El fichaje de Elliot Anderson por el Manchester City rompe el mercado inglés

El centrocampista de 23 años ha cerrado su acuerdo con el Manchester City en plena concentración del Mundial 2026, convirtiéndose en el traspaso de un jugador inglés más caro de Inglaterra, tras una temporada gigante que lo ha llevado a ser titular con Tuchel

Elliot Anderson es uno de los nombre más actuales en el mercado de fichajes. El centrocampista de 23 años, con contrato en el Nottingham Forest, ha alcanzado un acuerdo con el Manchester City, cerrando las negociaciones mientras el jugador se concentra con Inglaterra. Elegido por Tuchel para el presente Mundial 2026, el futbolista ha roto la ventana inglesa, ya que su traspaso ha llegado hasta los 134 millones de euros aproximadamente.

Las negociaciones con el Nottingham Forest no han sido fáciles, ya que llegaron a rechazar hasta dos ofertas del Manchester City por el fichaje de Elliot Anderson. Sin embargo, no ha sido hasta después del pistoletazo del Mundial 2026 para dar luz verde al movimiento del centrocampista, que podría jugar en una posición muy parecida a la que desempeña Rodri, en la base y creación de la jugada, en el pivote.

Elliot Anderson firma una temporada gigante y se gana el Mundial

Elliot Anderson ha sido clave en el esquema del Nottingham Forest, hasta el punto de haber disputado hasta 50 partidos entre la Premier League y la UEFA Europa League. Sin embargo, los de Vítor Pereira no han tenido el mejor de los éxitos en la liga de Inglaterra, ya que han terminado en la decimo sexta posición de la clasificación con 44 puntos, a cinco del descenso. Sin embargo, el jugador inglés ha sido uno de los más destacados.

Su importancia en el Nottingham Forest esta temporada ha sido determinante, con el que ha acabado en semifinales de la UEFA Europa League, eliminado por un Aston Villa que terminó siendo campeón. De esta manera, Elliot Anderson entró en la convocatoria de Thomas Tuchel para disputar el presente Mundial 2026, dónde ha sido titular en los dos partidos disputados hasta el momento, frente a Croacia y Ghana.

Elliot Anderson acelera su paso al Manchester City en pleno Mundial

En este sentido, Elliot Anderson ha sido uno de los elegidos por Tuchel en el once inicial de Inglaterra, formando en su caso doble pivote con Declan Rice en el centro del campo. Su irrupción ha sido total hasta el punto de que el Manchester City se ha querido fichar en su fichaje. La salida de Bernardo Silva al Real Madrid y la posible marcha de Rodri ha activado el plan en la dirección deportiva, firmando cuanto antes a un refuerzo en el medio.

Por otra parte, desde Inglaterra destacan el especial deseo que tenía Elliot Anderson de que se cerrase el acuerdo con el Manchester City, que andaba detrás del futbolista durante los últimos meses. Por ello, el jugador, concentrado con el combinado inglés en el Mundial, pasará reconocimiento médico en Estados Unidos, paso previo a que el club 'citizen' haga oficial su incorporación para la próxima temporada.

Elliot Anderson supera a Jude Bellingham y Harry Kane

Además, Elliot Anderson ha entrado en la historia del mercado de fichajes en Inglaterra, ya que su traspaso será el más caro de un jugador inglés, superando a otros movimientos como el de Declan Rice, Jack Grealish, Jude Bellingham, Harry Kane. El jugador, todavía del Nottingham Forest se cuela en una lista con jugadores del alto nivel en el fútbol actual, pero apunta a derribar una puerta con su incorporación al Manchester City.

Elliot Anderson, objetivo del Manchester City desde febrero, cuenta las horas para poder ser anunciado como nuevo jugador del club inglés, que espera por su parte hacer oficial la llegada de Enzo Maresca tras la salida de Pep Guardiola. El centrocampista de 23 años, por su parte, sigue concentrado con su selección en el camino de hacer historia también en el Mundial con Tuchel a los mandos. 1 - Elliot Anderson, del Nottingham Forest a Manchester City: 134,5 millones2 - Declan Rice, del West Ham a Arsenal: 120 millones3 - Jack Grealish, del Aston Villa a Manchester City: 117 millones4 - Jude Bellingham, del Borussia Dortmund a Real Madrid: 103 millones5 - Harry Kane, del Tottenham a Bayern Múnich: 100 millones