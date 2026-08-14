El fichaje de Joao Cancelo por el Barça se atasca: el Al-Hilal cambia las condiciones

El regreso del lateral portugués al FC Barcelona se mantiene en un incómodo ‘stand by’; el club lo considera prioridad, pero los árabes han elevado sus exigencias económicas y reclaman ahora 15 millones de euros cuando la operación parecía encarrilada por unos diez

El FC Barcelona sigue sin cerrar una operación que hace semanas parecía prácticamente resuelta. Joao Cancelo continúa esperando para volver a vestir de azulgrana, con su fichaje en un incómodo punto muerto y el Al-Hilal, club propietario de sus derechos, convertido en el principal escollo para que el lateral portugués regrese a la disciplina de Hansi Flick.

La situación resume, en cierta manera, el momento actual del mercado azulgrana. Hay operaciones avanzadas, nombres y acuerdos que parecen próximos, pero ninguna termina de concretarse. Rodri Hernández es el mejor ejemplo de ello, Julián Álvarez sigue siendo el gran sueño para el ataque y Cancelo debería ser ya un jugador más de la plantilla. Sin embargo, el portugués todavía pertenece al Al-Hilal y su incorporación no termina de desencallarse.

Cancelo quiere volver al Barça

La voluntad del futbolista sí parece clara. Cancelo desea regresar al Barcelona y ha vuelto a dejar muestras de ello en sus redes sociales. Este mismo viernes publicó en sus 'stories' una imagen relacionada con el conjunto azulgrana, después de que ya hubiera realizado otros gestos similares durante las últimas semanas.

El portugués cerró la pasada temporada con buenas sensaciones en Barcelona. Flick quedó satisfecho con su rendimiento y el futbolista respondió sobre el césped con dos goles y tres asistencias en 23 partidos. Su capacidad para desenvolverse tanto en el lateral derecho como en el izquierdo le convierte, además, en un perfil especialmente atractivo para el técnico alemán.

El objetivo del jugador es, por tanto, regresar a un club en el que ya sabe que cuenta con confianza. El problema, como todo lo relacionado con el Barça en los últimos mercados, es estrictamente económico.

El Al-Hilal eleva el precio de Cancelo

El principal obstáculo para cerrar la operación vuelve a ser económico. Barcelona y Al-Hilal habían avanzado en una fórmula cercana a los diez millones de euros, cantidad sobre la que parecía existir un principio de entendimiento. Sin embargo, el club saudí habría endurecido posteriormente sus condiciones y ahora exigiría 15 millones por dejar salir al internacional portugués, según la información publicada en Arabia.

Ese cambio ha enfriado una operación que parecía encaminada. El Barça considera que el nuevo precio es excesivo, especialmente por un futbolista que ya tiene 32 años, mientras el Al-Hilal sabe que dispone de la posición de fuerza al ser el propietario de los derechos del lateral.

La situación se complica todavía más por una serie de asuntos burocráticos y fiscales que han impedido formalizar un acuerdo que, sobre el papel, llevaba tiempo avanzado.

El portugués, sin sitio en el Al-Hilal

Mientras espera una solución, Cancelo tampoco parece tener un papel protagonista en el nuevo proyecto del conjunto saudí. El futbolista quedó fuera de la convocatoria para el debut liguero ante el Al-Faisaly, una decisión que Simone Inzaghi justificó desde el punto de vista físico después de que el portugués se incorporara tarde a la pretemporada.

A ello se suma otro factor relevante: el Al-Hilal cuenta con 13 futbolistas extranjeros en su plantilla cuando la competición saudí permite inscribir únicamente a diez. El portugués figura, por tanto, dentro de una plantilla con un problema de cupos que puede contribuir a acelerar su salida.

El escenario apunta a que las partes consideran conveniente separar sus caminos, pero falta todavía el acuerdo económico que permita hacerlo.

Deco quiere rebajar las exigencias

El Barça no contempla pagar cualquier cantidad por Cancelo y Deco continúa trabajando para acercar las posiciones. El objetivo azulgrana pasa por encontrar una fórmula que permita reducir esos 15 millones que reclama actualmente el Al-Hilal.

El tiempo, además, juega un papel fundamental. El mercado encara su recta final y cualquier retraso puede obligar al Barcelona a modificar sus planes. Flick considera prioritaria la llegada de un lateral de estas características, pero el club no quiere asumir un sobrecoste para solucionar una operación que meses atrás parecía prácticamente cerrada.

Cancelo, por su parte, continúa mostrando públicamente su deseo de regresar, mientras trabaja para recuperar el ritmo físico y estar preparado ante una eventual salida.

Su entrenador pone el asunto en manos de la directiva

El técnico italiano fue preguntado precisamente por la situación del lateral en la rueda de prensa previa al encuentro y evitó despejar su continuidad. "Se sigue entrenando de forma rutinaria con el equipo. En cuanto a su futuro y a su continuidad, es una cuestión de la directiva", explicó Inzaghi.

Esta postura se interpreta con una lectura muy significativa para el Barça. Cancelo trabaja con el Al Hilal, pero no entra en los planes de Inzaghi para el inicio de la temporada, mientras la dirección deportiva saudí mantiene la última palabra sobre su posible salida.

De esta forma, el Barça transmite confianza en que el portugués terminará llegando, pero a estas alturas la operación no puede darse ni mucho menos por hecha. El acuerdo entre todas las partes dista aún de estar rematado y la subida de precio introducida por el Al-Hilal pone el fichaje en el terreno de la máxima incertidumbre.