Joao Cancelo lanza un nuevo mensaje para acercar su fichaje por el Barcelona

El lateral luso estaría a pocos días de volver a vestir la camiseta del cuadro blaugrana. El jugador colgó en su Instagram una historia en la que además de lucir la elástica culé, acompañó la publicación con un reloj de arena

Joao Cancelo será jugador del Barcelona en los próximos días según se ha apuntado desde Arabia Saudí. Cancelo, que ya ha vivido dos etapas diferentes en el Barcelona, la primera en la 2023/24 y la segunda el pasado curso cuando llegó cedido desde Al Hilal, está muy cerca de volver al Camp Nou. Según ha apuntado el periodista Fabrizio Romano, Joao Cancelo podría regresar al Barcelona la próxima semana y es que el luso estaría en conversaciones con Al Hilal para la finalización de su contrato en Arabia Saudí.

Joao Cancelo tiene contrato en Al Hilal hasta junio de 2027 por lo que el club saudita, en caso de no dejar salir al luso y no llegar a un acuerdo para su renovación, se estaría arriesgando a que el lateral termine saliendo gratis. Tal y como nos hicimos eco en ESTADIO Deportivo, Joao Cancelo podria volver al Barcelona después de que los blaugranas paguen un montante que rondaría los 10-15 millones de euros siempre y cuando, jugador y Al Hilal no lleguen a un acuerdo para la rescisión contractual.

El fichaje de Joao Cancelo, cuestión de horas

En el caso de que Joao Cancelo logre rescindir su contrato con Al Hilal, la operación sería a coste cero para el Barcelona en lo que corresponde al pago al club saudita. A favor del Barcelona juega el deseo del propio Joao Cancelo que en los últimos días ha mostrado públicamente su amor por el cuadro de Hansi Flick.

La última muestra de afecto de Joao Cancelo en el Barcelona ha llegado desde el perfil oficial del luso. En una instantánea publicada en una historia de Instagram, se ve a Joao Cancelo con la camiseta del Barcelona pero lo verdaderamente significativo es que el lateral ha acompañado la instantánea de un reloj de arena. Este simple gesto es la mejor muestra de que la llegada de Joao Cancelo al Barcelona en la que sería su tercera etapa es cuestión de pocos días.

En su primera etapa en el Barcelona en la 2023/24, Joao Cancelo sumó 42 encuentros entre Liga y Champions League. Además su aporte a nivel ofensivo se tradujo en cuatro goles y cinco asistencias. El pasado curso, en apenas media temporada ya que llegó en el mercado de invierno, al lateral luso sumó 23 encuentros entre todas las competiciones con dos goles y tres asistencias para los de Hansi Flick.

Los fichajes que llaman a la puerta del Barcelona

Con Joao Cancelo más cerca de regresar al Barcelona, la entidad presidida por Joan Laporta y con Hansi Flick en el banquillo ya vela armas para el que será su penúltimo amistoso de la pretemporada. Los culés jugarán este mismo domingo ante el Basilea en Suiza.

Los culés llegaron este pasado sábado a su hotel y lo hicieron con la gran mayoría de internacionales que ya regresaron a la actividad con los blaugranas. Entre los más aclamados y como suele ser habitual, Lamnine Yamal. No viajaron Pedri y Gavi.

Este amistoso llega en plena vorágine de informaciones en torno a la llegada del propio Joao Cancelo, Rodri Hernández, del que se apunta a que podría ser presentado en el Joan Gamper y Julián Álvarez, que de momento sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Parece que un verano más, el Barcelona tendrá que apurar hasta los últimos días del mercado de fichajes de verano para cerrar las operaciones en curso.