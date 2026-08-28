Arbeloa, técnico del Fulham: "Fue una decisión muy meditada venir aquí"

El entrenador salmantino marca su hoja de ruta en Inglaterra con un mensaje claro: "Quiero ser un equipo muy agresivo". Entre elogios a la Premier y un guiño a su etapa en el Real Madrid, Arbeloa reivindica un proyecto ambicioso

Álvaro Arbeloa ha comenzado una nueva aventura en el Fulham. De hecho, ya ha disputado dos partidos oficiales, que han acabado en derrota y victoria. Tras ello, el técnico ha recordado cómo fue su llegada al equipo inglés, así como su salida de un Real Madrid que le reemplazó con la figura de José Mourinho, al que le ha mandado un mensaje. Por otra parte, el salmantino ha dejado cuál va a ser su estilo de juego en Inglaterra.

Además, Álvaro Arbeloa ha destacado la cantidad de entrenadores españoles que hay en la Premier League, así como los que han pasado históricamente, como Pep Guardiola, que ha estado diez años al frente del Manchester City: "Estoy muy feliz de ver triunfar a todos ellos y de aprender de todos ellos". El salmantino apuesta por una idea ambiciosa en "la liga más competitiva y seguida del mundo".

Álvaro Arbeloa: "Quiero ser un equipo muy agresivo"

Arbeloa ha hablado en DAZN del estilo en el Fulham: "Quiero ser un equipo muy agresivo cuando no tengamos el balón o lo perdamos. Es algo muy importante y muy demandante a todos los niveles: físico, mental y colectivo. Tiene que ser algo que hagan los once jugadores porque los riesgos que asumes cuando defiendes hacia delante son altos, pero es el estilo que me gustaría ver en mi equipo y en el que estoy trabajando".

Por otro lado, el técnico del Fulham ha hablado del momento de los entrenadores españoles en la Premier League: "Todos los entrenadores españoles tienen su propio estilo. Algunos tienen una trayectoria tan amplia como la de Guardiola o Emery. Iraola lleva tres años, Xabi ha venido al Chelsea, Arteta está ganando… Estoy muy feliz de ver triunfar a todos ellos y de aprender de ellos, que son grandísimos entrenadores".

Álvaro Arbeloa recuerda su etapa en el Real Madrid: "Me gustaría que hubiese salido mejor"

Arbeloa recordó su etapa en el Real Madrid: "Entrenar al Madrid ha sido un grandísimo aprendizaje y una gran experiencia. Me gustaría que hubiese salido mejor, para el club y para los aficionados, pero las cosas se dieron como se dieron. Siempre estaré agradecido al Madrid. Soy madridista y lo seré siempre. Más ahora que, encima, tengo un amigo en el banquillo dirigiendo al equipo. El Madrid es el club de mi vida".

El entrenador del Fulham confirma que seguirá "todos sus partidos. Estoy aquí gracias al Madrid. Han sido más de 20 años involucrado con este club y es algo que siempre llevaré dentro de mí". El técnico salmantino no tuvo la mejor de sus suertes con su llegada al banquillo blanco, siendo eliminado de la Copa del Rey, frente al Albacete, además de por el Bayern en Champions y sin opción de ganarle LaLiga al Barcelona.

Álvaro Arbeloa: "Gonzalo García y César Palacios son dos jugadores con un talento inmeso"

Sobre el futbolista que quiere, Arbeloa se acordó de dos jugadores con los que se ha reencontrado en el Fulham tras su etapa en el Real Madrid: "Me gustan los jugadores que quieren aprender, trabajar y son autoexigentes. Gonzalo y Palacios son dos jugadores con un talento inmenso, que comparten esa personalidad, autoexigencia y ambición que quiero en jugadores jóvenes como ellos".

El técnico del Fulham confirmó los motivo que le hicieron firmar por el Fulham y empezar una nueva etapa en la Premier League: "Lo que me convenció para venir al Fulham fue el proyecto que me presentó el equipo, la pasión que me demostraron los dueños y el club. Fue una decisión muy meditada venir aquí. Me apetecía tener la posibilidad de afrontar un proyecto, algo bonito en lo que pudiera trabajar”.

Por último, Arbeloa, que deja buenas sensaciones en el Fulham, apuntó la ambición que hay en el equipo inglés, clave para la decisión tomada: "La idea que tenían los dueños de dar un paso más, ser ambiciosos y construir un equipo a base de jugadores con esa ambición y juventud fue lo que me hizo venir a un equipo tan histórico como este, en la liga más competitiva y más seguida del mundo".