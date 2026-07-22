El regreso Oyarzabal a Zubieta: aplausos, manteo y felicitaciones

El delantero, que no volverá a los entrenamientos hasta el próximo 10 de agosto, recibió el cariño de sus compañeros y técnicos por conquistar el Mundial el pasado domingo

La Real Sociedad puede presumir de tener en sus filas a un campeón del mundo como Mikel Oyarzabal. El delantero, que el pasado domingo conquistaba el Mundial con la selección española, se ha pasado este miércoles por Zubieta para saludar a sus compañeros y entrenador y ha recibido un cálido homenaje y reconocimiento.

Ha sido la propia Real Sociedad quien, a través de sus redes sociales, ha mostrado cómo ha sido el reconocimiento del cuerpo técnico y compañeros a Mikel Oyarzabal por ganar el Mundial. El delantero, vestido de calle, era aplaudido por el resto de jugadores de la Real Sociedad, así como por el staff encabezado por Pellegrino Matarazzo. Luego pasaba por un pasillito donde iba recibiendo las felicitaciones de sus compañeros. Además el goleador también era manteado.

Palabras de Matarazzo y Zubeldia hacia Oyarzabal

También, como se puede comprobar en los vídeos, Matarazzo tenía unas palabras para Oyarzabal delante de todos los miembros del equipo de la Real Sociedad, donde ensalzaba las virtudes del punta de Éibar y en las que también lo felicitaba. Luego también tomaba la palabra Igor Zubeldia, uno de los capitanes del equipo donostiarra, para igualmente felicitar a Oyarzabal.

"El campeón del mundo está en casa", o "Ejemplo de compromiso y trabajo", eran los titulares de los vídeos mostrados por la Real Sociedad y que reflejan el cariño de todo el vestuario hacia Oyarzabal, quien con la selección española lograba hace uno días un logro histórico, como es imponerse en la Copa del Mundo.

Oyarazabal no volverá al trabajo hasta el 10 de agosto

La visita de Oyarzabal al entrenamiento de la Real Sociedad no significa que el delantero se incorpore ya a la disciplina del conjunto donostiarra. El atacante disfruta ahora de tres semanas de vacaciones, tal y como está estipulado en el convenio de futbolistas que rige los descansos entre temporadas. Su vuelta, tras disputar hace dos días la final del Mundial, no se producirá hasta el lunes 10 de agosto.

Antes irán regresando progresivamente los otros mundialistas que ha tenido en sus filas la Real Sociedad. El primero en volver debe ser el japonés Take Kubo, al que se le espera este jueves. Un día más tarde volverá a la disciplina del conjunto vasco el croata Luka Sucic. En el caso del portugués Gonçalo Guedes volverá a entrenarse con sus compañeros el 29 de julio.

El Mundial ideal para Miker Oyarzabal

Desde luego el Mundial de Oyarzabal ha sido el ideal para el futbolista de la Real Sociedad. Titular en los ocho partidos que ha jugado España en la competición, ha sido el máximo goleador del equipo dirigido por Luis de la Fuente. Cinco tantos ha anotado el eibarrés, además de dar una asistencia de gol. Claro que, sobre todo, lo más importante es que se coronó campeón del mundo.

Nuevamente máximo protagonismo para un Oyarzabal que marcó dobletes contra Arabia Saudí y Austria, además de adelantar al combinado español en las semifinales contra Francia. Autor del gol definitivo del título de la Eurocopa, ahora otra vez ha dejado huella en el Mundial.