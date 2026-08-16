El Barcelona toma una decisión con la opción de Luis Suárez

El delantero colombiano, ex de Almería en su última etapa en España, apareció días atrás como un posible plan 'B' de los culés en el caso de que no se concrete la llegada de Julián Álvarez. Según Fabrizio Romano, los blaugranas no estarían dispuestos a pagar la elevada cláusula de 80 millones de euros que pide el Sporting de Portugal

El posible fichaje de Julián Álvarez por parte del Barcelona procedente desde el Atlético de Madrid y una negociación (que no se ha dado aún) que podría irse a los últimos momentos del mercado de verano, han propiciado que la entidad presidida por Joan Laporta se esté moviendo en busca de alternativas. El argentino de momento no entró en la última convocatoria del amistoso del Atlético de Madrid ante el Marsella pero otro otro lado en la cuenta oficial en inglés de los colchoneros se publicó una imagen con el propio Julián Álvarez como protagonista.

Con todo esto, el Barcelona se estaría moviendo en busca de un plan 'B' y aparecería un viejo conocido del fútbol español como el delantero Luis Suárez. El colombiano, con pasado en Real Zaragoza y teniendo el Almería como último destino en nuestro país, sería del agrado del Barcelona como 'plan B' en el caso de que no se pueda completar el fichaje de Julián Álvarez, el gran deseado por Hansi Flick.

La opción de Luis Álvarez no encaja económicamente al Barcelona

A pesar del músculo económico del Barcelona tal y como se ha comprobado por las cantidades que ha ofrecido al Atlético de Madrid por el fichaje de Luis Suárez, desde la entidad condal no están dispuestos a hacer ese desembolso por otro jugador que no sea el argentino. Así, según ha apuntado el periodista Fabrizio Romano, el Barcelona no está dispuesto a llegar a las pretensiones económicas que solicita el Sporting, club propietario de los derechos del futbolista.

Luis Suárez cuenta con una cláusula de rescisión de 80 millones de euros por un contrato que le vincula a la entidad lusa hasta junio de 2030. El buen rendimiento de Luis Suárez hace que el Sporting no esté dispuesto a hacer ningún tipo de rebaja al Barcelona ya que el deseo de los lusos es que el delantero colombiano siga en la vecina Portugal. El Barcelona considera que los 80 millones de euros de su cláusula son un precio excesivamente alto a pagar por Luis Suárez.

Luis Suárez en la presente temporada con el Sporting de Portugal

El rendimiento de Luis Suárez, ex del Almería

El hecho de que el Barcelona se haya fijado en el delantero colombiano Luis Suárez es totalmente lógica. En su primera temporada en Portugal después de que el Sporting pagase más de 22 millones al Almería en el verano de 2025, Luis Suárez marcó 28 goles en la Liga portuguesa, otros cuatros en Copa y confirmó su gran nivel en Champions League con cinco dianas.

Luis Suárez se confirmó como el mejor fichaje del Sporting de Portugal el pasado verano y de ahí que los lusos no vayan a poner sencilla su salida rumbo al Barcelona. Con pasado en Nástic, Real Zaragoza, Granada, Marsella y en última instancia el Almería, Luis Suárez ha ido dejando goles allá por donde ha estado.

En su última estancia en España, en el Almería de Rubi, fue el pichichi de Segunda división y el vértigo no le llegó con su salto a la Primera división portuguesa con los 28 tantos mencionados anteriormente. Por tanto, si el Sporting de Portugal no baja sus pretensiones económicas con Luis Suárez, el Barcelona tendrá que descartar su llegada como opción 'B' en el caso de que el fichaje de Julián Álvarez no se termine cerrando.