Maresca y el fichaje de Rodri por el Barcelona: "El viernes estará en Manchester"

El entrenador del conjunto inglés fue cuestionado por el centrocampista español y se remitió al día en el que el futbolista debe incorporarse después de sus vacaciones

Enzo Maresca, entrenador del Manchester City, se ha pronunciado sobre Rodri Hernández, futbolista de su equipo y que pretende el FC Barcelona. El italiano ha sido tajante acerca del centrocampista español. "De momento, el viernes estará en Manchester", ha manifestado el técnico al respecto.

Maresca se ha expresado así en Seúl al ser cuestionado por Rodri a la conclusión del amistoso que el Manchester City ha disputado contra el Atlético de Madrid y que ha finalizado con triunfo inglés por 3-1. Su respuesta sobre el centrocampista se refiera a la vuelta estipulada de vacaciones tras finalizar el Mundial.

El Manchester City y el FC Barcelona siguen negociando por Rodri

Hay que recordar que desde el jueves el FC Barcelona y el Manchester City mantienen abierta una negociación para que Rodri acabe recalando en el equipo del Camp Nou, después de dejar atrás la opción del Real Madrid, que apuntaba que iba a ser el destino final del mejor jugador del pasado Mundial.

Maresca ahora no ha querido entrar en detalles pero sí ha marcado postura del Manchester City. A Rodri le resta un año más de contrato con los ingleses y su deseo es el de regresar a España. El Barcelona trabaja en que así sea, aunque de momento no ha habido acuerdo.

Hace unos días el Manchester City rechazaba la primera propuesta azulgrana

El Manchester City tasa a Rodri Hernández en una cantidad de 70 millones de euros. Hace unos días trascendió una primera oferta del Barcelona de 45 millones de euros más 15 en variables. Una propuesta rechazada por el club 'citizien' que no ha impedido que las partes continúen con la negociación.

De todas formas aquí la voluntad de Rodri puede ser fundamental para que las dos partes alcancen un acuerdo que satisfaga a las partes. El Manchester City, además, ha dado señales de sus intenciones con algunos movimientos para el mediocampo. Ha fichado a Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.

Las otras cuestiones que tiene sobre la mesa el FC Barcelona

Aunque la operación de Rodri es un asunto capital en el Barcelona, no es el único que tiene sobre la mesa la dirección deportiva que encabeza Deco. Por ejemplo en los próximos días podría quedar resuelta la salida de Ferrán Torres, quien todo apunta a que terminará jugando en el PSG. Curiosamente, como Rodri, el delantero valenciano entra en su último año de contrato aunque podría cambiar de aires.

Si finalmente se da la marcha de Ferrán Torres será más necesario aún que el Barcelona fiche a un delantero. Una situación ya subrayada en rojo tras la marcha de Robert Lewandowski al fútbol estadounidense. También debe valorar el equipo azulgrana la decisión de si buscará un nuevo central que añada a la plantilla de Hansi Flick. La marcha de Ronald Araujo, cedido al Liverpool, abre un nuevo escenario que podría suponer la llegada de un nuevo defensa