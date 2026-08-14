Maresca, el saludo a Rodri Hernández y su salida: "﻿La ventana de transferencias está abierta, cualquier cosa puede pasar"

El italiano explica cómo fue el encuentro con el español pretendido por el Barcelona en su regreso de vacaciones tras el Mundial: "Acabo de verlo. Le di un gran abrazo y se le ve bien"

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se ha referido este viernes a la situación de Rodri Hernández, futbolista de su equipo por el que el FC Barcelona trabaja para incorporarlo. "La ventana de transferencias está abierta. Podemos comprar jugadores, podemos vender, cualquier cosa puede pasar", ha asegurado.

El italiano ha tomado la palabra este viernes en la rueda de prensa previa al partido de la Communty Shield que el Manchester City disputará contra el Arsenal el próximo domingo. Justo este viernes es el día en el que Rodri Hernández regresaba de sus vacaciones tras la disputa del Mundial. "Acabo de ver a Rodri. Le di un gran abrazo. Se ve bien. Ya veremos qué pasa", ha señalado.

La clara petición del Manchester City para vender a Rodri Hernández

Ya hace unos días, después del partido del Manchester City en Seúl contra el Atlético de Madrid, advirtió que Rodri debía regresar a la disciplina del equipo este viernes, tal y como ha sucedido. Todo mientras se suceden las negociaciones entre el Barcelona y el club inglés para el traspaso del campeón del mundo rumbo al Camp Nou.

Después de dos ofertas rechazadas, el Barcelona prepara un tercera tentativa que pueda colmar los deseos del Manchester City. Distintas informaciones apuntan a que la entidad citizien pide 80 millones de euros por el elegido como mejor jugador del pasado Mundial, que entra en su último año de contrato con su actual club.

Maresca y la relación entre la venta de Rodri y el fichaje de Enzo Fernández

La posible venta de Rodri al Barcelona podría tener relación con otras operaciones, como la que pretende el Manchester City para hacerse con Enzo Fernández del Chelsea. "Enzo es un jugador de otro club y no creo que sea correcto hablar de otros jugadores. Del mismo modo, no creo que sea correcto que otros clubes hablen de nuestros jugadores. Por eso no voy a decir nada sobre jugadores que no están con nosotros", ha comentado el italiano.

Desde Inglaterra señalan que el Chelsea ha dado un ultimátum al Manchester City que finaliza este viernes a las 17.00 horas para que oferte por el argentino. La cantidad solicitada es de 140 millones de euros. Una operación que podría apremiar también a que se resolviese el asunto de Rodri y el Barcelona.

De forma más genérica, Enzo Maresca ha opinado del mercado de fichajes que entra en recta final. "Hay cosas que debemos hacer. Ahora bien no sé cuántas; puede ser una, pueden ser dos, también depende de si hay jugadores que se van a marchar", ha afirmado el entrenador del Manchester City.

Más de una de negociaciones por Rodri

Se cumple ya más de una semana de negociaciones del Barcelona con el Manchester City para intentar firmar a Rodri. Después de que el Real Madrid desapareciera de la ecuación, entró en juego el club catalán para firmar a un futbolista con el que ya tiene un acuerdo. Sin embargo, de momento, no ha alcanzado el entendimiento con los ingleses.