Palo de Rufián a Florentino: "No puede ser. A mí me han dicho que el Real Madrid paga en gloria deportiva"

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, planea la recalificación de la edificabilidad de 448.000 metros cuadrados en Valdebebas, que tenían un uso deportivo, para darles un uso lucrativo, lo que puede provocar unos grandes beneficios para el Real Madrid y para Florentino Pérez. El político catalán ha criticado esta gestión y a Florentino Pérez con ironía

El Real Madrid ha visto frenado su plan de negocios con el nuevo Santiago Bernabéu tras la paralización de los conciertos, pero Florentino tiene un nuevo plan para conseguir esos beneficios. El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, maneja un proyecto de modificación del plan general que convertiría 448.000 metros cuadrados de la ciudad deportiva del conjunto blanco en zonas de uso lucrativo y no deportivo como tiene aplicado desde sus inicios.

Un hospital privado, una universidad privada, oficinas, hoteles, comercios y hasta formatos de hospedaje temporal podrían aterrizar en el entorno con grandes beneficios ecónomicos para el Real Madrid como único dueño de esa parcela.

Una nueva oportunidad de negocios para el Real Madrid

El documento, adelantado por El País, refleja que la zona apenas conserva 89.000 metros cuadrados de edificabilidad para uso deportivo, frente a los 360.000 de la actual normativa. De ellos, el Real Madrid tiene construido solo unos 60.000, la mayoría ocupados por el estadio Alfredo Di Stéfano. El conjunto blanco consuma así su propósito de convertir los terrenos sin uso de Valdebebas en una nueva oportunidad de negocios al añadir servicios de ocio, que no encajan en los actuales usos para los que está pensada la parcela de la ciudad deportiva. El nombre escogido para el entorno es Madrid Innovation District, como anunció Florentino Pérez en un acto conjunto con Almeida y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En lo correspondiente al uso deportivo, el Real Madrid planea nuevos campos de fútbol y servicios vinculados a los mismos, así como un club deportivo de casi 10.000 metros cuadrados. Alrededor de 100.000 metros cuadrados se destinarán a edificios de oficinas y el resto a otros usos como hospedaje, recreativo y comercio de proximidad. En cuanto al equipamiento privado, alrededor de 110.000 metros cuadrados están previstos para uso sanitario, donde se espera la creación de un hospital privado y la misma cifra para uso educativo, que se traducirá con casi total seguridad en la llegada de una nueva universidad privada.

El palo de Rufián a Florentino Pérez

A todo este negocio redondo que se plantea en torno al Real Madrid ha respondido el diputado de ERC Gabriel Rufián, que ha ironizado en la red social 'X' con las posibilidades económicas del equipo presidido por Florentino Pérez y sus declaraciones hace algunos meses sobre los clubes estado como el PSG o el Manchester City. "No puede ser porque a mí me han dicho que el Real Madrid no puede competir con los clubs Estado y que paga en gloria deportiva", respondía con sorna el político catalán a la noticia sobre la recalificación de los terrenos de Valdebebas.

Una operación que recuerda a otro 'pelotazo' de Florentino Pérez

La entidad blanca figura como único promotor, al tener en propiedad una parcela de 1.200.000 metros cuadrados de uso vigente deportivo privado, pero ese acuerdo no le impide futuras ventas. De hecho, esta operación puede recordar a la que el club ya hizo en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente, con la recalificación de la ciudad deportiva de la Castellana, donde actualmente se erigen las conocidas como las Cuatro Torres.

El Real Madrid se trasladó entonces a Valdebebas en un movimiento que reportó grandes beneficios al club y que resultó ser vital para la sostenibilidad del club y sus futuros fichajes "galácticos". Desde Cibeles esperan que las obras arranquen en 2029, después de la aprobación definitiva que deben dar el Ejecutivo municipal y el autonómico.