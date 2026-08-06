Nuevo giro al fichaje de Rodri Hernández: apuntan a un nuevo acuerdo

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, tras cansarse el futbolista de esperar un paso decisivo del Real Madrid, el Barcelona habría llegado a un acuerdo con el actual jugador del Manchester City y capitán de la Selección española

El fichaje de Rodri Hernández va camino de convertirse en el culebrón del mercado de traspasos de este verano. Tras cuajar un soberbio Mundial con España en el que fue elegido como Balón de Oro del propio Mundial, Rodri Hernández volvió a colocarse en el punto de mira del Real Madrid para que el Santiago Bernabéu fuese el lugar elegido para regresar a España.

El Real Madrid parecía tener el acuerdo con Rodri Hernández por lo que a los blancos solo les quedaría cerrar un entendimiento con el propio Manchester City. El paso de los días ha traído dos movimientos contrarios. En primer lugar, Real Madrid y Manchester City han acercado posturas mientras que el propio jugador español parece que se ha alejado del club blanco al no convencerle la propuesta contractual presentada por Florentino Pérez. Ahora es el Barcelona de Joan Laporta el que parece estar más cerca de cerrar el fichaje de Rodri Hernández.

Rodri Hernández se aleja del Real Madrid y se acerca al Barcelona

Esta misma mañana desde Inglaterra, The Athletic, apuntaba que el Barcelona habría irrumpido con fuerza en la escena del fichaje de Rodri Hernández y estaría iniciando los movimientos para estudiar una operación que va camino de alargarse en el verano por el centrocampista del Manchester City. Horas después, se ha informado de que el propio Rodri Hernández, cansado de esperar que el Real Madrid de un paso decisivo, habría alcanzado un acuerdo económico con el Barcelona, según apuntó Matteo Moretto. El propio club catalán habría ofrecido garantía "respecto a las negociaciones con la entidad inglesa" tal y como informa el periodista citado anteriormente.

Barcelona y Manchester City no han contactado aún por el fichaje de Rodri Hernández

Con el acuerdo entre el Barcelona y Rodri Hernández, solo faltaría que el cuadro blaugrana se pusiese en contacto con el propio Manchester City de manera oficial para tratar de cerrar un entendimiento que permitiría al centrocampista salir del cuadro inglés. Rodri Hernández tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027, por lo que los ingleses están ante su penúltimo mercado en el que podrían sacar tajada por un jugador que recordemos, en 2024 fue coronado como Balón de Oro.

El papel de los jugadores del Barcelona en el fichaje de Rodri Hernández

Los jugadores del Barcelona presentes en la convocatoria de la Selección española en el Mundial de 2026 habrían tenido un papel muy importante en el cambio de idea de Rodri Hernández en relación a su futuro. Los jugadores de la Selección española de Luis de la Fuente que forman parte del Barcelona son Joan García, Cubarsí, Ferran Torres, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal, Eric García y Gavi.

Este acuerdo entre Rodri Hernández y el Barcelona puede ser un capítulo más en torno al futuro del centrocampista español tras demostrar en el último Mundial que sigue siendo uno de los mejores en su posición. Mientras que no exista un acuerdo entre clubes, Rodri Hernández seguirá siendo jugador del Manchester City porque ese buen entendimiento que existe con el Barcelona es el que existía con el Real Madrid y que días después se ha roto.