Calendario Champions 2026/2027: fechas, horarios y partidos de la Fase Liga

Los cinco representantes españoles ya conocen el camino que deberán recorrer hasta enero para alcanzar los octavos de final de la máxima competición continental; la UEFA hizo oficiales los días y las horas de todos los encuentros, con duelos de máxima exigencia desde la primera jornada

La UEFA publicó este sábado los horarios de las ocho jornadas de la Fase Liga de la Champions League 2026/2027. De esta forma, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis ya saben cuándo, dónde y contra quién disputarán cada uno de sus ocho encuentros de la primera fase.

El sorteo celebrado el pasado jueves había permitido conocer los ocho rivales de cada equipo, pero todavía faltaba por concretar el calendario. Ahora ya está todo definido: fechas, horarios y orden de partidos.

La octava y última jornada volverá a repetir su formato especial de 18 partidos simultáneos el miércoles 27 de enero, con horario unificado.

Real Madrid, con Inter, Roma y Arsenal como grandes obstáculos

El Real Madrid será uno de los dos equipos españoles que debutará como local. El conjunto blanco recibirá al Inter el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas, en un estreno de máxima exigencia.

Después llegará una de las salidas más complicadas de toda la fase liga. En la segunda jornada, los madridistas viajarán a Roma para enfrentarse al conjunto de la capital italiana. Después recibirán al Leipzig en el Bernabéu, viajarán a Atenas y ejercerán de anfitriones ante el PSV. En la sexta fecha tendrán el enorme desafío de visitar Londres para medirse al Arsenal y culminarán su participación en esta primera fase con dos partidos de menor exigencia ante LASK en casa y Shakhtar Donetsk fuera -el choque se disputará en Londres, donde el equipo ucraniano juega sus partidos de local-.

El Barcelona se estrena ante el Feyenoord

El FC Barcelona también comenzará en casa. Los azulgranas recibirán al Feyenoord el miércoles 9 de septiembre a las 18:45 horas, en su primer partido de la competición. Después visitarán Estambul para medirse al Galatasaray el 13 de octubre a las 21:00 horas.

El gran examen para los de Hansi Flick llegará en la tercera jornada, cuando tengan que desplazarse hasta el Parque de los Príncipes para enfrentarse al PSG de Luis Enrique, actual campeón de la competición que busca su tercera 'Orejona' consecutiva.

Después recibirán al Aston Villa y visitarán al Sabah FC de Azerbaiyán. El otro gran encuentro señalado en rojo será el de la sexta jornada, en la que el Barcelona recibirá al Manchester City.

El conjunto azulgrana terminará esta primera fase visitando al Sporting de Portugal en Lisboa y recibiendo al Como 1907 de Cesc Fàbregas en el Camp Nou el 27 de enero de 2027.

El Atlético abre la Champions en Anfield

El Atlético de Madrid tendrá uno de los estrenos más exigentes de todos los representantes españoles. Los rojiblancos viajarán a Anfield para enfrentarse al Liverpool el miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas.

El calendario del equipo colchonero le obligará a afrontar desde el comienzo varias pruebas de enorme dificultad ya que después recibirán al Manchester United en el Metropolitano. Después visitarán al Stuttgart y en la cuarta jornada ejercerán de anfitriones ante todo un coloso, el Bayern Munich. La segunda mitad de su Fase Liga será más llevadera con Viking (nuevamente en casa), PSV (fuera), Bodo Glimt (fuera) y Fenerbahçe (casa).

El Villarreal afronta un inicio de máxima dificultad

El Villarreal es, probablemente, el equipo español que tendrá un comienzo más exigente. El 'Submarino' debutará el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas visitando al Borussia Dortmund.

El problema para los de La Cerámica es que la dificultad no terminará con la primera jornada. El Nápoles será su siguiente rival, antes de visitar al Liverpool y recibir al PSG en casa. El conjunto amarillo afrontará de forma consecutiva cuatro compromisos ante rivales de enorme tradición y potencial europeo.

Al igual que el Atlético, a partir de la quinta jornada tendrá un calendario teóricamente más sencillo. Slavia de Praga (fuera), Sabah FC (en casa) y Fenerbahçe (fuera). El Villarreal cerrará la Fase Liga en tierras castellonenses frente al Manchester United, en un encuentro que podría resultar decisivo para determinar sus opciones de clasificación.

El Betis deja lo más difícil para el final

El Real Betis también comenzará lejos de casa. Los verdiblancos visitarán al Lille el martes 8 de septiembre a las 21:00 horas, en su estreno absoluto en esta nueva Fase Liga de la máxima competición continental, mismo horario del debut en La Cartuja, que tendrá lugar frente al Oporto portugués el miércoles 14 de octubre.

Una semana después, el miércoles 21 de octubre, volverá a abrir las puertas del coliseo hispalense para enfrentarse al Feyenoord, también a las 21:00 horas, mientras que uno de los desplazamientos más esperados llegará el miércoles 4 de noviembre, fecha del encuentro ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (21:00 horas). El mes de noviembre se cerrará con un segundo viaje consecutivo a domicilio, a Eslovaquia, donde aguardará la 'cenicienta' de sus rivales, el Slovan de Bratislava, el martes 24, también a las 21:00 horas. Tras ello, serán de nuevo dos los choques consecutivos en casa. Primero ante el Como de Jesús Rodríguez y Assane Diao, que volverá el miércoles 9 de diciembre, en el único de los encuentros que dará comienzo a las 18:45 horas.

Ya en 2027, en una recta final de lo más exigente, el cuadro heliopolitano recibirá en La Cartuja al Arsenal, vigente campeón de la Premier League, el miércoles 20 de enero (21:00 horas). Sin duda, un choque de altos vuelos ante el actual subcampeón de la competición, con el recuerdo de la victoria lograda este mismo verano en Dublín ante el conjunto dirigido por Mikel Arteta (1-3). Aunque no lo será menos el último duelo de esta Fase Liga, con la visita al Allianz Arena para verse las caras con el Bayer Múnich, el miércoles 27 de enero a las 21:00 horas.

El calendario del conjunto bético presenta la particularidad de que los grandes desafíos aparecen especialmente concentrados en las últimas jornadas. El Betis deberá intentar llegar al tramo final con opciones de clasificación y afrontar entonces dos auténticas pruebas de fuego.

A partir de ahí llegará la fase eliminatoria. Los ocho primeros clasificados accederán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos situados entre los puestos 9º y 24º deberán superar una eliminatoria previa para continuar su camino hacia la final.