Volvía a ponerse por delante la Real Sociedad y Anoeta resonaba en cada rincón cuando llegaba la hora de partido.

Tenso final en Anoeta

Tras una breve tregua tras el tanto local, Manolo González volvió a realizar cambios en busca del retomar el empate, donde un Espanyol más ofensivo comenzó a llegar la iniciativa del encuentro.

Así, con la Real teniendo sus ocasiones al contragolpe, el partido se encaminó a sus últimos minutos para la desesperación perica y el nerviosismo txuri-urdin. Parecía que todo podía pasar en Anoeta.

Llegado el minuto 90, Manuel Jesús Orellana decidió añadir otros cuatro minutos de tiempo añadido, donde el equipo de Matarazzo comenzó a juntar líneas en su propio campo, convirtiendo el final del encuentro en un monólogo perico. En uno de esos ataques, Álex Remiro dio el susto local, al caer de forma poco ortodoxa tras despejar un balón, provocando que su equipo quedara con un jugador menos para que entrasen las asistencias.

El saque de esquina, con superioridad numérica visitante, acabó con un remate desviado y la posterior expulsión de Pellegrino Matarazzo por sus protestas al árbitro. Sin más ocasiones, el encuentro llegó a su final de forma caliente, con una dura entrada de Pere Milla que provocó la roja a miembro del cuerpo técnico txuri-urdin por protestar.

La Real Sociedad conseguía sus primeros puntos en LaLiga tras superar al Espanyol en un disputado encuentro, donde los signos de molestia de Álex Remiro trajeron preocupación a un Pellegrino Matarazzo que se perderá el siguiente encuentro. Por su parte, Manolo González sigue mostrando brotes verdes en el Espanyol, pero se marcha de Donosti con su segunda derrota consecutiva y problemas defensivos en la medular.

Ficha técnica

2 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Sergio Gómez; Turrientes (Herrera, m.63), Soler, Sucic (Take, m.78); Barrenetxea (Marchal, m.63), Oskarsson (Guedes, m 78) y Oyarzabal (Gorrotxategi, m.90) .

1 - Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Drkusic, Unai Núñez, Hinojo; Urko (Moscardo, m.46), Edu Expósito (Bauzá, m.70), Javi Hernández (Marcos Fernández, m.70); Calatrava, Dolan (Jofre Carreras, m 78) y Roberto (Pere Milla, m 83).

Goles: 1-0, min. 3: Barrenetxea. 1-1, min.45: Roberto, 2-1, min 62 Oskarsson

Árbitro: Orellana Cid (Comité Andaluz). Amonestó a Turrientes (17), Zubeldia (90) y expulsó al entrenador Pellegrino Matarazzo (90) por parte de la Real Sociedad, y a Urko (22), Marcos Fernández (75), Hinojo (82) y Bauzá (88) por parte del Espanyol.

Incidencias: encuentro correspondiente a la 3ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Anoeta ante 31884 espectadores.