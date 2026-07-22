La Real Sociedad redobla su apuesta por Gorka Carrera

El club vasco ha demostrado que tiene mucha confianza en el canterano el cual está llamado a compaginar el primer equipo y el filial, que volverá a jugar en Segunda división. La entidad txuri urdin ha blindado al goleador al que ha renovado hasta el 30 de junio de 2031

La Real Sociedad no ha realizado ningún fichaje hasta el momento al estar centrado en darle salida a los futbolistas que no entran en los planes de Pellegrino Matarazzo. Sin embargo, eso no le hace descuidar otros asuntos como es la renovación de sus jóvenes promesas. En este aspecto, la Real Sociedad se ha movido rápido y ha doblado su apuesta con Gorka Carrera, al que ha vuelto a blindar sólo unos meses después de haberlo renovado. Un movimiento que deja claro la confianza que tiene la Real Sociedad en el canterano.

Gorka Carrera renueva hasta el 30 de junio de 2031

La Real Sociedad no ha querido esperar que se produzcan movimientos inesperados por Gorka Carrera y ha vuelto a renovar al que es uno de sus canteranos estrella por segunda vez en pocos meses. Gorka Carrera tenía contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2030, pero el club txuri urdin ha movido ficha y ahora lo ha blindado por una temporada más y, por tanto, finaliza vinculación laboral el 30 de junio de 2031.

La Real Sociedad con este movimiento demuestra la confianza que tiene en un Gorka Carrera que en la temporada que se avecina va a compaginar, a priori, el primer equipo y el filial, que va a jugar en Segunda división de nuevo. Al margen de ello, el canterano también goza de la confianza de Pellegrino Matarazzo que lo prefiere antes que otros delanteros como Jon Karrikaburu, quien está llamado a marcharse en este mercado de fichajes de verano al verse por detrás de todos los atacantes referencia que hay en la plantilla.

Gorka Carrera, a sus 21 años, es uno de los futbolistas que está llamando a la puerta del primer equipo de la Real Sociedad después de realizar una gran temporada el pasado año. El de Errenteria debutó en Segunda división y brilló ya que marcó 15 goles y dio 3 asistencias en los 38 partidos que disputó, ayudando a que el filial de la Real Sociedad consiguiera la permanencia en Segunda división.

Su rendimiento no ha pasado desapercibido ya que son muchos los equipos de Segunda división que se han interesado en contar con sus servicios, pero Erik Bretos, director deportivo de la Real Sociedad, dijo que el canterano no se marcharía. "Va a ser jugador de la Real. Hará pretemporada con el primer equipo. Tiene lo más difícil que hay en el fútbol que es que se le caen los goles y es un jugador sub 23. Siento que no hay mejor sitio que la Real para que siga desarrollándose y él también lo tiene claro".