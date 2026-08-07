El Manchester City rechaza la primera oferta del Barcelona por Rodri Hernández

La primera propuesta formulada por el club catalán, de 45 millones de euros más 15 en variables, no es aceptada por los ingleses aunque se mantiene el diálogo abierto entre los clubes

El FC Barcelona trabaja en la llegada de Rodri Hernández y mantiene abierto el diálogo con el Manchester City, después de que el futbolista diera el visto bueno para que se pusiera en marcha la operación. De momento la primera oferta del club azulgrana ha sido rechazada por los ingleses, aunque ni mucho menos significa que el asunto esté en punto muerto.

La primera oferta del Barcelona al Manchester City, según el periodista Fabrizio Romano, era de 45 millones de euros más 15 en variables para hacerse con Rodri, que hay que recordar que entra en su último año de contrato con los ingleses. Una proposición, eso sí, insuficiente para los 'citizien'.

La decisión de Rodri que todo lo cambió

Descartada esa primera propuesta, el Barcelona sigue trabajando para encontrar una nueva fórmula que cumplan con los deseos del Manchester City, que sabe de los deseos de Rodri Hernández, mejor jugador del pasado Mundial, por recalar en el club catalán. Un pilar fundamental para que la maquinaria culé se pusiera a funcionar en este operación.

La decisión de Rodri ha sido fundamental en todo este asunto, después de que semanas atrás fuera el Real Madrid el que se movió y avanzó para hacerse con el centrocampista español. Sin embargo, los acontecimientos han dado un vuelco en las últimas horas y ahora la balanza se decanta hacia el Barcelona.

El Barcelona descartaría la llegada de un central si ficha a Rodri

Las informaciones apuntadas desde Inglaterra señalan que el Manchester City podría solicitar una cantidad cercana a los 70 millones de euros. Una cifra alejada, de momento, de lo que ha puesto sobre la mesa el Barcelona que se ha puesto en marcha después de conocer que el jugador quería vestir de azulgrana y de que la operación con el Real Madrid se había parado.

La lesión de Frankie de Jong en el Barcelona, con sus problemas de rodilla, ha hecho que el Barcelona recapacite sobre la oportunidad de Rodri. Otra cuestión que ha tenido que ver es que si finalmente el club presidido por Joan Laporta se hace con el campeón del mundo se descartaría la apuesta por un central. Las continuidades de Ronald Araújo y Andreas Christensen, ya recuperado de su lesión, han provocado que no sea tan necesario ese puesto. Otra cuestión sigue siendo el delantero, que continúa siendo clave para el el club tras la marcha de Robert Lewandowski y a la espera de lo que pueda suceder con Ferrán Torres.

El peso de los compañeros en la selección y el cambio de ciclo

Rodri tenía claro que quiera dejar el Manchester City, pese a que tiene un año más de contrato con el Manchester City. La salida del club de Pep Guardiola, con quien el madrileño encajó a la perfección, ha podido pesar y los ingleses ya incluso habían movido ficha con la contratación de Elliott Anderson por 116 millones, además de haber reafirmado a Mateo Kovacic en su último año de contrato y exploraron la opción de fichar a Ayyoub Bouaddi.

También la relación de Rodri con los que son sus compañeros en la selección española, con la que conquistó hace unas semanas el Mundial, podría ser claves. Ocho jugadores del Barcelona -Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri González, Gavi, Ferrán Torres, Dani Olmo y Lamine Yamal-, formaron parte de ese equipo.