La emotiva despedida de Ferran Torres del Barcelona tras su fichaje por el PSG: "Ha sido un orgullo"

El delantero ya es oficialmente nuevo jugador del PSG, pero antes de unirse a la plantilla de Luis Enrique ha querido dejar un mensaje al Barcelona, que ha sido 'su casa' durante cuatro temporadas

Ferran Torres ya es nuevo jugador del París Saint-Germain. Así lo han hecho oficial este sábado 15 de agosto, confirmando la marcha del delantero valenciano del conjunto azulgrana para unirse a la plantilla de Luis Enrique. El autor del gol de la final del Mundial, que coronó esta competición levantando el título de campeón del mundo, llega al vigente campeón de Champions para reforzar el ataque. Pero antes de iniciar esta nueva etapa ha querido lanzar un mensaje al que durante más de cuatro años ha sido su club.

El jugador español ha publicado un mensaje en sus redes sociales para despedirse del FC Barcelona, que le ha llevado a la élite y al que define como 'su casa'. Ahora, Ferran debe ganarse un puesto en el equipo del Parque de los Príncipes, al que se ha unido por 50 millones de euros, dejando una buena caja en el club catalán.

Ferran Torres se despide del Barça para comenzar una nueva etapa en el PSG

El delantero de la Selección española ya es nuevo jugador del PSG de forma oficial, pero antes de entrar en la dinámica del equipo parisino, Ferran ha querido dejar una breve pero emotiva despedida para dejar atrás su etapa en el FC Barcelona. "Lo primero que quiero es daros las gracias por todo. Defender estos colores ha sido un orgullo" asegura a través de sus redes sociales, acompañado de un vídeo repasando sus mejores momentos durante estas últimas cuatro temporadas defendiendo la azulgrana.

El futbolista ha reconocido que ser jugador del Barça le ha hecho "mejor futbolista y mejor persona". "En este tiempo, Barcelona ha sido mi casa, llegué prometiendo darlo todo y para eso he trabajado, siempre con el objetivo de ayudar al equipo, de llevar al Barça donde se merece, a lo más alto", concluye el ya nuevo jugador del PSG

Ferran Torres se une a Luis Enrique para el ambicioso proyecto del PSG

Uno de los motivos que ha llevado a Ferran al PSG ha sido Luis Enrique, que ha puesto sobre la mesa 50 millones para conseguir que salga del equipo catalán, a pesar de que no tenían prevista su venta. Sin embargo, el valenciano no tiene asegurado el puesto en el once titular. De hecho, Ferran va a tener que pelear mucho si quiere ser clave en el equipo francés.

El actual 'supercampeón' de Europa se va a despedir de Bradley Barcola, uno de los jóvenes más prometedores, en busca de mayor protagonismo en otro club, como le ofrece el Liverpool. Ferran debe hacerse a la idea que llega a Francia para tratar de ser decisivo en un ataque formado por jugadores tan eficientes como Ousmané Dembelé, Khvicha Kvaratskhelia o Desiré Doué, entre otros.