Simeone se sincera con la exigencia del Atlético de Madrid: "Ahora sufro"

El técnico argentino del cuadro colchonero comentó el aumento de prestigio que ha tenido el club madrileño desde su llegada, con dos títulos más en las vitrinas rojiblancas

En diciembre de 2011 el Atlético de Madrid hizo oficial la llegada de Simeone como nuevo entrenador en sustitución de Gregorio Manzano. Los colchoneros apostaban por un entrenador que conocía perfectamente la casa ya que había sido una de las leyendas del cuadro rojiblanco. Simeone cumplirá esta temporada 15 años al frente del Atlético de Madrid y bajo el brazo un total de ocho títulos y dos finales de Champions League consecutivas que no lograron llevarse.

Simeone cambió la idiosincrasia del Atlético de Madrid que era denominado como el 'pupas' y pasó a ser un equipo que aspira cada temporada a pelear por los títulos con los dos grandes de España, Real Madrid y Barcelona. Este sábado, Simeone habló de ese cambio y cómo antes ganar era una felicidad y ahora supone un alivio por la alta exigencia a la que está sometido.

La exigencia del Atlético de Madrid vista por Simeone

En palabras para el diario francés L'Equipe, Simeone reconoció que ahora no basta solo con hacer una buena temporada sino que hay que ganar títulos con el Atlético de Madrid: "Ahora sufro porque hemos llevado al club a un lugar en el que estamos más expuestos, con una exigencia tan alta que nuestra responsabilidad es enorme. Hacer una buena temporada ya no basta".

Reflejó esa exigencia Simeone cuando apostó por un final muy diferente de la pasada temporada: "Habría que llegar a la final de la Liga de Campeones, ganar la Copa y acabar en una de las dos primeras posiciones en un campeonato en el que están el Madrid y el Barcelona". El Atlético de Madrid quedó eliminado en semifinales de la Champions League y perdió la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Simeone cree en un Atlético de Madrid que vuelva a ser campeón

El técnico colchonero apostó por un Atlético de Madrid que vuelva a ganar títulos: "Sigo creyendo que podemos perseguir lo que nuestros aficionados quieren, es decir, ganar títulos. Vamos a dar el máximo para lograrlo. Cuando yo llegué, el Atlético no había ganado el campeonato desde 1996 y lo ganamos en 2014. Dieciocho años entre ambos títulos. Volvimos a ser campeones en 2021, siete años más tarde. El equipo tiene que conseguir reducir todavía más esos plazos". Además, preguntado por la posibilidad de hacer historia en el vestuario rojiblanco, tal y como hizo en el Arsenal, Arsene Wenger. Simeone habló de energía, fuerza y humillad: "Solo pienso en la energía, en la fuerza y la humildad que necesitamos para estar aquí".

Por último, Simeone recordó la lucha que tiene que vivir el Atlético de Madrid cada temporada con Real Madrid y Barcelona: "Estamos en un club que rivaliza con dos superpotencias (...) Ahora estamos en un lugar privilegiado, pero los de abajo quieren rivalizar con nosotros. En el 'Atléti' hay que estar siempre al 110 %, el 100 % no basta para ganar en España. Tienes que superarte cada día y no perder la humildad, porque los de debajo siguen mejorando". Además descartó entrenar a uno de los dos: "Uno es seguro que no. El otro, no lo creo".