El Arsenal entra por Matías Fernández-Pardo y complica el fichaje del Atlético

El Lille mantiene una exigencia cercana a 70 millones de euros por el internacional belga, mientras el Newcastle United también aprieta en una recta final de mercado con poco margen

El futuro de Matías Fernández-Pardo se ha convertido en una de las operaciones más interesantes de los últimos días del mercado. El atacante del Lille, de 21 años, tiene sobre la mesa el interés de varios grandes y ahora el Arsenal ha dado un paso adelante.

El Atlético de Madrid ya había intentado acercarse al futbolista con una oferta de 35 millones de euros, pero la valoración del Lille queda muy lejos de esa cantidad. Ahora, con Arsenal y Newcastle en escena, la operación amenaza con escaparse definitivamente de las manos rojiblancas.

Arsenal abre una vía por Fernández-Pardo

Según ha avanzado CaughtOffside, el Arsenal ha entrado en diálogo con el entorno de Fernández-Pardo para estudiar un movimiento en los últimos días de la ventana. El club londinense busca reforzar su ataque y contempla al jugador del Lille como una alternativa para su ofensiva.

La polivalencia es uno de los principales argumentos que explican el interés de Mikel Arteta. Fernández-Pardo puede actuar como delantero, pero también partir desde la izquierda o desenvolverse en otras posiciones del frente ofensivo. Esa capacidad para cambiar de registro le convierte en una pieza especialmente atractiva para un equipo que necesita más recursos arriba.

La situación, además, tiene un matiz importante: el Arsenal sigue pendiente de otras opciones para reforzar su ataque, entre ellas la operación de Julián Álvarez, que parece no sentirse atraido por la Premier League. Fernández-Pardo aparece como una alternativa que podría ganar fuerza si esa vía no termina prosperando.

El Atlético ya conoce el precio que pone el Lille por Fernández-Pardo

El interés del Arsenal llega después de que el Atlético de Madrid haya intentado adelantarse en la carrera. Según informó L'Équipe, el conjunto rojiblanco presentó una propuesta de 35 millones de euros, variables incluidas, por el atacante belga.

El problema para el Atlético es que esa cantidad está lejos de las pretensiones del Lille. El club francés ha situado el precio de salida alrededor de los 70 millones de euros, una cifra que convierte cualquier negociación en una operación de enorme envergadura.

El contexto tampoco favorece a los rojiblancos. Fernández-Pardo tiene contrato con el Lille hasta junio de 2029 y el club francés no tiene necesidad de desprenderse de él a cualquier precio, sin embargo, diferentes informaciones apuntan a que su deseo de abandonar Lille este verano ha añadido presión a una situación que todavía no tiene desenlace.

El Newcastle se suma a la puja por Fernández-Pardo

El Arsenal no es el único club de la Premier League que quiere aprovechar la recta final del mercado. El Newcastle lleva semanas siguiendo a Fernández-Pardo y ha convertido al internacional belga en uno de sus objetivos prioritarios.

La situación de las urracas ayuda a entender el movimiento. El equipo de Matthias Jaissle ha sufrido importantes salidas durante el verano y busca todavía una incorporación ofensiva de peso para elevar el nivel de su plantilla tras los huecos de Sandro Tonali y Bruno Guimarães, con Nico González como principal refuerzo para la medular.

La operación, sin embargo, tampoco está resultando sencilla. El Lille mantiene unas exigencias económicas elevadas y la reciente venta de Ayyoub Bouaddi al Manchester City ha reforzado la posición negociadora del conjunto francés, que ya no tendría la misma necesidad económica de vender.

Eso explica una de las claves de la operación: no basta con convencer al jugador. El verdadero obstáculo está en conseguir que el Lille rebaje una valoración que puede superar ampliamente las cantidades que inicialmente estaban dispuestos a invertir Atlético o Newcastle.

Fernández-Pardo ya justificó el interés de los grandes europeos

El interés de estos clubes no aparece de la nada. Fernández-Pardo viene de completar su temporada más importante desde su llegada al fútbol francés. En la 2025/26 disputó 41 partidos con el Lille, marcó ocho goles y dio seis asistencias, con más de 3.000 minutos sobre el terreno de juego.

Su producción fue especialmente destacada en la Ligue 1, donde consiguió ocho tantos y cinco asistencias en 29 encuentros. Además, su capacidad para ocupar distintas posiciones ofensivas ha aumentado su valor dentro del mercado.

A sus 21 años, el margen de crecimiento también pesa en la valoración del Lille. El jugador nació en Bruselas, tiene nacionalidad belga y española y ya ha dado el salto a la selección absoluta de Bélgica, con la que estuvo presente en el Mundial de 2026. Todo ello ha disparado la atención alrededor de un futbolista que el Atlético llevaba siguiendo desde hace varios mercados.

Arsenal y Newcastle pueden cambiar el destino de Fernández-Pardo

La entrada del Arsenal modifica por completo el escenario. El Atlético partía con interés consolidado, pero su propuesta económica está muy lejos de los 70 millones que exige el Lille. La aparición de dos pretendientes de la Premier con mayor capacidad financiera reduce todavía más el margen de maniobra rojiblanco.

Ahora la gran incógnita es saber quién está dispuesto a acercarse realmente a la cifra que reclama el Lille. Arsenal ha abierto conversaciones y Newcastle lleva tiempo empujando, pero ninguna de las dos operaciones puede darse por cerrada.

Fernández-Pardo, mientras tanto, afronta unos últimos días de mercado decisivos. Su futuro puede resolverse en Inglaterra si alguno de los dos clubes da el paso económico definitivo. Para el Atlético, la aparición del Arsenal supone una mala noticia: el talento que llevaba tiempo siguiendo está cada vez más cerca de convertirse en uno de los grandes movimientos de la Premier.