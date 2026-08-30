Gabriel Jesús será el nueve del Barcelona

Tras un verano movido con Julián Álvarez, finalmente el brasileño será el delantero que tenga a disposición en su plantilla Hansi Flick tras el acuerdo azulgrana con el Arsenal

El asunto del delantero en el FC Barcelona ha dado un giro de último hora y Gabriel Jesús, salvo giro inesperado, se convertirá en nuevo futbolista azulgrana. Tras un verano movido alrededor de Julián Álvarez, finalmente será el brasileño el ansiado nueve que se unirá a la plantilla de Hansi Flick, huérfano de un especialista tras la salida de Robert Lewandowski.

Tanto es así que, según el periodista Fabrizio Romano, ya existe un acuerdo entre el Barcelona y el Arsenal para el traspaso de Gabriel Jesús. El fichaje por 10 millones de euros más bonus y el brasileño viajará en las próximas horas para pasar el pertinente reconocimiento médico antes de estampar su firma definitiva y sumarse a la plantilla azulgrana.

Los acontecimientos se han precipitado en el último instante, cuando el cierre de mercado apremia, algo que se producirá el próximo martes. El Barcelona ha querido apurar hasta el final con Julián Álvarez, pese a las constantes negativas que el Atlético de Madrid ha hecho públicas. Sin embargo, finalmente el club azulgrana ha desistido y, el mismo día que La Araña ha vuelto a los entrenamientos a las órdenes de Diego Pablo Simeone, ha cerrado el fichaje de Gabriel Jesús como su delantero referente.

El brasileño, de 29 años y 1,75 metros, entraba en su último año de contrato con el Arsenal, algo que no cumplirá para unirse al Barcelona. Un perfil de futbolista que encaja en los esquemas de juego del cuadro azulgrana, si bien es cierto que Gabriel Jesús había perdido protagonismo en los últimos tiempos en el equipo de Mikel Arteta, que había apostado con más fuerza por jugadores como Kai Havertz y Viktor Gyökeres.