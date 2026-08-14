Julián Álvarez no viaja a Marsella con el Atlético de Madrid

El argentino, que se incorporó esta semana tras sus vacaciones, no estará en el último amistoso de pretemporada como Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso

El Atlético de Madrid afronta este viernes su último partido de pretemporada y lo hará sin Julián Álvarez. El delantero argentino, cuya figura tanta expectación ha generado este verano ante una posible salida y el interés del Barcelona, no está en la lista de expedicionarios del equipo rojiblanco que viaja a tierras francesas para enfrentarse al Olympique de Marsella a partir de las 17.30 horas.

Cierto es que Julián Álvarez se incorporó a comienzos de semana a la disciplina del Atlético de Madrid tras sus vacaciones y apenas ha podido sumar dos entrenamientos grupales a las órdenes de Diego Pablo Simeone, más otros tantos a nivel individual. El caso es que La Araña no ha entrado en la convocatoria para el partido ante el Olympique de Marsella.

Además de Julián Álvarez, tampoco entran en la lista Álex Baena y Marcos Llorente

Tampoco están entre los convocados los internacionales que se sumaron al equipo en esta última semana. Además de Julián Álvarez son los casos de Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso que se quedan igualmente fuera de este amistoso que enfrenta al Atlético de Madrid con el Olympique de Marsella a días del estreno liguero contra el Málaga del miércoles que viene. Todos ellos se unieron también al equipo esta semana tras sus vacaciones.

Los que sí viajan con el equipo son Marc Pubill, Alejandro Grimaldo y Guliano Simeone. Tanto los españoles como el argentino, finalistas en el Mundial, adelantaron sus regresos de las vacaciones, de ahí que sí estén en la lista de expedicionarios. Del mismo figuran entre los convocados los otros dos fichajes, además de Grimaldo. Son los caso del surcoerano Kang In Lee y del danés Hjulmand. El que no está es el lesionado Alexander Sorloth.

Así la lista de convocados del Atlético de Madrid para Marsella es la siguiente: Giménez, Johnny Cardoso, Koke, Kang In Lee, Barrios, Lookman, Carlos M. Oblak, Lemar, Hancko, Marc Pubill, Guiliano Simeone, Obed Vargas, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Domínguez, D. Martínez, Esquivel, J. Boñar, Castillo, Arnau Ortíz, Dani Rubio y Cubo.

Posturas inmovibles

Lo que no ha cambiado es las posturas de Atlético de Madrid y Barcelona acerca de Julián Álvarez, mientras pasan los días y se acerca el final de mercado. Para el club catalán el argentino sigue siendo su principal opción para reforzar la delantera en este mercado de verano para un puesto que cada vez le urge más.

Sin embargo, el Atlético de Madrid se mantiene firme en su postura de no vender a Julián Álvarez, tal y como manifestó en más de una ocasión. La entidad se remite a la cláusula de rescisión del delantero que es de 500 millones de euros. Posiciones que no parecen cercanas a entenderse, lo que dejaría La Araña como rojiblanco.

Mientras tanto el atacante se ha incorporado esta semana a los entrenamientos del Atlético de Madrid y tuvo hace unos días una conversación con Simeone. El jugador, desde que se pronunció en el Mundial sobre su deseo de querer salir, no ha vuelto a realizar declaraciones públicas sobre sus deseos para la nueva temporada que está cerca de arrancar.