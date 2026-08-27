El Betis programa una cita con Nianzou, ex del Sevilla, en un derbi de Champions con Perraud y un entrenador 'sivigliano'

El central galo ha firmado este verano con el Lille, entrenado por el hijo de Ancelotti y será rival del Betis en una Fase Liga en la que los de Pellegrini también

Nianzou sólo se ha enfrentado una vez al Betis en sus cuatro años en el Sevilla.Imago

El Real Betis se enfrentará en la Fase Liga de la UEFA Champions League contra rivales duros y de amplio bagaje en la competición en un calendario repleto de curiosidades. El sorteo le ha unido a Arsenal FC, FC Bayern de Múnich, FC Oporto y Slovan de Bratislava, vigentes campeones de la Premier League, la Bundesliga, la Liga de Portugal y Superliga de Eslovaquia, respectivamente. También deparará duelos frente al Borussia de Dortmund, el Como 1907 y el LOSC de Lille.

Esa visita a Francia brindará un llamativo reencuentro con Tanguy Nianzou, desafortunado ex del Sevilla FC que vivirá su derbi particular de esta 2026/2027 en el Estadio Pierre-Mauroy. Allí comparte vestuario con el lateral zurdo Romain Perraud, otro que volverá a ver a los que fueron sus compañeros en la 24/25.

El Lille de Nianzou, Perraud y el hermano de Mbappé, entrenado por el hijo de Ancelotti

El Lille, subcampeón el pasado curso en la Ligue 1 de Francia, está entrenado por Davide Ancelotti, hijo del exmadridista 'Carletto' y un apasionado de Sevilla, ya que está casado con la pintora hispalense Ana Galocha.

Acaba de vender por más de 100 millones de euros al Manchester City a su gran estrella, el centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi; pero cuenta con experiencia del delantero Olivier Giroud (39) o del mediocentro Benjamín André (36), que eliminó al Betis de la Europa League 2019 con el Rennes. Lo combina con jugadores jóvenes como Ethan Mbappé (19), el hermano menor del goleador merengue.

El mediapunta islandés Hákon Arnar Haraldsson, el atacante congoleño Dilane Bawka, el extremo luso Félix Correia y el ariete hispano-belga Matias Fernández-Pardo son otros de sus jugadores destacados. Igualmente cabe mencionar al lateral derecho portugués Tiago Santos, que llegó a sonar con fuerza para el Betis cuando despuntaba en el Estoril.

Nianzou, a por su segundo 'derbi' en cinco años

Tanguy Nianzou se ha marchado este verano del Sevilla FC en una operación a coste cero en la que el club nervionense asume además una parte del salario de este primer año a cambio de ahorrarse un dineral inasumible entre la amortización y su elevada ficha.

El central galo, atrapado en una interminable espiral de lesiones, sólo ha sumado 62 choques oficiales en sus cuatro cursos como nervionense. En este tiempo, sólo ha podido jugar en uno de los ocho ediciones de El Gran Derbi que ha vivido. Fue el 6 de octubre de 2024, con una victoria por 1-0 en el Ramón Sánchez-Pizjuán y aguantando los 90 minutos.

Otras curiosidades que deja el sorteo para el Betis

A falta de que la UEFA publique el sábado el orden y los horarios de los encuentros, el Betis ya sabe que volverá a medirse con el Arsenal, subcampeón de la pasada edición de la Champions y al que ganaron el pasado 5 de agosto por 1-3 en un amistoso disputado en Dublín.

Héctor Bellerín recibirá al que fue su equipo durante una década en La Cartuja, que también vivirá el reencuentro con sus canteranos Jesús Rodríguez y Assane Diao en el duelo ante el Como. El Oporto, resucitando los fantasmas lusos del SC Braga, y el Feyenoord, al que ya derrotó el pasado curso (2-1) en la Europa League, son los otros dos rivales en casa.

En cuanto a las salidas, deparará dos visitas a Alemania: al Allianz Arena de Múnich, donde Vicent Kompany se enfrentará a Manuel Pellegrini, su entrenador en el Manchester City, como técnico del Bayern de Harry Kane o Michael Olise; y al Signal Iduna Park de Dortmund, con Marc Bartra volviendo a la que fue su casa en el año y medio que defendió los colores del Bv Borussia, algo que le tiene ya "con la piel de gallina".

Siete partidos inéditos en la historia del Betis: sólo repite contra el Feyenoord

También irá el Betis al feudo del Slovan de Bratislava, otro vigente campeón de liga que llega a la Fase Liga tras superar tres rondas previas: ha eliminado al Iberia 1999 georgiano, al Mjällby sueco y al FK Celje esloveno (fue rival bético en la Conference League). Estos ocho rivales que han salido del sorteo celebrado este jueves en el Foro Grimaldi de Monaco depararán siete duelos inéditos, pues los verdiblancos sólo se han enfrentado en partido oficial al Feyenoord. Contra el resto, se estrena.