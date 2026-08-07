La llamada de Rodri al Real Madrid explicando los motivos de su rechazo

El fichaje del capitán de la selección española por el FC Barcelona está cada vez más cerca después de declinar la oferta blanca tras dos semanas de negociaciones; ahora el club azulgrana trabaja en cerrar un acuerdo con el Manchester City, último paso para completar la gran operación del verano

El futuro de Rodri Hernández dio un giro inesperado en las últimas horas después de dos semanas de intensas negociaciones del jugador y su representante con el Real Madrid, dos semanas en los que existió un entendimiento total ante una oferta blanca que el propio futbolista consideró "irrechazable".

Sin embargo, el centrocampista comunicó al club blanco su decisión de no aceptar finalmente su oferta ya que entiende que su juego se adapta más al estilo del FC Barcelona, el otro gran interesado que apareció en la negociación a última hora. Su representante, Pablo Barquero, ha confirmado que el club blanco hizo una propuesta muy buena al jugador después del Mundial y que realmente han sentido que el Real Madrid quería que jugase en el Santiago Bernabéu.

Desde el presidente Florentino Pérez hasta el director general, José Ángel Sánchez, así como los distintos emisarios madridistas, han trabajado para que Rodri vistiese la camiseta merengue y el jugador se siente muy agradecido con el señorío y las formas del Real Madrid en esta negociación. Las conversaciones han sido positivas durante dos semanas. Sin embargo, ha decidido decantarse por otra opción.

Ahora, el gran escollo para cerrar la operación será el acuerdo entre el club azulgrana y el Manchester City, propietario de los derechos del internacional español.

Rodri dice 'no' al Real Madrid

El culebrón del verano entra así en su recta final. Si durante semanas el Real Madrid parecía el gran favorito para hacerse con los servicios de Rodri Hernández, el internacional español ha decidido dar un volantazo con el rumbo de su futuro. Según informó la Cadena SER, el futbolista hizo una llamada al conjunto blanco para trasladar que no aceptará su propuesta explicando los motivos que le han llevado a tomar esta decisión y mostrándose tremendamente agradecido por el interés y las formas del club blanco.

La decisión pone punto final a unas conversaciones que se habían prolongado durante las dos últimas semanas y en las que el Real Madrid hizo un importante esfuerzo para convencer al considerado mejor centrocampista del mundo. Sin embargo, la irrupción del Barcelona terminó modificando la situación e inclinando la balanza hacia el lado azulgrana.

Dos semanas de negociaciones y una gran oferta

Según explica Pablo Barquero, agente del futbolista, los contactos entre Rodri y el Real Madrid comenzaron pocos días después de que España conquistara el Mundial. Desde entonces, ambas partes mantuvieron un diálogo constante en el que el club blanco trató de convencer al jugador para liderar el centro del campo del Santiago Bernabéu.

La propuesta económica era muy importante. Tanto el entorno del futbolista como el propio agente destacan el trato recibido por parte del Real Madrid durante toda la negociación. El Real Madrid puso todo encima de la mesa para cerrar el fichaje y Florentino Pérez se implicó personalmente en una operación de lo más estratégica para reforzar el centro del campo.

Su oferta económica estaba a la altura de un futbolista que acaba de conquistar el Balón de Oro del Mundial y reflejaba el deseo del Real Madrid de convertir a Rodri en uno de los pilares del proyecto.

Nunca hubo un 'sí' definitivo

Sin embargo, el Real Madrid nunca llegó a recibir el compromiso definitivo del centrocampista. Existieron conversaciones fluidas y una oferta formal convincente, pero Rodri nunca dio el paso de aceptar vestir la camiseta blanca.

Fue el propio jugador quien decidió comunicar personalmente su decisión al club entre la noche del lunes y la mañana del martes. El objeto de la llamada era agradecer el interés mostrado, evitar prolongar el suspense y ser transparente con una entidad que había apostado con fuerza por su incorporación.

El internacional español habría trasladado que su ambición personal había cambiado tras la irrupción del Barcelona en la carrera por su fichaje.

El Barcelona toma ventaja

La aparición del conjunto azulgrana ha cambiado completamente el panorama. El Barcelona consiguió convencer al futbolista por la vía rápida tras unas conversaciones cruciales con Hansi Flick y con Deco. De hecho, ya trabaja en cerrar el acuerdo definitivo con el Manchester City.

Las distintas informaciones apuntan a que el club catalán prepara una operación que podría rondar entre los 50 y los 60 millones de euros -el City ha puesto la cifra para el toque de campana en 65 millones de euros-, mientras que Rodri firmaría un contrato de cuatro temporadas con un salario muy alto, cercano a los 15 millones de euros netos por campaña.

Evidentemente, el acuerdo todavía no está completamente cerrado. El gran paso pendiente sigue siendo alcanzar un entendimiento con el Manchester City.

El Manchester City mantiene la llave

Al igual que sucedía en la negociación con el Real Madrid, cualquier operación pasa obligatoriamente por convencer al Manchester City, aunque la buena relación entre los clubes facilitará la negociación. Rodri tiene un año más de contrato con el conjunto 'citizen' y no dispone de cláusula de rescisión, por lo que será el club inglés quien tenga la última palabra.

Desde el entorno del futbolista también se confirma que el Real Madrid mantuvo contactos con el City para conocer la predisposición del club inglés a negociar una posible venta y que durante las dos últimas semanas se produjeron acercamientos en las cifras. El problema es que aquellas conversaciones no llegaron a cristalizarse porque nunca existió un acuerdo total con el jugador.

Ahora será el Barcelona quien deba superar ese último obstáculo. Con el "sí" del futbolista, todas las miradas apuntan a las conversaciones entre ambas entidades para cerrar una de las operaciones más importantes del mercado de fichajes. Si no surge ningún contratiempo de última hora, el desenlace es inminente: Rodri vestirá de azulgrana y no de blanco.