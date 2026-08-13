La firmeza del Atlético de Madrid ante el sondeo del Arsenal por Marc Pubill

El equipo de Mikel Arteta quedó prendado del defensor en las semifinales de la Champions League y realizó un sondeo para saber si podía acometer su fichaje

La primera temporada de Marc Pubill en el Atlético de Madrid generó un gran impacto, hasta el punto de que el defensa acabó yendo al Mundial con la selección española para proclamarse campeón del mundo. Un rendimiento con el conjunto colchonero, especialmente en el segundo tramo del curso, que propició que el Arsenal pusiera sus ojos en el catalán. La firmeza el club rojiblanco disipó cualquier intentona de los subcampeones de la Champions League.

El Arsenal, tras la eliminatoria de semifinales contra el Atlético de Madrid, quedó gratamente sorprendido con Marc Pubill hasta el punto de que Mikel Arteta quedó prendado y pidió su fichaje. Los londinenses realizaron un sondeo para saber la situación y predisposición para acometer una operación de calado y se encontró con el portazo del club colchonero. No quiso escuchar oferta alguna por un jugador que considera fundamental en el eje de su defensa.

El Atlético de Madrid tiene en su hoja de ruta mejorar las condiciones de Marc Pubill

Marc Pubill llegó al Atlético del Madrid el pasado verano después de pagarle al Almería 16 millones de euros. El jugador firmaba por cinco temporadas. Tras un inicio de curso sin un rol protagonista, el lateral derecho se convirtió en central y su rendimiento creció exponencialmente Fueron 36 partidos los disputados entre las distintas competiciones oficiales los que disputó como rojiblanco para afianzarse como pieza clave en el centro de la zaga de Simeone.

Los planes del Atlético de Madrid con Marc Pubill no sólo no pasan por no venderlo, sino que tiene en mente la renovación y mejora de las condiciones del futbolista. Pese a los cuatro años que tiene de contrato por delante, el club maneja en su hoja de ruta mejorar las condiciones salariales del catalán, más acorde con su rol y lo ofrecido sobre el terreno de juego, además de poder elevar su cláusula de rescisión y evitar así tentaciones.

La consolidación de Marc Pubill que tendrá nueva pareja en la zaga

El futbolista se encuentra muy cómodo en el Atlético de Madrid y en su mente no está salir del Metropolitano en estos momentos. Agradece la confianza y entiende que es el sitio ideal para seguir creciendo. Tras proclamarse campeón del mundo con la selección española, Marc Pubill afronta su segunda temporada como rojiblanco donde quiere consolidar las extraordinarias sensaciones que ofreció en la segunda parte del campeonato con su nueva posición de central.

Precisamente en esa posición el campeón del mundo tendrá un nuevo compañero. Se trata el Cuti Romero, quien procedente del Tottenham se convertirá en las próximas horas y días en nuevo jugador del Atlético de Madrid. Un futbolista experimentado y que puede ayudar a crecer más aún a Marc Pubill para formar en teoría la pareja titular en el centro de la defensa del equipo entrenado por Simeone. Ahora ya Marc Pubill no será el jugador revelación, sino que las miradas están puestas en él para que a sus 23 años se convierta en un pilar de los colchoneros.