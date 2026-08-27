Cucurella cae de pie en el Bernabéu: "Me he puesto más nervioso en el homenaje que en el partido"

El nuevo lateral del Real Madrid fue homenajeado por el Santiago Bernabéu en la previa del partido ante la Real Sociedad por su condición de campeón del mundo con España; él quiso compartir protagonismo con Mikel Oyarzabal, su rival esta vez, para no acaparar todos los focos

Marc Cucurella ha caído de pie en el Santiago Bernabéu. Era de esperar. El lateral español, uno de los grandes protagonistas del pasado Mundial conquistado por España, es un futbolista que se hace querer muy pronto por su ingenio, su simpleza y su constancia en el trabajo.

El nuevo fichaje del Real Madrid fue homenajeado antes de su debut en el Santiago Bernabéu y respondió después con una actuación notable y unas declaraciones que han conectado rápidamente con la afición. A sus 28 años, 'Cucu' reconoció haberse puesto más nervioso en la previa del partido con el homenaje que le hicieron que en el propio partido. El internacional español se rindió a Kylian Mbappé tras el hat-trick del francés ante la Real Sociedad.

Homenaje y goleada

Y es que la primera noche de Cucurella en el Santiago Bernabéu difícilmente podía haber sido mejor. El nuevo jugador blanco saltó al césped con la Copa del Mundo conquistada por España el pasado 19 de julio en Nueva York y recibió el reconocimiento de la afición madridista antes de disputar sus primeros minutos oficiales en el estadio.

Después, el Real Madrid se impuso por 4-1 a la Real Sociedad en una noche redonda para el equipo dirigido por José Mourinho.

Más nervioso con el homenaje que en el partido

El propio Cucurella admitió que el momento más complicado de la noche no estuvo sobre el terreno de juego sino a la hora de salir a mostrar ante el Bernabéu el trofeo conquistado con la selección española le generó más tensión que su propio debut. El catalán salió algo tímido entre los aplausos del coliseo blanco e incluso animó a Mikel Oyarzabal, rival esta vez, a posar con él para compartir el protagonismo del momento.

"Más nervioso que en el partido. Ha sido muy emocionante y enseñando un trofeo que ha sido histórico para España y que ha costado mucho conseguir. Siempre voy a recordar ese momento".

El defensa catalán valoró especialmente poder compartir una escena tan especial con su familia en las gradas y sentir el cariño del estadio en su primer encuentro como madridista. "Muy especial. Ha sido muy emotivo, un día muy importante, con mi familia en el estadio. Muy contento. Ojalá haya muchas noches como esta. Me he sentido un privilegiado. No muchos pueden enseñar un trofeo tan importante, o reciben este cariño, en este estadio. Esto solo acaba de empezar".

Una noche "redonda" para Cucurella

Sobre el partido, el lateral destacó la capacidad del equipo para reaccionar después de que la Real Sociedad se adelantara en el marcador. El conjunto blanco tuvo que remontar y terminó imponiéndose con claridad gracias, en buena parte, a la actuación de Mbappé. "Una noche redonda, más no se puede pedir. Primero, enseñar el trofeo a la afición, ha sido muy bonito, y el partido, hemos hecho un gran trabajo. El equipo ha dado una gran versión, hemos sabido sufrir cuando ha tocado y sentenciar. Hemos empezado muy bien estos dos partidos”.

Cucurella también analizó el encuentro desde un punto de vista más futbolístico y puso en valor la personalidad mostrada por el Real Madrid. "Bien. Nunca es fácil ante la Real Sociedad. En la primera parte hemos estado bien, pero concedimos un gol en una transición. Nos ha tocado remar y creo que el equipo ha demostrado personalidad".

Y es que el resultado permite al Real Madrid continuar con paso firme en este inicio de temporada, algo que el nuevo lateral considera especialmente importante después de una pretemporada corta.

Cucurella se rinde a Mbappé

Uno de los grandes protagonistas de la noche fue Kylian Mbappé. El delantero francés firmó un espectacular hat-trick y volvió a demostrar su capacidad para decidir partidos. Cucurella, que ahora tiene la oportunidad de compartir vestuario con él, no escatimó elogios hacia su nuevo compañero. "Tener a Mbappé como compañero es un privilegio. Lo hace todo más fácil y tenerlo así de enchufado nos da un plus. Ojalá no sea el primer hat-trick de la temporada".

El lateral incluso resumió de forma muy gráfica lo que supone tener al francés en el mismo equipo. "Con Mbappé todo es más fácil porque con muy poco te hace gol".

También destaca a Vinicius

Cucurella quiso poner el foco igualmente en Vinicius Junior y en el trabajo que está realizando el brasileño en este inicio de temporada. El defensa destacó especialmente su entrega y su capacidad para presionar. "Poco a poco, hemos tenido poca pretemporada. La temporada es larga, el míster sabe manejar muy bien el equipo. Vinicius ha hecho un gran partido, el día del Espanyol me gustó también mucho, la entrega, presionando hasta el final, le veo muy metido. Con un equipo así de metido hace que todos tengamos que dar nuestra mejor versión".

Un inicio inmejorable

Después de una noche tan especial, Cucurella ya piensa en el siguiente compromiso. El calendario no da tregua y el Real Madrid tendrá otro partido este domingo. El catalán quiere prolongar las buenas sensaciones y seguir adaptándose a su nuevo club y a su nueva ciudad. "Estoy muy feliz. Más no se puede pedir. Poco a poco conociendo mi nuevo club y mi nueva ciudad. El domingo tenemos otro partido y ojalá hacer el tres de tres".