La fiesta en Seúl por el estreno de Kang in Lee con el Atlético no se refleja en el marcador

Los rojiblancos caen en tierras surcoreanas ante el Manchester City por 3-1 en un estadio que vibró con la salida al campo de su compatriota

El tercer partido de pretemporada del Atlético de Madrid acabó con derrota frente a un rival del potencial del Manchester City (3-1). Fue en un duelo celebrado en Seúl, con el estreno de Kang in Lee como rojiblanco y gran protagonista ante las miradas de sus compatriotas, y en el que los ingleses se llevaron el partido con un polémica remontada. El gol del canterano Domínguez fue levantado por el doblete de Marmoush y el anotado por Ait Nouri en el último instante.

Todo aún con muchos de los internacionales mundialistas sin estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone, algo que debe cambiar la semana que viene con el regreso de sus vacaciones. Después de vencer al Getafe en el primer partido (4-1) y de caer en el segundo ante el Manchester United (2-1), los colchoneros nuevamente perdieron ante un rival inglés.

Un partido que el joven Domínguez no olvidará

En una primera parte sin demasiadas ocasiones para el Atlético de Madrid, los de Simeone se adelantaron en el marcador poco antes del descanso. El autor fue Jorge Domínguez, un canterano de tan solo 16 años capaz de manejarse como lateral y central. Fue a la salida de un córner después de un mal remate de Hjulmand que llegó a sus pies. Ahí definió a una esquina y su cara de felicidad por el momento tan especial lo decía todo.

Mucho antes el que había aparecido en el encuentro era todo un veterano como Jan Oblak. El portero del Atlético, en los diez primeros minutos, le negó el gol al Manchester City en tres ocasiones. Reijnders ni Savinho ni Marmoush pudieron marcar. Ya con el 0-1, los rojiblancos pudieron obtener una renta mayor al descanso. El buen desmarque de Lookman no tuvo continuidad con un remate que se marchó por encima de la portería defendida por Donnarumma.

Estreno de Kang in Lee con la camiseta del Atlético de Madrid

Pese a la ventaja al Atlético le costaba controlar las acometidas del Manchester City. Semenyo asistió en el minuto 56 para que Marmoush empatara. Dos minutos después llegó el 2-1. Nuevamente Semenyo, que partió en un claro fuera de juego, sirvió otra vez a Marmoush para que pusiera por delante a los ingleses. No había VAR. Pese a las protestas de los rojiblancos el tanto subió al marcador y ya suponía la remontada.

Con el carrusel de cambios posteriores entró al campo Kang in Lee, quien tuvo una ocasión pero no pudo cambiar el signo del partido. El surcoreano se movió especialmente por la derecha. También en ese tramo final entró en el campo Pablo Barrios, un jugador que debe ser fundamental en este Atlético de Madrid y que acabó la temporada lesionado. Pese a los intentos de los de Simeone, la victoria fue para el Manchester City y el empate no se produjo. Sí el 3-1, en los instantes finales, obra de Ait Nouri.

Ficha técnica

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Reis (Rico Lewis, m. 46), Ruben Dias, Gvardiol; Reijnders, Kovacic; Savinho (Echeverri, m. 82), Foden, Semenyo (Mubama, m. 67); Marmoush (Ait Nouri, m. 76).

Atlético de Madrid: Oblak (Esquivel, m. 63); Carlos Martín (Iker Luque, m. 63), Domínguez (Javi Boñar, m. 63), Le Normand (Giménez, m. 63), Hancko (Arnau Solà, m. 63), Dani Martínez; Mendoza (Kang in Lee, m. 63), Koke (Cardoso, m. 63), Hjulmand (Barrios m. 63), Vargas (Lemar, m. 63); Lookman (Arnau Ortiz, m. 63).

Goles: 0-1, m. 43: Domínguez. 1-1, m. 57: Marmoush. 2-1, m. 59: Marmoush. 3-1, m. 90: Ait Nouri.

Tarjetas: Amonestación con tarjeta amarilla a Hjulmand (m. 54), por el Atlético de Madrid.

Incidencias: partido amistoso, disputado en el estadio de la Copa del Mundo de Seúl ante unos 60.000 espectadores