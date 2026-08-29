Mourinho: "El Balón de Oro no está en el PSG ni en España, es otro y todos sabemos quién es"

El técnico portugués analiza el premio individual más prestigioso del fútbol, habla de la situación de su plantilla antes del próximo compromiso liguero y deja varios mensajes sobre la gestión del vestuario, las lesiones y el futuro de los jóvenes

José Mourinho compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro frente al Málaga y dejó una rueda de prensa con varios asuntos de interés. El entrenador del Real Madrid habló de la importancia de mantener la concentración, del estado físico de sus jugadores, de las lesiones y de algunos de los jóvenes que están llamando a la puerta del primer equipo. Sin embargo, fue su reflexión sobre el Balón de Oro la que dejó el titular más contundente.

El técnico portugués considera que el galardón debe reconocer al futbolista que trasciende los títulos colectivos y que permanece en la memoria del aficionado incluso después de colgar las botas. Y, aunque evitó pronunciar directamente su nombre, dejó bastante claro quién es su candidato.

El Balón de Oro de Mourinho

Mourinho no quiso limitar el debate a los títulos conseguidos en la temporada. Para el entrenador madridista, el Balón de Oro debe distinguir a aquellos futbolistas capaces de convertirse en leyendas del deporte. "Es muy bonito individualmente. Entras en la historia individual de un determinado jugador. Esta docena de jugadores de un nivel muy muy alto de los cuales tenemos tres o cuatro. Es normal que exista esto como ambición. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser de esos jugadores que cuando se retira, echamos de menos para la eternidad. Echo de menos a Maradona, Ronaldinho, Ronaldo Nazario, Cristiano, Messi, 'Zizou', Matthaus..." "No puedes dar el Balón de Oro por ganar la Champions o el Mundial".

"Si quieres premiar la Champions, da el Balón de Oro a Luis Enrique. Si es por el Mundial a España, seguro que De La Fuente lo merece. Esto es el gran homenaje. Otra cosa es el mejor del mundo, no tiene que ser del PSG ni de España. Son dos, tres o cuatro y sabemos quiénes son. Sabemos dónde están y están aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano". Evidentemente, José Mourinho se refiere a Kylian Mbappé, máximo goleador en la historia de los mundiales, a quien no deja de elogiar en cada una de sus comparecencias.

"El Balón de Oro tiene política y si entra la política, no me gusta tanto. Ya sabemos mi concepto de Balón de Oro. No nos lo vamos a inventar en España o el PSG. Ahí, Luis Enrique o De la Fuente. El mejor jugador es otro", sentenció.

Mourinho prefiere no desvelar el once

El portugués también fue preguntado por la importancia que tiene actualmente la publicación de las alineaciones antes de los encuentros y si comparte la preocupación que expresaba Carlo Ancelotti al respecto. "Si mañana vamos al partido y hasta una hora y media antes, el adversario no sabe nuestro equipo, yo prefiero. Pero si hoy sale nuestro equipo, no es dramático. La cosa que preocupa es que cuando tú haces muchos cambios estructurales. Jugamos con tres centrales, con Espí y Kylian juntos. Si hacemos algo que está fuera de lo que el míster del Málaga pueda pensar, ahí sí. Pero la diferencia entre Carreras y Cucurella, no es dramático. El feeling positivo de que no salga es de que nadie ha hablado. Ni los jugadores, ni los utilleros, ni los médicos... Pero sí sale, no es dramático".

De hecho, el míster madridista desveló que el titular en el lateral izquierdo mañana será en principio Marc Cucurella.

Sobre la dificultad de entrenar y gestionar un vestuario de grandes estrellas, fue claro. "Ancelotti es un grande en todo. No tiene un punto débil. Es un grandísimo a todos los niveles. No siento que nada sea difícil. Lo veo natural. Los problemas son algo natural. No hemos tenido el primer problema, pero va a llegar. Sea táctico, sea de gestión de grupo, es normal que pueda pasar. Se tiene que ver con naturalidad y gestionarlo con naturalidad", asumió.

Preocupación por el parón de selecciones

Mourinho reconoció que el próximo parón internacional le genera preocupación, especialmente por aquellos futbolistas que son convocados pero no tienen minutos con sus selecciones. "Los partidos de selecciones me preocupan. Es mucho tiempo. Los jugadores que van con la selección a jugar me preocupan menos que los que van seleccionados sin jugar. Esos me preocupan muchísimo".

"Mi relación con Carlo hace que esté al corriente de la situación, cambiaremos datos. Con Carlo no será un problema. Con otros con quien no existe esta confianza, tener jugadores fuera tres semanas es muy complicado. Vamos a tener confianza en la profesionalidad de esos entrenadores. En el respeto que tengan en los jugadores y los clubes. No quiero dramatizar. Muchas veces hay lesiones con la selección y luego, cuando vuelven al club. Pierden el equilibrio del trabajo que hacían y a las semanas, llega la lesión. Es lo que es y no hay nada que hacer", comentó sobre el ahora seleccionador de Brasil.

El primer lesionado en regresar será Tchouaméni

Sobre los jugadores que se encuentran en la enfermería, Mourinho señaló especialmente a Aurélien Tchouaméni como uno de los futbolistas más próximos a regresar, aunque no tiene ni la más mínima intención de arriesgar ni precipitarse con su vuelta.

"Es el que está más cerca de volver. No quiero arriesgarme con Betis. Al decírtelo. Puede llegar al Betis o al primer partido de Champions. Los otros procesos son más complicados. Con Tchouaméni hay que controlar emociones. No quiero que entre, salga, entre, salga. No quiero iniciar la temporada en agosto con una situación como esta. Espero tener a Tchouameni bien y prefiero esperar".