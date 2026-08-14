Paco Gallardo, de la "bestialidad" con Lamine Yamal y Pau Cubarsí al 'efecto Luis de la ﻿Fuente': "Es lo más importante que le ha pasado a España"

En la última entregada de la entrevista al seleccionador sub 19 hablamos de varias figuras de la actual campeona del mundo como Pau Cubarsí y Lamine Yamal, que por edad son sub 19, o el seleccionador Luis de la Fuente

En la extensa entrevista concedida a ESTADIO Deportivo por Paco Gallardo, seleccionador español sub 19 y sub 20, hemos tenido la oportunidad de hablar de muchísimo temas como todo lo vivido en el éxitoso Europeo sub 19 y la preparación que conlleva, hasta algunas de las figuras más destacados de ese torneo como José Antonio Morante y otros que están por venir como Nico Guillén y el impacto que pueden tener en sus equipos, Real Betis y Sevilla Fútbol Club, pero también tuvimos tiempo para conversar sobre la selección absoluta.

De entre todos los que la componen hay tres nombres que han dado mucho que hablar durante el pasado Mundial en el que España salió campeón del mundo: Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Luis de la Fuente. Los dos primeros, por edad, deberían haber estado jugando el Europeo con los chicos de Paco Gallardo, pero si nivel es tal que llevan ya varios años en la elite, tanto es así que incluso Gallardo no ha podido disfrutarlos en su categoría.

"La verdad es que no tuve la suerte de tenerlos a ninguno de los dos y me hablan mucho de ellos allí en la Federación. No tuve la suerte de poder tenerlos y yo creo que a veces no somos conscientes de la cantera a nivel de fútbol que tenemos en España, yo creo que ganar un Mundial con estos jugadores tan jóvenes es una bestialidad. No ganar el Mundial, que ya de por sí es una locura pero encima conseguir la segunda estrella de la forma que lo conseguimos con estos jugadores, sobre todo por lo que viene...", avanza Gallardo.

Y lo que viene es más que ilusionante. "Si estamos diciendo que estos jugadores son importantes y estamos hablando que la generación, tanto la sub 21 que ha ganado siete partidos, no ha perdido ninguno y está clasificada ya para la fase final, como esta campeona de Europa sub 19 como la subcampeona de Europa del año pasado, yo creo que el futuro del fútbol español está bastante garantizado a nivel de lo que se está consiguiendo estos años", asegura el seleccionador.

Pero todo empieza por el buen trabajo que se está haciendo en todas las canteras de nuestro país. "Yo creo que eso es un trabajo que se hace en todos los clubes de fútbol español desde pequeñitos, desde la base, que al final nosotros lo que hacemos es recoger todo ese buen trabajo, pero yo creo que hay que estar muy contentos por todo lo que consigue a nivel de Selección española de fútbol en todas las categorías", explica Gallardo.

"Obviamente yo siempre digo que hay que formar pero ganando y ellos tienen que ser conscientes de que en fútbol la formación es importante, hay etapas que son formativas y en la que yo estoy actualmente son etapas formativas pero a la vez hay que ganar ¿En qué balance tiene que ser más formar que ganar? Yo creo que tiene que ir de la mano una cosa de la otra porque para formar tú tienes que saber competir y para competir tienes que ganar, tienes que tener un objetivo marcado que es ganar entonces en ese sentido formar pero ganando y yo creo que lo bueno que nosotros tenemos en la Federación Española, desde que el chico entra ahora ya con 14 años, que tenemos un modelo de juego muy marcado con un perfil de jugadores muy marcado y esa continuidad hace que España sea tan diferenciada en el fútbol mundial a día de hoy y admirable por otros países y otras selecciones", defiende el seleccionador sobre la filosofía de juego de la cantera española.

Luis de la Fuente, pieza clave de la Federación

Nadie puede dudar a estas alturas de que la figura de Luis de la Fuente, seleccionador nacional absoluto, ha cambiado la historia de España. Pocos podían pensar tras el fin de la época dorada de la Selección española entre 2008 y 2012 con dos Eurocopas y un Mundial que podríamos vivir algo así, pero el de Haro se ha encargado de dejar claro que sí se puede.

Ahora, Paco Gallardo tiene la suerte de convivir con el en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, la sede de la RFEF, destacando por encima de todo al Luis de la Fuente persona y no seleccionador. "Ya lo decía antes de que ganara el Mundial, yo creo que Luis de la Fuente es lo más importante que nos ha pasado en el fútbol español en estos últimos tiempos. Él viene de estar ya en la Federación desde hace mucho tiempo, de darle continuidad a todo lo que se venía haciendo y a esa forma de trabajar en la Federación y después de conseguir lo que nadie ha conseguido no solamente en España sino fuera de España, con lo cual Luis de la Fuente me parece una pieza súper importante en el fútbol español, en lo que se está consiguiendo y luego el tener la suerte de tenerlo allí tan cercano.

"Es una persona accesible, puedo empaparme de él y tirar de su experiencia, de preguntarle: 'Oye Luis, ¿tú cómo hacías esto?". Y que él te pueda responder con una naturalidad pasmosa después de todo lo que está consiguiendo, poder tenerlo cerca y poder compartir con él tantas cosas, pero no ahora que ha ganado el segundo Mundial, sino todas estas fechas atrás con todo lo que estaba consiguiendo, así que es un verdadero placer y ojalá todo el mundo pudiera conocerlo porque es una bellísima persona", reconoce Gallardo.

Por último, el seleccionador sub 19 mira al futuro con optimismo, con ganas de retomar la temporada y seguir cosechando éxitos. "Nunca lo he hecho y nunca lo hago, creo que al final cuando tú estás dentro del fútbol, el fútbol te hace cambiar continuamente de escenario con lo cual en lo que me centro es en lo siguiente y lo siguiente que tengo ahora pues es preparar a la sub 19 y la sub 20 de la mejor forma posible por la responsabilidad que tengo y por intentar ser lo más justo posible con todos estos jugadores que también sueñan con jugar a la selección española. Con lo cual mi objetivo siguiente es intentar empezar en los próximos días con la nueva temporada y a partir de ahí ir haciendo convocatorias y listas y sobre todo intentando hacer las mejores posibles para seguir consiguiendo cosas importantes", finaliza-