La doble ambición de Grimaldo con el Atlético: "Quiero ganar títulos y ser el mejor lateral de LALIGA"

El lateral izquierdo, que ha sido presentado este jueves ante los medios, ha analizado la figura de Diego Pablo Simeone, ahora su técnico: "Tenemos un pensamiento muy parecido"

Alejandro Grimaldo ha sido una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid para la nueva temporada. El campeón del mundo vuelve a España y lo hace con una doble ambición. "A nivel de club quiero ganar títulos y a nivel individual quiero ser el mejor lateral de LALIGA", ha asegurado este jueves el nuevo dorsal 22 rojiblanco.

El lateral izquierdo, que ha sido presentado ante los medios de comunicación, se ha referido al momento de su llegada del Atlético de Madrid y LALIGA. "En el mundo del fútbol nunca se sabe, este era el momento. Vengo con muchísima ambición a pesar de mis 30 años", ha señalado Grimaldo que ha seguido: "Tenemos un grandísimo equipo, estamos preparados para pelear por todo".

Grimaldo y los primeros entrenamientos con Simeone

Grimaldo también ha hablado de Diego Pablo Simeone, con el que ya se ha entrenado unos días. "Al Cholo todo el mundo lo conoce, es un entrenador muy intenso. Lo he notado en los dos primeros días que he trabajado con él. Tenemos un pensamiento muy parecido tanto él como yo y vamos a ir de la mano para lograr los objetivos del Atlético", ha comentado.

El valenciano ha incidido en su ambición. "Tenemos un grandísimo equipo, grandísimos jugadores, entrenador. Estamos preparados para pelear por todo y esa es nuestra mentalidad", ha dicho Grimaldo que ha firmado con el Atlético de Madrid por cuatro temporadas.

Grimaldo, la rivalidad con Cucurella y la presión del Atlético de Madrid

Una de las cuestiones planteadas a Grimaldo fue el nombre de Marc Cucurella, con el que guarda una gran relación, con quien compite en la selección española y que ahora está en el Real Madrid. "Tengo una amistad muy grande con él y no va a cambiar", ha contestado Grimaldo para agregar: "Hay que separar el fútbol del mundo personal".

Otro asunto planteado a Grimaldo es por la presión que vivirá en un equipo como el Atlético de Madrid. "Jugando cada tres días en un equipo de Champions la presión está ahí. La he sabido llevar a lo largo de mi carrera y estoy deseando que llegue el primer partido para demostrar el fútbol que tengo", ha contestado el que fuera jugador del Bayer Leverkusen.

Grimaldo compartirá vestuario con jugadores que conoce de la selección española

Grimaldo, además, ha explicado lo que le puede aportar al Atlético de Madrid: "Todo el mundo me conoce futbolísticamente. Quiero aportar mucha actitud y ambición, que es clave para tener éxito en el mundo del fútbol. Estaré para ayudar a todo el mundo".

El nuevo lateral izquierdo del Atlético de Madrid llega a un vestuario en el que conoce a algunos jugadores con los que comparte selección española, como Marcos Llorente, Álex Baena y Marc Pubill. "Tengo muy buena relación con ellos. Me han hablado muy bien del grupo. Tener amigos dentro del vestuario es muy importante. Sí que es verdad que yo tenía una idea muy clara antes de abrirse el mercado: yo quería venir aquí y gracias a Dios aquí estoy. Hoy es un día muy feliz para mí", ha indicado Grimaldo.