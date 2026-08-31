Experto en psicología de la AFA sale en defensa de Julián Álvarez y lanza un serio aviso al Atlético: "No es un capricho"

"Es de los momentos de mayor angustia y ansiedad que hay", explica Juan Manuel Brindisi, psicólogo de la Federación de Argentina, sobre el caso del delantero del Atlético del Madrid y su deseo de ir al Barcelona en este cierre de mercado

El mercado de fichajes en LaLiga se aproxima a su 'dead line' y el futuro del colchonero Julián Álvarez sigue dando que hablar en el Metropolitano, a pesar de que el delantero argentino ya se ha reincorporado a los entrenamientos del Atlético de Madrid tras unos problemas de salud mental que, ante la presión del mercado, le habrían obligado parar la semana pasada y salirse de la dinámica grupal del Cholo Simeone y su staff. El deseo del atacante albiceleste es vestir la camiseta del FC Barcelona, algo a lo que los colchoneros se niegan sin pago previo de su cláusula. Una situación de máxima tensión que ha colocado al futbolista en el centro de un conflicto que va mucho más allá de lo deportivo.

Juan Manuel Brindisi, psicólogo de las selecciones de Argentina y una de las personas que conoce de primera mano el entorno de la Albiceleste, se ha referido en las últimas horas a ello, poniendo el especialista el foco en el impacto que puede tener sobre un profesional una situación como la que atraviesa Julián Álvarez en este momento.

El mercado de fichajes, momento de máxima presión

Brindisi considera que los últimos días del mercado de fichajes pueden convertirse en un periodo especialmente complicado para un futbolista. La incertidumbre sobre su futuro, las negociaciones entre clubes y la presión mediática se mezclan con decisiones que pueden afectar directamente al proyecto profesional y personal del futbolista. "Hay dos momentos de máximo estrés y vulnerabilidad: uno es cuando te lesionás y el otro tiene que ver con los mercados de pases, especialmente en los últimos días. Detrás de la duda del club, está el proyecto de vida. Es de los momentos de mayor angustia y ansiedad que hay", explicó el psicólogo de la AFA en declaraciones a DSports.

Las palabras de Brindisi llegan después de unas semanas especialmente delicadas para Julián Álvarez. El delantero llegó a estar apartado de los entrenamientos del Atlético de Madrid y fue silbado por una gran parte de la afición colchonera, mientras su posible salida rumbo al Barcelona centraba buena parte de la actualidad del mercado. Finalmente, el argentino volvió a trabajar con el grupo este pasado domingo.

El psicólogo de la AFA advierte al Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez

En los últimos días han sido varias, también, las informaciones que apuntaban a un supuesto diagnóstico de depresión del delantero. Una cuestión que Brindisi aborda con cautela y sobre la que insiste en la necesidad de proteger al futbolista: "Una vez que hay un diagnóstico de depresión en medio de una negociación, el tema toma otro color, hay que tener cuidado. La persona es lo primero que tenés que cuidar, y es algo que necesita ser tratado", señaló.

Más allá de la situación concreta de Julián, el psicólogo de la selección argentina entiende que un futbolista no debería ser señalado o castigado simplemente por expresar su deseo de cambiar de equipo. Son las reglas del fútbol. Es ahí, de hecho, ahí donde Brindisi se muestra más contundente con todo lo sucedido en las últimas fechas. El psicólogo de la AFA considera que el Atlético de Madrid debería revisar su postura respecto al deseo de Julián Álvarez: "Me parece que se tiene que rever el hecho de que un jugador se quiera ir. Vos no podés castigar a una persona por tener el deseo de ir a otra institución".

"Lo de Julián no es un capricho"

Por último, el psicólogo de la AFA dejó una frase que resume a la perfección su visión sobre el caso. "Lo de Julián no es un capricho, es algo que quiere desde chico", apostilló Brindisi sobre un Julián Álvarez que continúa vinculado al Atlético de Madrid y que, salvo sorpresa, todo apunta a que seguirá como rojiblanco al cierre del mercado. El Barça, además, ha incorporado a Gabriel Jesus para reforzar su ataque, un movimiento que complica todavía más una hipotética llegada de la 'Araña'.