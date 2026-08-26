Otro golpe para la medular del Manchester City: Nico González firma por el Newcastle hasta 2031

El centrocampista español abandona el nuevo proyecto de Enzo Maresca tras año y medio en el Etihad y se convierte en una nueva salida del City, que ingresará 55 millones de euros más variables

Nico González ya es nuevo jugador del Newcastle. El centrocampista español ha dejado definitivamente el Manchester City para incorporarse al conjunto de St James' Park, con el que firma hasta 2031 en una operación que puede alcanzar los 58,5 millones de euros.

El traspaso se cierra por 55 millones de euros fijos más otros 3,5 millones en variables. De esta manera, el futbolista formado en La Masia pone fin a una etapa de apenas año y medio en Manchester y se suma a la profunda remodelación que está experimentando el centro del campo del equipo de Enzo Maresca.

Nico González cambia el Manchester City por el Newcastle

El Newcastle ha hecho oficial la llegada de Nico González después de alcanzar un acuerdo definitivo con el Manchester City. El internacional español, de 24 años, ha firmado un contrato de larga duración que le vincula con las 'urracas' hasta 2031.

El club inglés no ha detallado oficialmente las cifras de la operación, pero la información disponible sitúa el acuerdo en 55 millones de euros fijos más 3,5 millones en variables, una cantidad que puede elevar el traspaso por encima de los 58 millones.

Nico ya ha sido presentado ante los aficionados del Newcastle en St James' Park y lucirá el dorsal número 6. El centrocampista llega para convertirse en una pieza importante del nuevo proyecto dirigido por Matthias Jaissle, que necesitaba reforzar una medular muy transformada durante este mercado.

“Estoy muy feliz de estar aquí, en este increíble club. Solo he escuchado grandes cosas del club y de la ciudad, así que estoy muy ilusionado por vivir aquí y formar parte de este proyecto”, aseguró el jugador tras completar su llegada al Newcastle.

El City pierde a Nico después de 59 partidos

La aventura de Nico González en el Manchester City termina después de 59 partidos oficiales y cuatro goles. El centrocampista llegó al Etihad en enero de 2025 procedente del Oporto, en una operación de alrededor de 60 millones de euros.

Su incorporación se produjo en un momento especialmente delicado para el equipo inglés, después de la grave lesión de Rodri. El español fue considerado una de las alternativas para ocupar el espacio dejado por el Balón de Oro, aunque su adaptación al equipo no terminó de convertirle en un titular indiscutible.

De hecho, Nico había manifestado su deseo de continuar en Manchester. Finalmente, el aumento de la competencia en el centro del campo ha terminado abriendo la puerta de salida.

El City ha incorporado durante este verano a Ayyoub Bouaddi y Elliot Anderson, dos movimientos que han aumentado todavía más la competencia por los puestos de la medular. La llegada de nuevos efectivos, unida a las salidas de varios pesos pesados, ha acelerado la transformación de la plantilla.

Nico se suma a la fuga del centro del campo del City

La salida del español no es un caso aislado. Nico González se convierte en el cuarto centrocampista de primera línea que abandona el Manchester City durante este verano, después de Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders.

El movimiento refleja hasta qué punto está cambiando el equipo que dominó el fútbol inglés y europeo durante la etapa de Pep Guardiola. El Manchester City está construyendo una nueva generación alrededor de futbolistas que deben asumir el protagonismo de los jugadores que han marcado una época.

La operación también tiene una lectura económica importante. El conjunto de Manchester está ingresando cantidades muy elevadas con sus ventas mientras realiza una inversión igualmente ambiciosa en la reconstrucción de la plantilla. El traspaso de Nico contribuye a incrementar todavía más los ingresos obtenidos por el club durante este verano.

El City ya había cerrado operaciones importantes como las salidas de Savinho y Tijjani Reijnders, mientras la marcha de Nico se produce prácticamente al mismo tiempo que la llegada de Bouaddi.

El Newcastle encuentra al sustituto que necesitaba

Para el Newcastle, la llegada de Nico responde a una necesidad deportiva evidente. El conjunto inglés ha perdido durante el verano a jugadores importantes en el centro del campo, entre ellos Bruno Guimarães y Sandro Tonali, y necesitaba incorporar talento y experiencia para afrontar la nueva temporada.

Matthias Jaissle ha valorado especialmente el perfil del español. “Aporta una calidad importante y una experiencia de élite en una zona clave del campo”, destacó el entrenador del Newcastle tras confirmarse el fichaje.

Nico ofrece además una capacidad para desenvolverse en diferentes alturas del centro del campo que puede resultar especialmente útil en un proyecto que necesita reconstruir su estructura después de varias salidas importantes.

El futbolista tendrá ahora la oportunidad de asumir un papel mucho más protagonista. En el City tuvo que competir por minutos en una plantilla repleta de talento; al Newcastle llega con la expectativa de convertirse en uno de los hombres importantes del nuevo proyecto.

El City hace caja mientras construye el proyecto de Enzo Maresca

La salida de Nico González resume a la perfección el verano que está viviendo el Manchester City. El club está desprendiéndose de futbolistas importantes para abrir espacio a una nueva generación y, al mismo tiempo, está utilizando los ingresos obtenidos para financiar una reconstrucción de enormes dimensiones.

El centrocampista español se marcha después de haber costado alrededor de 60 millones de euros y deja una cantidad muy similar en las arcas del City, con la posibilidad de alcanzar los 58,5 millones en función de las variables.

Para Nico, el cambio supone una oportunidad para recuperar el protagonismo que no terminó de alcanzar en Manchester. Para el Newcastle, es una apuesta por un jugador todavía joven pero con experiencia en la Premier League.

Y para el Manchester City, su salida es otro síntoma de una revolución que ya resulta imposible ocultar: Nico González abandona el Etihad rumbo al Newcastle mientras Enzo Maresca sigue dando forma a un nuevo centro del campo en el que cada vez quedan menos supervivientes de la anterior generación.