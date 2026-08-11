"﻿No soy donostiarra, pero Donostia es mi casa"; el sentimiento de Oyarzabal

El campeón del mundo, que ya ha regresado a la disciplina del equipo realista, fue homenajeado en San Sebastián junto a Martín Zubimendi por la conquista del Mundial

Mikel Oyarzabal regresaba este lunes a la disciplina de la Real Sociedad tras su período vacacional después de conquistar el Mundial. Antes, el capitán realista vivió este domingo un reconocimiento muy especial junto a Martín Zubimendi por parte del Ayuntamiento de San Sebastián con motivo del inicio de la Semana Grande. "No soy donostiarra, pero Donostia es mi casa", decía el máximo goleador de la selección española en la pasada Copa del Mundo.

Oyarzabal, natural de Éibar, quería agradecer durante su intervención en el acto el reconocimiento por parte de la ciudad vasca. "Quiero celebrarlo en la que siento que es mi casa junto a la Real Sociedad, porque vine aquí con 15 años y me acogieron de maravilla, y con la gente que quiero", comentaba el futbolista que seguía: "No soy donostiarra, pero Donostia es mi casa. Vengo y he venido a menudo; aquí he hecho toda mi vida".

Oyarzabal dice que aún no es consciente de lo que supuso conquistar el Mundial

Aunque han pasado las semanas, desde ese 19 de julio en el que España venció a Argentina en la final del Mundial, Oyarzabal reconocía que aún estaba digiriendo el logro: "Creo que todavía no somos del todo conscientes de lo que ha sido y de lo que supone, pero inmensamente feliz de lo hecho". El capitán de la Real Sociedad también hablaba de su nueva temporada: "Estoy con ganas de estar ya disponible y ayudar al equipo".

La intervención de Oyarzabal se producía en un acto en el que estuvo acompañado de Martín Zubimendi, exrealista y jugador del Arsenal, y en el que también tomó la palabra Jon Insausti, alcalde de San Sebastián: "Han llevado el nombre de la ciudad hasta lo más alto y merecen la ovación de la ciudad. Es un honor dar inicio a la fiesta junto a ellos".

Oyarzabal se ha puesto este martes a las órdenes de Matarazzo

Pese a que regresó a Zubieta este lunes, para pasar las pruebas médicas habituales en estos casos, es este martes el día en el que Oyarzabal ya se ejercita con sus compañeros a las órdenes de Pellegrino Matarazzo. Tras las tres semanas de vacaciones señaladas en estos casos, el capitán arranca una nueva temporada con la Real Sociedad en la que aparecen nuevos retos y tres competiciones, después de que el título de la Copa del Rey le diera la clasificación para la Europa League.

Con el regreso de Oyarzabal ya están todos los jugadores mundialistas de la Real Sociedad entrenándose con el equipo. Todos ellos fueron regresando progresivamente y el último fue el punta de la selección española, que terminó más tarde por alcanzar la final. Para el comienzo de la temporada, por atrasarse la primera jornada frente al Real Madrid precisamente por los mundialistas, quedan aún unos días. Será el próximo 21 de agosto cuando el cuadro vasco se enfrente al Real Betis en La Cartuja. Un encuentro ya de la segunda jornada y en el que habrá que ver si ya está Oyarzabal.