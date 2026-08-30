Julián Álvarez vuelve a ponerse a las órdenes de Simeone

Tras cuatro días de ausencias de las sesiones grupales por una indisposición, el delantero se entrena nuevamente con el grupo a las órdenes de su entrenador

Julián Álvarez ha vuelto a los entrenamientos grupales del Atlético de Madrid, después de que en los últimos días se ausentara por una indisposición derivada lo que venía sucediendo en las últimas semanas y su posible salida al FC Barcelona. El argentino, en la sesión posterior al triunfo del equipo rojiblanco contra el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, se ha vuelto a poner a disposición de Diego Pablo Simeone. Una señal de lo que puede suceder cuando restan tres jornadas de mercado.

Desde mitad de la pasada semana, Julián Álvarez desapareció de los entrenamientos del Atlético de Madrid. Sí se ejercitó en solitario el pasado viernes por la tarde en El Cerro del Espino con un preparador físico del club rojiblanco. Ahora nuevamente está con el equipo en una sesión en la que ha mantenido el rictus serio de los últimos tiempos. Todo apunta a que La Araña podría estar disponible para la siguiente cita de los de Simeone, la que se celebrará el sábado que viene en el Nuevo San Mamés ante el Athletic Club.

El plan anunciado por Mateu Alemany sobre Julián Álvarez

Ya Mateu Alemany, director del Fútbol Profesional del club colchonero, lo esbozó este sábado en la previa del partido contra el Sevilla FC. "El plan es clarísimo. Él tuvo unos días que no se encontró bien. Ayer entrenó y esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga. Ayer estuve hablando con él en el entrenamiento y normalidad", desveló en Movistar.

Un plan que ahora se va ejecutando con la presencia de Julián Álvarez con sus compañeros en el entrenamiento diseñado por Simeone. La firme postura del Atlético de Madrid de no vender al jugador al FC Barcelona, verbalizada públicamente en varias ocasiones, cierra la puerta a los deseos del argentino que no quiere otro destino que no fuera el Camp Nou para salir de la entidad colchonera.

Negativa a jugar en el Arsenal y el FC Barcelona se resigna

La situación bien pudo haber sido otra en los últimos días, si Julián Álvarez hubiera aceptado marcharse al Arsenal. El subcampeón de la pasada Champions League estaba dispuesto a hacer una fuerte inversión por el argentino. Sin embargo, el propio argentino mantuvo una c

onversación con Mikel Arteta en la que le expresó su rechazo a jugar con los londinenses. Su único deseo era el Barcelona y ante ese imposibilidad no se moverá.

En el Barcelona son conscientes de la situación y lo que fue durante muchas semanas una esperanza se ha tornado en que no podrá firmar a Julián Álvarez, salvo sorpresa mayúscula y giro radical de los acontecimientos. El club catalán, que lo había apostado todo a La Araña, no realizará ningún movimiento final por otro delantero en las horas finales del mercado. La idea es guardar el dinero que iba a ser destinado para el delantero del Atlético de Madrid para futuras ventanas de mercado. El culebrón del verano se acerca a su final con el cierre de mercado.