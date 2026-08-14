Frenkie de Jong explota contra las críticas: "Estoy cabreado y jodido"

El holandés rompe su silencio y habla abiertamente de su lesión de rodilla y desmiente cualquier problema con Hansi Flick o con el club; el centrocampista azulgrana asegura que las informaciones sobre su estado físico son falsas y están dañando su imagen de forma intencionada

Frenkie de Jong ha decidido dar un nuevo paso al frente en su particular guerra por la supuesta campaña que, en su opinión, siempre ha existido en su contra.

El centrocampista del FC Barcelona ha roto su silencio a través de los medios oficiales del club para hablar de su lesión de rodilla, pero también para responder con contundencia a algunas de las informaciones que se han publicado en los últimos meses sobre su estado físico, su relación con Hansi Flick y su supuesto comportamiento en determinados partidos.

El internacional neerlandés no ha ocultado su enfado y ha reconocido sentirse "cabreado y jodido" por todo lo ocurrido.

De Jong, muy molesto por las informaciones

El jugador barcelonista considera que el problema no está en las críticas, las cuales acepta como parte de su profesión, sino en aquellas informaciones que, según explica, no se corresponden con la realidad y que terminan afectando a la percepción que existe sobre él.

"Estoy muy jodido con todo esto. Me jode mucho. Me frustra mucho porque lo que más me gusta es jugar al fútbol, especialmente para el Barcelona y para la selección. Así que cuando estoy lesionado, me jode mucho. Pero ahora están publicando muchas cosas que son falsas y estoy notando que eso está dañando mi imagen y está afectando a la manera en que algunas personas piensan sobre mí. Sí que afecta. Me enfado y me irrito", admitió.

De Jong diferencia entre las opiniones sobre su rendimiento y las informaciones que considera falsas. En ese sentido, admite que cualquier aficionado puede cuestionar su nivel o considerar que no está jugando bien. "La gente tiene derecho a tener su opinión. Si dicen: 'Frenkie es un mal jugador' o 'Frenkie no tiene nivel suficiente para el Barça', puedo estar de acuerdo o no. Creo que se equivocan, pero eso es otra cuestión".

Explica qué ocurrió con su lesión en el Mundial

Uno de los puntos sobre los que también quiso arrojar luz fue el origen de su actual problema físico. De Jong sufrió una lesión en la rodilla durante el Mundial y explica que, inicialmente, las pruebas realizadas en Estados Unidos determinaron que podía continuar jugando.

"Alguien cayó sobre mí y tuve un pequeño problema en la rodilla. Nos hicimos pruebas y mostraron que había un pequeño problema. Todo el mundo lo sabía. Me dijeron que podía seguir jugando, que tendría molestias y algo de dolor, pero que podía continuar jugando y que no podía ir a peor, me aseguraron que la lesión no podía empeorar".

Sin embargo, una vez finalizada la competición, una nueva exploración mostró una evolución diferente de la lesión y el diagnóstico fue más preocupante. "Tras el Mundial nos hicimos una prueba y mostró que la lesión era ahora más grave que cuando me hice las pruebas en Estados Unidos. Fue muy duro porque no me lo esperaba y nadie se lo esperaba".

Desmiente haberse negado a jugar contra el Atlético

Uno de los rumores que más ha molestado al futbolista es el que apuntaba a una supuesta negativa a jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions League de la pasada temporada.

De Jong lo desmiente de manera tajante y recuerda que disputar este tipo de encuentros forma parte de sus grandes motivaciones como futbolista del Barça. "Es falso, es falso. Simplemente no es verdad. Mi sueño es jugar en el Barça, especialmente los partidos importantes de Champions. Por supuesto que quiero jugar. Todo el mundo quiere jugar esos partidos. No entiendo cómo se puede decir que me negué a jugar".

El centrocampista neerlandés también se ha referido a las informaciones que apuntaban a una mala relación con Hansi Flick. De Jong asegura que mantiene una comunicación habitual con el técnico alemán y que la relación entre ambos es buena. "Es completamente falso. Tengo una relación muy buena con el entrenador. Hablo mucho con él. Puedes preguntarle al entrenador sobre todo esto".

"Mi relación con el club es muy buena"

De Jong tampoco comparte las informaciones que apuntan a un distanciamiento con la entidad azulgrana. El futbolista asegura que mantiene contacto habitual con diferentes miembros de la estructura del Barça y que su relación con los dirigentes es positiva. "Han dicho también que mi relación con el club es mala, lo cual tampoco es cierto, porque hablo mucho con gente del club, con los directivos y demás. Diría que mi relación con el club es muy buena".

A sus 29 años, y después de siete temporadas en Barcelona, De Jong insiste en que su compromiso con el club sigue intacto. El neerlandés reconoce que todavía tiene objetivos pendientes con la camiseta azulgrana. "Estoy bien, pero siento que hay mucho ruido a mi alrededor, muchas noticias que son falsas y cosas así, y eso me molesta y por eso quiero aclarar un par de cosas. Llevo siete años en el club. Siempre ha sido mi sueño jugar en el Barça y todavía tengo sueños por cumplir aquí. Seguimos teniendo grandes objetivos".

Actualmente, De Jong está siguiendo un tratamiento conservador para recuperarse de su lesión en la rodilla derecha. El futbolista asegura que existe una hoja de ruta consensuada entre todas las partes para afrontar su recuperación. "Hemos elaborado un plan que todo el mundo conoce y con el que todo el mundo está de acuerdo".