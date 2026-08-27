La emoción invade a Bartra, capitán del Betis, con un sorteo de la Champions "muy especial y muy bonito"

El central barcelonés, que tiene dos trofeos de la máxima competición continental con el FC Barcelona, ha analizado cómo afronta el vestuario del Real Betis este complicado calendario de la Fase Liga que deparará una visita a Dortmund: "Tengo la piel de gallina"

El sorteo de la UEFA Champions League ha pillado a Marc Bartra complementando el entrenamiento matinal con una sesión de fuerza en su casa. "Entrenando, estaba en el gimnasio; pero la verdad es que estoy muy contento de que el Real Betis esté en esta competición. Es todo un honor", ha comenzado explicando.

El central ha analizado la ilusión el sorteo de la Fase Liga de la Champions League, que dejará para el Real Betis encuentros como local frente al Arsenal FC, el FC Porto, el Feyenoord de Rotterdam y el Como 1907; además de visitas al FC Bayern de Múnich, el LOSC Lille, el Slovan de Bratislava y, la más especial de todas para él, al Borussia de Dortmund. Allí jugó 51 partidos entre 2016 y 2018 (5 goles y 5 asistencias). Ahora, volverá como uno de los capitanes del conjunto verdiblanco y ha hablado de todo lo que viene con el corazón en la mano.

Un sorteo de Champions muy especial para Bartra: "La piel, de gallina"

"Mira, sólo me dices eso, que vuelvo a Dortmund, y ya se me pone la piel de gallina. Volver a Dortmund es volver a una parte muy importante de mi vida. Allí viví momentos increíbles, conseguimos un título de Bundesliga después de tantos años y allí fue mi última vez jugando la Champions. Además, también pasé momentos muy, muy duros -en referencia implícita al atentado con explosivos que sufrió el autobús del equipo germano y en el que Bartra resultó herido-", ha expresado con visible emoción.

"No es simplemente regresar a un estadio o a una ciudad, sino que es volver a algo que forma parte de mí y de quien soy. Hacerlo después de tantos años es muy especial. Y luego, me reencontraré también con excompañeros que ahora ya son entrenadores, como Cesc Fábregas (Como) o Yaya Toure (Slovan Bratislava). La verdad que ha sido un sorteo muy, muy especial y estoy con muchísimas ganas de que el Betis vuelva a jugar al Champions", ha explicado Bartra en una conexión por vídeollamada con Movistar+.

El vestuario del Betis afronta el reto "sin miedo; con ilusión, ambición y ganas de competir"

"En el vestuario llevamos mucho tiempo con la palabra Champions, incluso antes de estar clasificados, porque tenemos un equipo y un grupo muy ambicioso. Sabíamos que era algo que con mucho trabajo se podía llegar a hacer; pero es verdad que ahora te encuentras con equipos con muchísima experiencia en Champions, prácticamente todos la tienen".

"En el vestuario del Betis hay una mezcla de ilusión, ambición y ganas de competir. Lo hemos mostrado durante la pretemporada, incluso venciendo a equipos como el Arsenal, y no tenemos miedo. Queremos darle muchas alegrías a la afición, que se lo merece después de tantos años".

Los tres campeones de la Champions que tiene el Betis: Marc Bartra, Isco Alarcón y Fran García

El Betis no está acostumbrado a jugar la Champions, pero sí tiene mucha experiencia en su plantilla. Bartra ganó dos veces la 'Orejona' con el Barça, en 2011 y 2015; Isco Alarcón la levantó cinco veces con el Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018 y 2022) y el también exmerengue Fran García tiene una en su palmarés (2022).

Manuel Pellegrini la ha jugado con todos sus equipos españoles y con el Manchester City; Héctor Bellerín, con FC Barcelona o Sporting CP; Antony dos Santos, con el Manchester United; Ez Abde, como culé; Rodrigo Riquelme, con el Atlético de Madrid; y otros como Diego Llorente, Natan de Souza, Marc Roca, Giovani Lo Celso y Junior Firpo también han pateado el balón estrellado.

El consejo de Bartra, voz de la experiencia

"Esa experiencia te lleva a remarcar la importancia de tener regularidad. Igual puedes tener un bache. Nos pasó en el Dortmund, en el último año que estuve allí, que íbamos muy bien en Liga, por delante del Bayern; pero fuimos al campo del Tottenham y nos pasaron por encima. Y ahí es cuando vienen las dudas y..."

"Podemos tener un día en el que nos puedan pasar por encima, pero este grupo es una familia y esa unión tiene que hacer que todos estemos con fuerzas más allá de cualquier resultado. Y sobre, hay que saber que el grupo, y más hoy en día, está por encima de todo en el fútbol. Tenemos que hacernos muy fuertes en casa e ir afuera para competirles a todos. Siento que tenemos un equipo muy competitivo y que podemos plantar cara", ha analizado el '5' del Betis.

El buen inicio en LaLiga, motivación extra para afrontar la Champions

"Ayuda mucho. Las palabras son exigencia e ilusión. Tanto a nivel de afición, como sobre todo lo que se respira en el vestuario", ha señalado Bartra sobre ese seis de seis que ha permitido al Betis empezar esta temporada tan vibrante como colíder de LaLiga EA Sports: "Lo afrontamos con mucha responsabilidad, también en lo que me toca a mí como capitán y por la experiencia de tantos años jugando en Champions anteriormente".

"Es un año que hay que cogerlo con todas las ganas del mundo pero tocando el suelo con los pies. Ese trabajo y el hecho de ser solidarios nos puede llevar a que sea un año que no lo olvidemos jamás, que no lo olvide el Betis nunca más. Y espero que sea algo muy valioso para nosotros y que en LaLiga sigamos ahí compitiendo como estamos haciendo para estar arriba a final de curso", ha concluido el central, que suma 222 partidos oficiales con la camiseta de las Trece Barras.