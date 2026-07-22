Jon Pacheco deja claro su futuro a pesar de que queda mercado de fichajes por delante

El central ha regresado a la Real Sociedad después de una temporada en el Deportivo Alavés en calidad de cedido. El central tiene un gran ilusión de cara a esta temporada que se avecina en donde no se ve en otro sitio después de haber tenido una conversación con Erik Bretos

Uno de los frentes que tiene abierto la Real Sociedad durante este mercado de fichajes de verano es si termina fichando o no a un central. El club vasco ha sondeado varias opciones, como la de Malang Sarr que se va al NEOM SC, pero sin éxito alguno. En caso de no fichar a ninguno, la Real Sociedad tirará de sus canteranos siendo uno de ellos Jon Pacheco que en las últimas horas ha dejado muy claro su futuro.

Jon Pacheco dice que se queda en la Real Sociedad

Jon Pacheco ha asegurado que sólo piensa en quedarse en la Real Sociedad después de haber tenido una conversación con Erik Bretos. "La idea es quedarme y pelear por hacerme un hueco. Es verdad que con Matarazzo he hablado más de cuestiones técnicas y tácticas de fútbol, pero Erik Bretos me dijo que el club confiaba en mí y que ahora soy yo el que tiene que dar un buen rendimiento para jugar y ser importante. ¿Cómo lo veo? Estoy con muchas ganas de darlo todo entrenando y ganarme el puesto. Tengo muchas ganas de hacer un año completo en la Real, para eso me he quedado", ha dicho en una entrevista en Marca.

Jon Pacheco ha regresado a la Real Sociedad después de una temporada cedido en el Deportivo Alavés. El central está llamado a tener minutos y a complementar una demarcación en la que se cuenta ya con Jon Martín, Igor Zubeldia y los canteranos Luken Beitia y Kazunari Kita, si bien es cierto que la dirección deportiva que lidera Erik Bretos quiere hacer un fichaje en esa posición.

Jon Pacheco repasa su temporada en el Deportivo Alavés

Jon Pacheco ha comenzado la pretemporada con la Real Sociedad a menor ritmo que el resto de sus compañeros debido a que se tuvo que operar el tobillo derecho. Un problema físico que no le dejó jugar los últimos encuentros de la pasada campaña. "Al final de la pasada temporada me tuvieron que hacer una limpieza en el tobillo derecho, porque me estaba dando mucha guerra cuando jugaba muchos partidos seguidos, pero fue una operación fácil y ya estoy entrenando normal con el grupo. El sábado pasado igual era un poco pronto para jugar, pero para los de estos próximos días en Inglaterra yo creo que sí voy a hacerlo, esa es la idea".

Por otro lado, Jon Pacheco ha manifestado que la cesión en el Deportivo Alavés le ha servido de mucho ya que pudo rendir a buen nivel. "Estuve jugando todo muy a gusto, agradecido a la gente del Alavés por como me recibió, jugando creo a un gran nivel y volviéndome a sentir importante, así que yo muy contento, ellos creo que también. Luego pasó un poco todo lo que dices, coincide el cambio de entrenador con una época en la que tuve más molestias y dejé de jugar, me dio pena, me fui con un sabor agridulce de no haber rematado el buen año que creo estaba siendo".