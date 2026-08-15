Rodri regresa a Mánchester sin descartar un giro a su futuro: "Daré todo lo que tengo"

El internacional español se encuentra en Inglaterra reincorporado al trabajo con el Manchester City; el FC Barcelona presenta una tercera oferta por su fichaje, pero el propio jugador admite que estaría dispuesto a continuar si su club no acepta los términos económicos

Rodri Hernández ya está en Mánchester. El centrocampista español ha regresado a Inglaterra para reincorporarse al Manchester City después de sus vacaciones y lo hace en pleno pulso entre el conjunto inglés y el FC Barcelona por su fichaje.

Su vuelta a Inglaterra no significa, ni mucho menos, que la operación esté descartada. El futuro del internacional español continúa más abierto que nunca, aunque las palabras que ha transmitido a sus interlocutores no descartan un giro radical de su situación para cumplir su contrato si no hay una oferta azulgrana que satisfaga las pretensiones económicas de su club.

Rodri no cierra la puerta al Manchester City

El futbolista ha podido disfrutar de unas semanas de descanso tras conquistar el Mundial con España en las que ha estado al tanto de las negociaciones del City, primero con el Real Madrid y posteriormente con el FC Barcelona.

El 'culebrón' ha ido mutando hasta convertir al Barcelona como su primera opción para la próxima temporada. Sin embargo, Rodri ha dejado claro que no forzará su salida ni se enfrentará al club que ha sido su casa estos últimos años.

Ese es justamente el mensaje que ha trasladado de forma directa al Manchester City y que ha hecho público Sky Sports: "Me gustaría irme, pero acepto que si no hay un precio adecuado sobre la mesa, daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses".

Su declaración cambia ligeramente el panorama. Rodri quiere vestir de azulgrana, pero también acepta la posibilidad de cumplir su último año de contrato en el Etihad si Barça y City no alcanzan un acuerdo. No habrá guerra del futbolista ni rebeldía contra su actual club para lograr la salida.

El Barça presenta su tercera oferta

El Barcelona ha visto rechazadas sus dos primeras propuestas y está en conversaciones con el City para presentar una tercera que pretende ser definitiva.

Según informa la Cadena SER, la sintonía entre ambos clubes es total y las posturas se han acercado mucho en las últimas horas. Tanto es así que se espera alcanzar un acuerdo a lo largo del fin de semana y no se descarta que el fichaje de Rodri pueda hacerse oficial en horas, a más tardar el próximo lunes 17 de agosto.

La entidad azulgrana está dispuesta a elevar considerablemente su oferta y busca una fórmula que permita acercarse a las exigencias económicas del Manchester City sin asumir los cerca de 80 millones de euros que el conjunto inglés estaría reclamando.

La operación se encuentra, por tanto, en un momento decisivo. El Barça considera que el año de contrato que le queda a Rodri, unido a sus 30 años y a su reciente historial físico, debe tener peso en la negociación. El City, por el contrario, pretende sacar el máximo rendimiento posible por un futbolista que considera fundamental.

Maresca también deja el futuro en el aire

La llegada de Rodri a las instalaciones del Manchester City tampoco ha servido para despejar las dudas. El nuevo entrenador, Enzo Maresca, confirmó que ya había coincidido con el centrocampista y evitó garantizar su continuidad.

"La ventana de fichajes está abierta y podemos comprar y vender jugadores. Todo puede pasar. Acabo de ver a Rodri en el edificio. Le he dado un gran abrazo. Se le ve bien. Veremos qué pasa", explicó el técnico italiano.

Un regreso que no significa el final del culebrón

El centrocampista tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que una permanencia esta temporada abriría incluso un escenario completamente diferente para el próximo verano. El jugador podría afrontar entonces sus últimos meses de contrato con libertad para decidir su siguiente destino.

Por eso, pese a que Rodri ya está en Mánchester, el fichaje por el Barcelona sigue muy vivo. El Barça prepara su tercer intento y el City deberá decidir si prefiere retener a su estrella durante un año más o aceptar una salida que le permita hacer caja.