Barça y PSG oficializan el traspaso de Ferran Torres por 50 millones de euros

El delantero valenciano pone fin a cuatro temporadas y media como azulgrana y firma con el Paris Saint-Germain hasta 2031, en una operación que permite al Barça hacer caja y evitar una penalización al Manchester City

Ya es oficial. El FC Barcelona ha confirmado este sábado el traspaso de Ferran Torres al Paris Saint-Germain, poniendo punto final a una operación que estaba acordada desde el pasado jueves y que quedaba únicamente pendiente de los últimos trámites.

El club azulgrana percibe alrededor de 50 millones de euros por el delantero valenciano, que firma con el vigente campeón de Europa hasta junio de 2031.

El Barça ha comunicado la salida del internacional español a través de sus canales oficiales y ha querido agradecerle su compromiso durante las cinco temporadas en las que ha defendido la camiseta azulgrana. El club le ha deseado también "mucha suerte en esta nueva etapa de su carrera profesional".

Ferran Torres cambia el Barça por el PSG

El delantero de 26 años se incorpora al proyecto dirigido por Luis Enrique, uno de los principales valedores de su llegada a París. Ferran vestirá el dorsal número '9' y firma un contrato de cinco temporadas, hasta 2031, con el campeón de Europa.

La operación supone además una solución beneficiosa para las dos partes. El Barcelona consigue ingresar una cantidad importante por un futbolista al que solo le quedaba un año de contrato y que no tenía intención de ampliar su vinculación con la entidad azulgrana.

La insistencia de Luis Enrique también ha resultado determinante. El técnico asturiano quería contar con Ferran en su nuevo proyecto y el PSG alcanzó un acuerdo con el entorno del futbolista, allanando definitivamente el camino para su salida del Camp Nou.

Una venta que también beneficia al Barça en lo económico

La marcha de Ferran tiene otra consecuencia importante para las arcas azulgranas. El Barcelona evita tener que afrontar los ocho millones de euros que, según las condiciones de su fichaje, habría tenido que abonar al Manchester City en caso de renovar al futbolista.

El internacional español llegó al Barça procedente del conjunto inglés y, después de cinco temporadas, deja atrás una etapa en la que disputó 207 partidos y marcó 65 goles. Aunque durante buena parte de su estancia tuvo que competir por un puesto en el ataque, el pasado curso adquirió un protagonismo especialmente importante.

Ferran llegó a convertirse en uno de los referentes ofensivos de Hansi Flick, especialmente en la recta final de la temporada. Ahora deja un hueco importante en una delantera que ya había perdido previamente a Robert Lewandowski, rumbo a la Major League Soccer.

Flick pierde otra alternativa para el ataque

La salida de Ferran Torres obliga ahora al Barcelona a volver al mercado inevitablemente. Deco tendrá que encontrar una solución para una posición que ha quedado especialmente huérfana tras las salidas de Lewandowski y ahora del valenciano.

Una de las prioridades azulgranas continúa siendo Julián Álvarez, aunque el Atlético de Madrid se mantiene firme y no contempla facilitar la salida del delantero argentino. El Barça deberá estudiar, por tanto, otras alternativas si quiere incorporar un nuevo '9'.

Mientras tanto, Flick dispone de otras posibilidades dentro de su propia plantilla. Los fichajes de Anthony Gordon y Karim Adeyemi, concebidos inicialmente para jugar en los costados, también pueden actuar en determinadas circunstancias como referencias ofensivas.

Ferran cierra su etapa azulgrana

Con su salida ya oficial, Ferran Torres pone fin a cuatro años y medio como jugador del Barcelona. Llegó con la expectativa de convertirse en una pieza importante del ataque y se marcha dejando 65 goles en 207 encuentros, además de una última temporada en la que recuperó buena parte del protagonismo.

Ahora inicia una nueva aventura en París, donde Luis Enrique confía en sacar su mejor versión. El Barça, por su parte, obtiene unos 50 millones de euros por un jugador que afrontaba su último año de contrato y libera una ficha que deberá ser cubierta si Flick quiere mantener intactas sus alternativas ofensivas.