Hansi Flick y el ánimo de Lamine Yamal: "Es bueno que siempre sonría pero yo tampoco sonrío todos los días"

El entrenador alemán, además de hablar del extremo, ha repasado otros asuntos como el cierre de mercado, el Balón de Oro o las cualidades de Raphinha para actuar como delantero

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, se ha referido a Lamine Yamal y a su estado de ánimo, más serio que en otras ocasiones. El alemán ha restado importancia al asunto al ser preguntado por este hecho en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este lunes contra el Rayo Vallecano en el Camp Nou (21.30 horas). "Siempre es bueno que un jugador sonría, pero no todos los días son iguales. Yo tampoco sonrío cada día", ha manifestado el técnico del cuadro azulgrana

Flick ha querido realzar el trabajo que Lamine Yamal viene ofreciendo hasta el momento. "Todos se preocupan por él, pero jugó el Mundial tras una lesión. Está entrenando bien", ha afirmado el entrenador del Barcelona que ha seguido: "El primer partido no fue su mejor partido, pero quedé contento con lo que nos dio. Ahora ya ha jugado 90 minutos y para él eso es bueno. Su entrenamiento de hoy ha sido excelente. Hay que apoyarle".

Flick, su valoración de la plantilla y el final de mercado del Barcelona

Otro asunto abordado por Flick es el mercado, que se cerrará el próximo martes. "Deco sigue trabajando en el mercado, pero no tenemos ninguna presión. Ha hecho un trabajo fantástico. Para mí está todo bien. Veo calidad en los entrenamientos, y estamos bien. Vamos por el buen camino", ha asegurado el entrenador del Barcelona.

A propósito de ese tema, fue preguntado Flick si con la plantilla actual el Barcelona puede pelear por todos los títulos. "Estamos jugando bien, en buen estado de forma, pero lo que importa es cómo jugamos como equipo. Si los jugadores están conectados y hay buen ambiente, mejor. El ambiente es increíble y hay que mantener esta tensión", ha contestado el técnico alemán.

Sin un nueve en la plantilla, Raphinha está siendo la opción elegida por el alemán para jugar como delantero. "Empieza bien la presión. Es un líder en el terreno de juego, con intensidad. De cara a gol lo hace muy bien y por eso juega ahí. No es un problema para él. Fermín también puede jugar ahí, ya jugó los últimos minutos y también marcó".

Flick, del Balón de Oro a la evolución de De Jong

Flick fue preguntado por el Balón de Oro, un día después de que hablara del asunto Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid. "No es mi trabajo hacer campañas. Por supuesto hay muy buenos jugadores en mi equipo. No soy amigo de estos premios. Cuando el equipo tiene éxito, las opciones de ganar estos premios son más altas. En España hay muy buenos jugadores pero no es fácil elegir uno", ha contestado.

Además, el entrenador del Barcelona se ha referido Frenkie de Jong y la evolución de su lesión: "Es importante que vaya día a día. Está mejorando un poco. Tenemos una larga temporada con muchos partidos. Frenkie es un fantástico jugador y estoy contento de que lo tengamos en la plantilla. Tendremos que manejar los minutos de todos los jugadores, después de un Mundial con con una competencia muy alta. Tenemos que controlar los minutos. Todo el mundo querrá jugar pero el equipo es el número uno. Ni yo ni los jugadores".