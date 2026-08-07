Joan Laporta lanza la ofensiva por Rodri: así es su primera oferta al Manchester City

Tras alcanzar un acuerdo con el jugador para las próximas cuatro temporadas, el presidente azulgrana y Deco han trasladado una propuesta de 45 millones de euros fijos más 15 en variables (60 en total), mientras el club 'citizen' mantiene su línea roja en 65 millones

El gran culebrón del verano entra en su fase final y se espera que pueda tener desenlace a lo largo del fin de semana o el lunes a más tardar. Después de convencer a Rodri Hernández para que rechazara la propuesta del Real Madrid y apostara por el proyecto de Hansi Flick, el FC Barcelona ha pasado de las palabras a las acciones.

La dirección deportiva azulgrana ya ha presentado su primera propuesta formal al Manchester City con la intención de cerrar cuanto antes una operación que puede convertirse en uno de los grandes bombazos del mercado.

Según fuentes conocedoras de la negociación, la oferta inicial presentada por el Barça asciende a 45 millones de euros fijos más otros 15 millones en variables, alcanzando un montante total de 60 millones de euros. Una cifra importante que, sin embargo, todavía no satisface plenamente al Manchester City.

El conjunto inglés mantiene como referencia una cantidad de 65 millones de euros, una valoración que ya trasladó semanas atrás tanto al Real Madrid como posteriormente al propio Barcelona cuando éste irrumpió de lleno en la carrera por el Balón de Oro.

De los 70 millones a una negociación ajustada

La evolución de la negociación resulta especialmente llamativa. Cuando el Barcelona decidió entrar en escena para competir con el Real Madrid por Rodri, desde el entorno azulgrana se transmitía que el club estaba dispuesto a alcanzar incluso los 70 millones de euros que reclamaba inicialmente el Manchester City para dejar salir a una de sus grandes estrellas.

Aquella declaración de intenciones sirvió para demostrar que el Barça iba muy en serio y que pretendía competir económicamente con cualquier rival. Sin embargo, una vez conseguido el objetivo prioritario -el "sí" del futbolista-, su capacidad económica ha resultado ser más comedida. Evidentemente, el Barça también tiene que jugar sus cartas en la negociación para intentar reducir el precio.

Ahora bien, Laporta sabe que juega con la ventaja al ser el único club que cuenta con el consentimiento del jugador y considera que no existe necesidad alguna de llegar a esas cantidades. De hecho, la estrategia pasa por rebajar el coste fijo de la operación e introducir una serie de variables que permitan acercar el precio final a los 60 millones de euros, cifra que en el Camp Nou consideran plenamente ajustada teniendo en cuenta que al internacional español únicamente le resta una temporada de contrato con el Manchester City.

El City rebaja sus exigencias

También se han producido movimientos desde Inglaterra. Si hace apenas unos días el Manchester City mantenía una postura prácticamente inamovible alrededor de los 70 millones de euros, las conversaciones mantenidas durante las últimas horas han permitido rebajar ligeramente esas pretensiones.

Las fuentes consultadas sitúan ahora la línea roja del conjunto británico en 65 millones de euros, una cantidad que solo está cinco 'kilos' por encima de lo que ofrece el Barça, por lo que se intuye una negociación favorable puesto que la distancia entre las partes se entiende que es perfectamente asumible por todos los implicados.

Las excelentes relaciones institucionales entre ambos clubes también juegan un papel importante. En el Etihad Stadium son conscientes del deseo del futbolista de regresar a LaLiga y, aunque no regalarán a uno de sus referentes, tampoco quieren bloquear la salida de un jugador que ha sido fundamental en los mayores éxitos recientes del club.

Acuerdo total con Rodri

Mientras continúan los contactos entre clubes, el trabajo con el futbolista ya está prácticamente terminado. El Barcelona tiene cerrado un acuerdo con Rodri para las próximas cuatro temporadas, hasta 2030, con un contrato que le situará entre los futbolistas mejor remunerados de la plantilla ya que percibirá 15 millones de euros netos por curso.

El internacional español tenía una importante propuesta de renovación del Manchester City y el Barça ha tenido que igualar esos términos para hacer regresar al jugador al fútbol español y convertirlo en una nueva piedra angular del proyecto de Hansi Flick.

Precisamente, el técnico alemán ha desempeñado un papel decisivo durante toda la operación. Flick trasladó a Joan Laporta y a Deco que Rodri era la prioridad absoluta para reforzar el centro del campo y llegó incluso a mantener una conversación directa con el jugador para explicarle el proyecto deportivo que pretende construir en el Camp Nou.

El Real Madrid, definitivamente fuera de la carrera

El acelerón del Barcelona también ha servido para dejar fuera de combate al Real Madrid. El conjunto blanco mantuvo conversaciones durante dos semanas con el entorno del futbolista e incluso presentó una importante propuesta económica, pero nunca consiguió recibir el compromiso definitivo de Rodri.

Una vez el Barça apareció en escena y presentó su proyecto, el centrocampista decidió cambiar de rumbo y comunicar personalmente al Real Madrid que su decisión pasaba por vestir de azulgrana. Esa decisión permite al Barcelona afrontar ahora la negociación con el Manchester City sin competencia directa, un aspecto que facilita enormemente el entendimiento económico entre ambas entidades.

El fin del culebrón, muy cerca

Salvo giro inesperado, el desenlace parece cuestión de horas. Las conversaciones entre Barcelona y Manchester City continúan avanzando en un clima de optimismo y la distancia económica es mínima. Con apenas cinco millones de euros separando ambas posturas, todo apunta a que las negociaciones encontrarán un punto intermedio que satisfaga a todas las partes.

En el Camp Nou trabajan con la previsión de cerrar definitivamente el acuerdo durante el fin de semana. Si no fuera posible, el objetivo es que el traspaso quede completamente sellado como muy tarde el próximo lunes.