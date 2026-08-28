Vinicius (26 años) recuerda la bronca de su padre: "Me olvidaba hasta de comer"

El jugador del Real Madrid apuntó en una entrevista muy personal para la Revista GQ sus días en las calles de Sao Gonçalo en Río de Janeiro, dándole patadas a un balón y con su padre, José Paixao de Oliveira, tratando de llevarlo a casa

Vinicius es un jugador que tanto dentro como fuera del terreno de juego no suele dejar indiferente a nadie. El futbolista del Real Madrid suele estar involucrado en enfrentamientos con las aficiones rivales, que también saben de la mecha corta de Vinicius y le tratan de llevar al límite con silbidos e incluso insultos que nunca deberían permitirse en el mundo del fútbol.

Pero detrás de ese Vinicius irreverente y que parece que rinde mejor tanto con el Real Madrid como con su selección cuando el público no está a su favor, hay una persona de 26 años que tiene detrás una dura historia. Vinicius se crió en Río de Janeiro, concretamente en Sao Gonçalo, donde le dio sus primeras patadas a un balón con los pies descalzos. El propio Vinicius contó en una entrevista para la 'Revista GQ' cómo recuerda esos comienzos en Río de Janeiro y los 'problemas' con su padre, José Paixao de Olilveira cuando este trataba de que subiese a casa para comer.

Vinicius y una pasión por el fútbol que le hacía olvidarse de comer

Vinicius recordó sus inicios y su obsesión por el fútbol, ese que practicaba en la calle y que le ha llevado a ser uno de los mejores del mundo y algún que otro enfado con su padre: "Mi padre se enfadaba porque siempre estaba en la calle". Pero Vinicius no se quedó ahí y sorprendió al recordar que su amor por el balón y su deseo de triunfar le llevaba incluso a olvidarse de comer: "Alguna vez hasta me olvidaba de comer".

Vinicius justificó el no ir a casa a comer en la propia pasión que tenía (y tiene) por el fútbol: "Creo que eso se debe a que me gustaba mucho el fútbol". La figura de su padre es fundamental para Vinicius y así lo reconoció para la revista citada anteriormente ya que José Paixao de Oliveira le ayudó a ser humilde, tener carácter y forjar una personalidad que no deja indiferente a nadie. "Mi padre me enseño a seer humilde, tener carácter y personalidad desde niño".

Esa misma familia, especialmente su padre, que ayudó a Vinicius a forjar su personalidad actual, es la que hoy en día le aporta tranquilidad cuando dispone de tiempo libre: "Definitivamente pasando tiempo de calidad con la familia o amigos, eso me da la paz que necesito para concentrarme. Estar simplemente con las personas que me conocen mejor, que me mantienen con los pies en la tierra, ayuda a despejar mi mente y recargar mi energía. Ni siquiera necesitamos hablar de fútbol, se trata más de reír, relajarnos y sentir ese amor y apoyo. Eso es lo que me ayuda a entrar a un gran partido sintiéndome tranquilo, confiado y listo para darlo todo".

Además a día de hoy, Vinicius sigue teniendo muy presenta a sus padre y trata de dar lo mejor para hacerles sentir orgulloso como el propio jugador reconoció: "Son mi mayor inspiración. Trabajaron muy duro para darme las oportunidades que tengo hoy. Su dedicación, amor y sacrificio son lo que me impulsa a seguir adelante cada día. Todo lo que hago es para hacerles sentir orgullosos".

Las raíces que Vinicius no olvida

Vinicius no esquiva sus raíces humildes que le llevaron primero a jugar en la calle, luego a debutar con el Flamengo en Brasil y posteriormente a fichar por el Real Madrid para ser una de las estrellas actuales del Santiago Bernabéu. "Negar nuestras raíces es despreciar la base que nos sostiene".

El actual jugador del Real Madrid también comentó que más allá del fútbol, trata de dejar un legado, especialmente con la fundación con la que cuenta en Brasil y que ayuda a mejorar el sistema educativo de su país: "Mi mayor sueño es dejar un legado que vaya más allá del fútbol, especialmente con todo el trabajo que estoy haciendo a través de mi fundación para mejorar el sistema educativo de Brasil".