La Real Sociedad cerrará su verano ante Xabi Alonso en Stamford Bridge

El conjunto 'txuri urdin' disputará un amistoso de máximo nivel el próximo 15 de agosto en Londres para poner el broche a su preparación estival; el retraso de su estreno liguero ha permitido cerrar un encuentro de prestigio frente al cuadro londinense, entrenado ahora por una de las grandes leyendas del club donostiarra

La Real Sociedad cerrará su pretemporada con un amistoso en Stamford Bridge ante el Chelsea de Xabi Alonso.Imago

La Real Sociedad ya tiene definido el último compromiso de su pretemporada. El conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo visitará el próximo 15 de agosto al Chelsea en Stamford Bridge a las 15:00 horas, un amistoso de enorme atractivo que servirá como ensayo general antes del inicio oficial de LaLiga EA Sports.

El club donostiarra anunció este martes la incorporación de este encuentro a su calendario de verano, una posibilidad que ha surgido después de que su estreno liguero se retrasara del 16 al 21 de agosto. Ese margen adicional ha permitido cerrar un duelo de primer nivel ante uno de los gigantes de la Premier League y frente a un rival muy especial para el sentimiento txuri urdin.

Reencuentro con Xabi Alonso

El partido supondrá el reencuentro de la Real Sociedad con uno de los futbolistas más importantes de su historia. Xabi Alonso recibirá al equipo de su vida como entrenador del Chelsea, iniciando un nuevo capítulo en una carrera en los banquillos que no ha dejado de crecer en los últimos años.

El técnico tolosarra dio sus primeros pasos como futbolista en Anoeta antes de convertirse en un referente del fútbol mundial. Tras colgar las botas regresó a Zubieta para dirigir al Sanse, donde comenzó su trayectoria como entrenador antes de dar el salto a la élite europea.

Ahora será el encargado de medir al Chelsea con una Real Sociedad que afrontará una de las pruebas más exigentes de toda su preparación estival apenas una semana antes del inicio del campeonato.

Además, el duelo también será una reválida importante para Pellegrino Matarazzo. Ambos coincidieron en la Bundesliga cuando Xabi Alonso dirigía al Bayer Leverkusen, con un balance claramente favorable al técnico vasco, que se impuso en los cuatro enfrentamientos oficiales entre ambos.

Un verano cargado de exigencia

El amistoso de Stamford Bridge pondrá el broche a una pretemporada marcada por la exigencia y por la acumulación de rivales de máximo nivel.

La Real ya estrenó su verano futbolístico el pasado fin de semana con un empate (1-1) frente al Racing de Santander en Zubieta, en un encuentro que permitió a Matarazzo comenzar a repartir minutos entre los miembros de su plantilla. A partir de ahora, el equipo afrontará una intensa gira internacional. Este mismo viernes viajará a Inglaterra para realizar un pequeño 'stage' de varios días que incluirá dos amistosos. El primero será el 25 de julio frente al Wolverhampton Wanderers, mientras que el 28 de julio se medirá al Aston Villa de Unai Emery. Ambos encuentros se disputarán en el The Pallet-Track Bescot Stadium de Walsall.

Tras regresar de Inglaterra, la expedición donostiarra viajará a Francia para enfrentarse el 31 de julio al Toulouse en el Stade Maurice Trélut de Tarbes.

El siguiente destino será Alemania, donde la Real disputará un doble compromiso frente al Colonia. El primero tendrá lugar el 7 de agosto, a puerta cerrada, en el Franz-Kremer-Stadion, mientras que un día después volverán a verse las caras en el RheinEnergieStadion, escenario con capacidad para cerca de 50.000 espectadores.

La visita a Stamford Bridge será el último examen antes del regreso a la competición oficial y ofrecerá a Matarazzo una oportunidad inmejorable para medir el nivel competitivo de su equipo frente a un rival llamado a pelear por todos los títulos.