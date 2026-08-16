Efecto dominó con Rodri: el Manchester City, atento a Enzo Fernández

La posible salida del centrocampista español al FC Barcelona haría que Enzo Maresca se lanzar a por el argentino, quien está en guerra con la afición del Chelsea, pero cuenta para Xabi Alonso

El Manchester City ha situado a Enzo Fernández como su candidato preferido para sustituir a Rodri si el internacional español termina fichando por el FC Barcelona. Enzo Maresca conoce al argentino de su etapa en el Chelsea y considera que puede convertirse en el nuevo eje del centro del campo del Etihad.

La operación permanece condicionada a la salida de Rodri y todavía no existe una oferta que satisfaga al conjunto londinense. El Chelsea ha valorado a su jugador en unos 140 millones de euros, pero los movimientos de los últimos días y la relación del argentino con Stamford Bridge mantienen abierto un caso que parecía cerrado.

Rodri abre la puerta del Manchester City a Enzo Fernández

El futuro de Enzo depende en buena medida de una negociación en la que no participa directamente. El Barcelona ha elevado su ofensiva por Rodri después de ver rechazadas sus primeras propuestas y el Manchester City solicita una cantidad cercana a los 80 millones para permitir la salida del centrocampista.

Rodri entra en el último año de su contrato y estaría dispuesto a regresar a España. Esa circunstancia reduce el margen de maniobra de un City que debe decidir entre aceptar una venta este verano, intentar una renovación complicada o arriesgarse a perder al jugador por una cantidad considerablemente inferior.

La salida del español obligaría a encontrar un futbolista capaz de organizar la posesión, superar líneas y mantener el ritmo del equipo. Enzo Fernández no es un mediocentro defensivo idéntico a Rodri, pero ofrece una salida de balón limpia, desplazamiento largo, presión y llegada al área.

El interés inglés fue detallado por The Guardian, que presentó al argentino como el relevo elegido ante una eventual marcha del internacional español. El movimiento también cuenta con el respaldo de Enzo Maresca, nuevo responsable del proyecto deportivo del City.

El Chelsea exige 140 millones y Xabi Alonso se resiste a perder a Enzo

El Chelsea estableció inicialmente un plazo hasta el viernes a las 17.00 horas en Inglaterra para recibir una propuesta formal. El Manchester City no presentó dentro de ese periodo una oferta que alcanzara los aproximadamente 120 millones de libras solicitados, equivalentes a unos 140 millones de euros.

La fecha límite pretendía proteger la planificación de Xabi Alonso. El entrenador no quiere perder a uno de sus capitanes a pocos días del inicio de la Premier League y entiende que cualquier salida tan tardía obligaría al club a buscar un sustituto en condiciones poco favorables.

Sin embargo, el verdadero cierre del mercado no llegará hasta el 1 de septiembre. Si el Barcelona alcanza un acuerdo por Rodri, el City dispondría de recursos económicos y de una necesidad deportiva inmediata. Ese cambio de escenario podría obligar al Chelsea a volver a sentarse, aunque su precio no disminuiría.

Los londinenses pagaron 121 millones al Benfica por Enzo en enero de 2023, entonces el traspaso más caro de la historia del fútbol británico. Su contrato se extiende hasta 2031, por lo que el club no se encuentra presionado contractualmente y solo contemplará una venta que produzca una ganancia importante.

Enzo Maresca conoce a Enzo Fernández de su etapa en el Chelsea

La presencia de Maresca explica por qué Enzo encabeza la lista. El entrenador italiano trabajó con él en el Chelsea, retrasó su posición para aumentar su influencia en la circulación y también aprovechó su capacidad para aparecer cerca del área.

El argentino respondió con una progresión ofensiva evidente. Durante la última Premier alcanzó los diez goles y cuatro asistencias, sus mejores registros desde que llegó a Inglaterra. En las dos campañas más recientes acumuló 48 participaciones directas en tantos entre todas las competiciones.

Enzo también ofrece experiencia competitiva a sus 25 años. Ha conquistado un Mundial con Argentina, la Conference League y el Mundial de Clubes con el Chelsea, además de superar ya las 150 apariciones con la camiseta azul. Su adaptación a la liga inglesa no supondría ninguna incógnita para el City.

El encaje, no obstante, exigiría cambios. Rodri actúa como único ancla y ofrece una capacidad defensiva que el argentino no posee en el mismo grado. Maresca podría acompañarlo con Elliot Anderson o modificar su estructura para repartir las tareas de recuperación y permitir que Enzo participase en zonas más avanzadas.

Stamford Bridge convierte el amistoso ante la Real Sociedad en un referéndum

La situación del futbolista quedó expuesta durante el amistoso contra la Real Sociedad. Enzo comenzó en el banquillo después de incorporarse tarde a la pretemporada por sus vacaciones posteriores al Mundial y entró en el minuto 61 para sustituir a Reece James.

Una parte de Stamford Bridge recibió al argentino con abucheos. Otra respondió coreando su nombre, dejando una reacción dividida que resume el momento del centrocampista. Cuando James abandonó el campo, Enzo heredó el brazalete, un gesto que demuestra que Xabi continúa considerándolo una pieza fundamental.

El Chelsea ganó 3-1 y el argentino participó con normalidad en la última media hora. Su entrada, sin embargo, generó más conversación que el resultado. Parte de la afición no ha perdonado sus dudas públicas sobre el futuro ni los constantes rumores que lo han relacionado con una salida.

Barcelona, Rodri y Enzo sostienen la operación más cara del verano

El City necesitaría construir una ingeniería económica importante. La venta de Rodri aportaría entre 70 y 80 millones, pero seguirían faltando alrededor de 60 para alcanzar la valoración del Chelsea. La posible marcha de Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah, por una cifra también cercana a los 60 millones, facilitaría el movimiento.

Para el Chelsea, aceptar 140 millones significaría recuperar todo lo invertido en 2023 y generar una importante plusvalía contable. Para el City supondría volver a romper su escala de traspasos por un jugador que llegaría con la responsabilidad de reemplazar a uno de los mejores centrocampistas de su historia.

Todo queda, por tanto, en manos de Rodri. Si continúa en Manchester, la posibilidad de fichar a Enzo perderá buena parte de su sentido deportivo y económico. Si el Barcelona convence al City, el argentino se convertirá inmediatamente en el protagonista de una de las negociaciones más caras del mercado.