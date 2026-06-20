La Real Sociedad manda un mensaje a los equipos que quieren fichar a Gorka Carrera

El delantero está despertando mucho interés en el mercado después de su gran temporada en el Sanse. El canterano entra en los planes del club vasco quien, a priori, ha dejado claro que no planea desprenderse de él a pesar de los sondeos de algunos equipos de Primera división como es el caso del Deportivo Alavés

Gorka Carrera es uno de los hombres de moda en la Real Sociedad después de haber firmado una gran temporada con el Sanse en Segunda división. Su rendimiento no ha pasado desapercibido, tanto dentro como fuera del club vasco, siendo el canterano txuri urdin objeto de deseo, incluso, de algunos equipos de Primera división que lo quieren en su plantilla. No es el plan que tiene la Real Sociedad quien, a través de su director deportivo, Erik Bretos, ha mandado un mensaje a los pretendientes de Gorka Carrera.

Gorka Carrera, en principio, se queda en la Real Sociedad

Gorka Carrera no va a abandonar la Real Sociedad durante este mercado de fichajes de verano según ha indicado Erik Bretos, quien ha salido al paso de los rumores que situaban al Deportivo Alavés detrás del delantero de la cantera el cual ha marcado 15 goles y ha dado 3 asistencias con el Sanse en Segunda división en la temporada recién finalizada.

"Va a ser jugador de la Real. Hará pretemporada con el primer equipo. Tiene lo más difícil que hay en el fútbol que es que se le caen los goles y es un jugador sub 23. Siento que no hay mejor sitio que la Real para que siga desarrollándose y él también lo tiene claro", ha explicado el director deportivo txuri urdin.

Gorka Carrera, de sólo 21 años, tiene menos de 23 años y por tanto puede compaginar el primer equipo de la Real Sociedad con el filial, que volverá a jugar en Segunda división la siguiente campaña, sin ningún tipo de problema. Una situación que permita que el delantero pueda jugar normalmente con el Sanse en Segunda división y que pueda actuar con el primer equipo siempre y cuando Pellegrino Matarazzo, que ya le dio minutos al final de la campaña pasada, lo considere oportuno.

De este modo, Gorka Carrera puede seguir progresando y mejorando como futbolista porque va a tener minutos seguro dentro de la Real Sociedad y sin tener la necesidad de marcharse cedido. Porque la Real Sociedad tiene muchas esperanzas depositadas en el delantero al cual sólo piensa ceder, nunca vender, ya que consideran que Gorka Carrera puede ser un delantero muy válido para muchos años.

El plan de la Real Sociedad en el puesto de delantero

Para la próxima temporada, la Real Sociedad tiene un plan bastante bien definido para la posición de delantero centro. El club vasco cuenta con dos futbolistas fijos en esa demarcación: Mikel Oyarzabal y Orri Oskarsson.

El de Eibar y el de Islandia están llamados a repartirse los minutos, estando Gorka Carrera en la retaguardia a la espera de su oportunidad. Es cierto que la Real Sociedad está peinando el mercado en busca de fichar a un delantero, pero este futbolista también va a tener capacidad de caer a banda.

Esto quiere decir que, por tanto, ninguna puerta se le cierra a Gorka Carrera quien seguramente tenga minutos suficientes para mostrar su valía en la Real Sociedad que entrena Pellegrino Matarazzo.