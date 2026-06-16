Aprietan para conseguir llevarse a Gorka Carrera

El canterano de la Real Sociedad tiene bastante complicado el ganarse un sitio en el primer equipo txuri urdin. Es por ello que lo lógico es que se quede en el filial, que volverá a jugar en Segunda división, o que se marche en donde cuenta con el interés del Deportivo Alavés

Gorka Carrera es uno de los futbolistas de la Real Sociedad que más interés está despertando en el inicio del mercado de fichajes. El rendimiento del canterano la pasada temporada con el filial en Segunda división, 15 goles y 3 asistencias, no ha pasado desapercibido ya que hay equipos de Primera división y de Segunda división que desean hacerse con sus servicios. El último en sumarse a la carrera por su incorporación es el Deportivo Alavés. Un movimiento sobre el que debería reflexionar el delantero.

El Deportivo Alavés desea la cesión de Gorka Carrera, delantero de la cantera de la Real Sociedad

El Deportivo Alavés siempre está muy atento a las oportunidades de mercado que pueden surgirle desde el Athletic Club y la Real Sociedad, siendo el equipo de San Sebastián en donde ha puesto sus ojos ya que el club babazorro desea conseguir la cesión de Gorka Carrera. según informa la Cadena SER. El delantero ha destacado como goleador en Segunda división lo que le ha valido para tener minutos con el primer equipo en la campaña recién acabada.

La Real Sociedad cuenta con Gorka Carrera de cara al futuro y, por tanto, un traspaso está más que descartado sólo estando abierto a la vía del préstamo lo cual le daría al canterano txuri urdin su primera aventura en Primera división.

Un movimiento que debe pensarse muy mucho el propio Gorka Carrera ya que si acepta marcharse al Deportivo Alavés corre el riesgo de estancarse debido a que puede que no tenga todos los minutos que desea debido a la alta competencia que hay en el puesto de delantero centro. Y es que el Deportivo Alavés ya tiene en plantilla a Toni Martínez y Lucas Boyé los cuales gozan de la confianza total del entrenador Quique Sánchez Flores.

Gorka Carrera también tiene mucho cartel en Segunda división, en donde hay equipos que lo han sondeado, pero una opción muy viable sería permanecer en el Sanse, el filial de la Real Sociedad, el cual volverá a jugar en Segunda división la siguiente temporada.

Gorka Carrera, un jugador de futuro en la Real Sociedad

A pesar de que Gorka Carrera está levantando pasiones en el fútbol profesional, en la Real Sociedad están muy tranquilos ya que no tiene previsto desprenderse de uno de sus mejores proyectos de futuro. En el club txuri urdin tienen atado al canterano hasta el 30 de junio de 2030.

El tema es que actualmente en la Real Sociedad está cuidando con mucho mimo el desarrollo y los pasos que tiene que dar Gorka Carrera, el cual no tiene hueco actualmente en el primer equipo debido a que la Real Sociedad busca fichar a un goleador teniendo además en plantilla a Mikel Oyarzabal y a Orri Oskarsson.

Es por ello que en la Real Sociedad se manejan varias opciones para el futuro de Gorka Carrera: que siga en el filial de la Real Sociedad, que se marche cedido a un equipo de Primera división o en su defecto de Segunda división.